"Администрация" Абхазии: РФ начнет поставки электроэнергии

С 23 декабря подача электроэнергии в Абхазии "существенно увеличится", заявили в "администрации президента" республики.

Решен вопрос о начале гумпоставок электроэнергии из РФ в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации президента" Абхазии. Ее процитировал в воскресенье, 22 декабря, Telegram-канал "Апсныпресс".

В ответ на обращение исполняющего обязанности "главы" Абхазии Бадры Гунбы "решен вопрос о социальном перетоке электроэнергии в республику", говорится в сообщении. С 23 декабря подача электроэнергии существенно увеличится и должна осуществляться 20 часов в сутки, пообещали в администрации.

Отключения будут производиться по новому графику - на два часа в дневное время и на два часа - в ночное.

Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой

Гунба 21 декабря попросил РФ решить вопрос о подаче электроэнергии. По словам политика, отключение света продолжаются 9-11 часов в сутки, что подрывает работу экономики, здравоохранения и объектов жизнеобеспечения. В краткосрочной перспективе своими силами Абхазии не справиться, считает он. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой, констатировал и. о. "президента".

"Я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее", - указал Бадра Гунба. Он также добавил, что примет участие в выборах "президента" 15 февраля.

На всей территории Абхазии 11 декабря было прервано электроснабжение после аварии на Ингурской ГЭС.

Ограничения на подачу электричества действовали с 1 ноября. С 9 декабря в регионе ввели новый график отключений, электричество подавали дважды в дневное время суток на два часа 20 минут, ночью - с 21 до 7 часов мск - электроэнергия поставлялась без исключений.

Протесты и политический кризис в Абхазии

В начале декабря после массовых протестов "парламент" Абхазии отказался ратифицировать проект договора об инвестициях с РФ. Ни один участник голосования не поддержал ратификацию.

Документ предполагал льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Абхазская оппозиция выражала уверенность, что соглашение не принесет Абхазии экономических выгод. На фоне протестов "глава" Абхазии Аслан Бжания 19 ноября подал на имя "спикера парламента" региона заявление об отставке.

Лидер оппозиции Адгур Адзинба в интервью российскому изданию "Ведомости" отмечал, что протесты не направлены против Кремля. По его словам, оппозицию не устроили условия инвестиционного соглашения, которое давало мегапреференции российским компаниям на туристическом рынке.

Так, в документе был пункт о возможности найма иностранцев, которые будут отбирать рабочие места у местного населения, а инвестор мог быть освобожден от многолетних налоговых каникул. Это чувствительная сфера для местного населения, подчеркнул Адзинба, так как 70% малых и средних предприятий Абхазии зарабатывают именно на туризме.