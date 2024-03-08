Трампа обязали выплатить 300 тысяч фунтов автору досье о нем

Экс-президент США должен будет оплатить судебные издержки компании, против которой он сам подал иск.

Суд в Лондоне в четверг, 7 марта, обязал Дональда Трампа выплатить 300 тысяч фунтов стерлингов (351 тыс. евро) компании Orbis Business Intelligence. Ее соучредитель, бывший разведчик MI-6 Кристофер Стил, стал автором досье на бывшего президента США, в котором утверждалось, что у России якобы есть на него компромат.

В сентябре 2023 года стало известно, что Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, подал в суд против Кристофера Стила иск о защите персональных данных. 1 февраля 2024 года суд отклонил этот иск.

"Досье Стила"

Досье, в котором сообщалось о связях Дональда Трампа с Россией, было опубликовано в 2017 году на сайте американского издания BuzzFeed. Оно получило название "досье Стила" в честь своего автора. В нем, в частности, утверждалось, что Дональд Трамп заручился поддержкой России перед выборами президента США в 2016 году, а также, что у российских властей есть компрометирующая информация про Трампа.

В той же публикации издание отмечало, что в досье содержатся ошибки и непроверенные утверждения.

Вмешательство России в выборы в США

Весной 2019 года был опубликован доклад бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы и предпологаемом сговоре Дональда Трампа с Россией. В отчете говорится, что расследование "не установило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы", но отмечается при этом, что следователям так и не удалось сложить полную картину событий.

Кроме того, в своем докладе Мюллер пришел к выводу, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года было незаконным, масштабным и систематическим, и предвыборный штаб Трампа получал от этого выгоду.

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