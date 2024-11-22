AFP: Украина не намерена выводить войска из Курской области

ВСУ выйдут из Курской области, когда "это будет целесообразно", пишет агентство AFP со ссылкой на источник в украинской армии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не планирует покидать Курскую область и планирует оставаться там "до тех пор, пока это будет целесообразно". Об этом со ссылкой на источники в украинской армии в пятницу, 22 ноября, пишет агентство AFP. В сообщении отмечается, что на пике ВСУ контролировали чуть меньше 1400 квадратных километров международно признанной российской территории. Сейчас под их контролем остается порядка 800 квадратных километров.

Украинские источники также рассказали AFP, что российская армия продолжает продвижение в Донецкой области в сторону Покровска и Курахово. Под Курахово ей удается ежедневно занимать 200-300 метров территории.

Комментируя слова президента России Владимира Путина о применении для удара по украинском угороду Днепр новой российской ракеты "Орешник", источники AFP заявили, что количество таких ракет в арсенале ВС РФ "очень ограничено" - их "всего несколько штук".

Путин: Россия продолжит испытания ракеты "Орешник" в бою

Ранее в тот же день Владимир Путин назвал "успешными" испытания новой российской ракеты "Орешник". "Как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создают для России", - заявил он на встрече с руководством Минобороны РФ и российского ОПК.

ГУР: Россия ударила по Днепру ракетой комплекса "Кедр"

Армия России, вероятно, ударила по городу Днепр ракетой комплекса "Кедр". Об этом в пятницу, 22 ноября, заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В пресс-службе управления уточнили, что подлетное время ракеты от Астрахани до Днепра составило 15 минут. На ней было установлено шесть частей, оснащенных суббоеприпасами. Скорость движения ракеты, по данным украинской разведки, составила 11 махов (около 13500 км/ч).