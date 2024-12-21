Абхазия попросила РФ о гумпоставке электроэнергии

По словам исполняющего обязанности "президента" Абхазии, она может столкнуться с гумкатастрофой. Бадра Гунба просит Москву решить вопрос об энергопоставках "как можно скорее".

Самопровозглашенная республика Абхазия просит РФ решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом говорится в обращении исполняющего обязанности (и. о.) "президента" Абхазии Бадры Гунбы в субботу, 21 декабря, в Telegram "Апсныпресс".

"Парламент" самопровозглашенной республики Абхазия 3 декабря не ратифицировал в первом чтении проект договора об инвестициях с РФ, этому предшествовал политический кризис в ноябре.

"Ситуация привела к тяжелым последствиям. Бюджет государства испытывает непомерную нагрузку. Приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии. Возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат", - констатировал Гунба.

"Считаю вполне уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо", - добавил он, указав, что коллапс переживает и энергетическая система.

Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой

По словам политика, отключение света продолжаются 9-11 часов в сутки, что подрывает работу экономики, здравоохранения и объектов жизнеобеспечения. В краткосрочной перспективе своими силами Абхазии не справиться, считает он. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой, констатировал и. о. "президента".

"Я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее", - указал Бадра Гунба.

Он также добавил, что примет участие в выборах "президента" 15 февраля.

На всей территории Абхазии 11 декабря было прервано электроснабжение после аварии на Ингурской ГЭС.

Ограничения на подачу электричества действовали с 1 ноября. С 9 декабря в регионе ввели новый график отключений, электричество подавали дважды в дневное время суток на два часа 20 минут, ночью - с 21 до 7 часов мск - электроэнергия поставлялась без исключений.

Протесты и политический кризис в Абхазии

В начале декабря после массовых протестов "парламент" Абхазии отказался ратифицировать проект договора об инвестициях с РФ. Ни один участник голосования не поддержал ратификацию.

Документ предполагал льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Абхазская оппозиция выражала уверенность, что соглашение не принесет Абхазии экономических выгод. На фоне протестов "глава" Абхазии Аслан Бжания 19 ноября подал на имя "спикера парламента" региона заявление об отставке.

Лидер оппозиции Адгур Адзинба в интервью российскому изданию "Ведомости" отмечал, что протесты не направлены против Кремля. По его словам, оппозицию не устроили условия инвестиционного соглашения, которое давало мегапреференции российским компаниям на туристическом рынке.

Так, в документе был пункт о возможности найма иностранцев, которые будут отбирать рабочие места у местного населения, а инвестор мог быть освобожден от многолетних налоговых каникул. Это чувствительная сфера для местного населения, подчеркнул Адзинба, так как 70% малых и средних предприятий Абхазии зарабатывают именно на туризме.