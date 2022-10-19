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Обыски ФБР в Вашингтоне (фото из архива)Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images
ПолитикаСША

Российский осведомитель для "досье Стила" оправдан в США

Екатерина Венкина
21 мин. назад

Игорь Данченко признан невиновным по четырем пунктам обвинения. Его подозревали в предоставлении заведомо ложных сведений сотрудникам ФБР.

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Жюри присяжных в федеральном суде в Вирджинии оправдало российского аналитика Игоря Данченко по обвинению в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) относительно источников информации для так называемого "досье Стила", в котором содержались сведения о возможных связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Данченко во вторник, 18 октября, был признан невиновным по четырем пунктам. Обвинения по еще одному пункту были сняты судом на минувшей неделе.

Задержание аналитика Данченко было произведено в рамках расследования, проводившегося спецпрокурором Джоном Даремом. Он начал работу еще при администрации Трампа. Дарем должен был выяснить, не было ли нарушений при проведении властями США расследования по поводу предполагаемых связей главы Белого дома с Москвой.

"Досье Стила" содержало много неточной информации

Выходец из РФ Данченко проживал в Вирджинии. Команда Дарема в 2021 году выдвинула ему обвинения по пяти пунктам относительно дачи ложных показаний агентам ФБР в 2017 году. Речь шла об источниках информации, которую россиянин предоставил бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу, собиравшему перед выборами 2016 года компромат на Трампа. Впоследствии выяснилось, что "досье Стила", обнародованное в начале 2017 года на сайте BuzzFeed, содержало много непроверенной и неточной информации о Трампе.

Данные в свое время использовались оппонентами экс-президента США из числа демократов. Выдержки из досье широко публиковались в американских СМИ, большинство из которых на тот момент было настроено против Трампа.

Так, Данченко утверждал, в частности, что созванивался с Сергеем Миллианом, бывшим главой Российско-американской торговой палаты, однако команда Дарема не нашла подтверждения сведений о телефонных разговорах. При этом, однако, было установлено, что Данченко связывался с Милланом по электронной почте.

Спецпрокурор Дарем с уважением отнесся к решению присяжных

"Хотя мы разочарованы результатом, мы уважаем решение присяжных и благодарим их за работу", - подчеркнул Дарем в заявлении по итогам вынесения приговора.

Многие утверждения из "досье" были впоследствии опровергнуты в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Проживающий в США Игорь Данченко давно находился в поле зрения американских органов юстиции. Еще в 2017 году он был допрошен следователями ФБР.

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