Трамп заплатит штраф почти 355 млн долларов за мошенничество

Помимо штрафа суд запретил экс-президенту США вести бизнес в Нью-Йорке в течение трех лет. К штрафу в 4 миллиона каждый приговорены двое сыновей Трампа, обвиняемые по тому же делу.

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента США Дональда Трампа к штрафу в размере 354,9 миллиона долларов (около 329,4 млн евро) по гражданскому делу о мошенничестве. В решении судьи Артура Энгорона в пятницу, 16 февраля, также указано, что Трампу запрещается вести бизнес в Нью-Йорке в течение трех лет.

К штрафу в 4 млн долларов каждый приговорены также двое сыновей экс-президента - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. По словам судьи, во время процесса Трамп и другие обвиняемые по делу показали "неспособность признать свою ошибку" и продемонстрировали "отсутствие раскаяния".

При этом общая сумма, которую придется выплатить Трампу, может составить около 400 млн долларов с учетом полагающихся по закону начислений. После вынесения приговора Трамп назвал судебный процесс "фикцией".

Гражданское дело против Трампа

Ранее, в сентябре 2023 года, суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США виновным в преднамеренном завышении суммы активов его семейного холдинга Trump Organization и размеров своего состояния с целью незаконной экономии на кредитах и страховках. Гражданский иск к бывшему главе государства и трем его старшим детям: Эрику Трампу, Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп был подан в сентябре 2022 года генпрокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс. Позже иск против Иванки Трамп был снят.

Согласно обвинению, в 2011-2021 годах семейный холдинг Трампа завышал стоимость своих активов на миллиарды долларов, "чтобы обеспечить себе кредиты и договоры страхования на выгодных условиях или сохранить их". Такие махинации позволили обвиняемым получить "сотни миллионов долларов за счет незаконно сэкономленных средств и незаконной прибыли". Джеймс запрашивала для Трампа штраф в размере 250 млн долларов (около 235 млн евро).

В октябре 2023 года Трамп назвал обвинения против себя "несостоятельными", судью Энгорона - "негодяем", а афроамериканку Джеймс - "расисткой". "Это продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен", - заявил тогда 77-летний бизнесмен и политик. Тюремный срок по этому иску ему не грозил, судебное разбирательство не должно было повлиять на выдвижение его кандидатуры на следующих президентских выборах.

Первый уголовный суд над Трампом

Накануне стало известно, что судебное заседание по обвинению Трампа в махинациях при выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс начнется в Нью-Йорке 25 марта. Это первый в истории США судебный процесс по уголовному делу против бывшего президента страны и первый из четырех уголовных процессов, которые угрожают Трампу, наиболее вероятному новому кандидату от Республиканской партии США на будущих выборах в ноябре 2024 года.



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