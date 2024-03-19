Юристы: Трамп не может собрать залог в полмиллиарда долларов

Согласно судебному документу, экс-президент США не состоянии внести залог в размере штрафа, наложенного на него за финансовые махинации. Трамп рискует столкнуться с конфискацией части его имущества.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, по словам его адвокатов, не может внести залог в размере около 464 миллионов долларов (427 миллионов евро), наложенного на него судом в виде штрафа за финансовые махинации. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном в Нью-Йорке в днем понедельник, 18 марта, по местному времени. Вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии на предстоящих выборах теперь рискует столкнуться с тем, что судебные органы Нью-Йорка конфискуют часть его имущества

Как сообщает агентство AFP, адвокаты Трампа подавали ранее апелляцию на штраф, наложенный на него в рамках гражданского дела. Однако независимо от этого экс-президент должен внести залог не только в размере суммы штрафа, но и с учетом процентов, на что ему дано время до следующего понедельника, 25 марта. В случае неуплаты к указанному времени полной суммы генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сможет приступить к аресту имущества Трампа.

Внесение залога также является необходимым условием для того, чтобы апелляция адвокатов Трампа была рассмотрена в суде, а вынесение приговора приостановлено до принятия решения по апелляции, поясняют в агентстве.

Обвинения против Трампа и его сыновей

Бывший президент и его сыновья Дональд-младший и Эрик были признаны виновными в искусственном завышении активов семейной империи недвижимости на миллиарды в течение многих лет с целью получения лучших условий по кредитам и страхованию. В связи с этим в середине февраля Трамп был приговорен к штрафу в размере 355 миллионов долларов плюс проценты за весь период финансовых махинаций, а его сыновья - к штрафу в размере четырех миллионов долларов плюс проценты. Им также запретили управлять компаниями в штате Нью-Йорк в течение трех лет.

Таким образом общая сумма штрафа для Трампа на данный момент составила около 464 млн долларов. В начале марта он уже внес залог в размере 91,6 млн долларов по другому делу о клевете на писательницу Элизабет Джин Кэрролл в суде Нью-Йорка, в котором он был признан виновным. Внесенная сумма дала ему право на рассмотрение его апелляции по тому делу.

Адвокаты Трампа заявили, что внесение залога в деле о махинациях в требуемом размере является "практической невозможностью". По их сведениям, Трамп и его сыновья безуспешно обращались в 30 страховых компаний, однако получили отказ по причине запрета на прием недвижимости в виде залога.

Победа Трампа на праймериз республиканцев

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп 12 марта выиграл праймериз республиканцев в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне. Это позволило ему получить необходимое для выдвижения его кандидатуры в президенты от Республиканской партии число в 1215 делегатов.

Для того чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской или Демократической партий, сначала нужно победить на внутрипартийных праймериз. Официально кандидаты на высший государственный пост определяются на съездах обеих партий летом. Сами президентские выборы в 2024 году назначены на 5 ноября.

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