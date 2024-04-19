  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыИран

ABC News: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Жан Рофе
19 апреля 2024 г.

Израильские ракеты поразили объект в Иране, сообщило агентство ABC News со ссылкой на чиновника США.

https://p.dw.com/p/4ewnw
Спутниковый снимок иранского города Исфахан (фото из архива)
Фото из архива: спутниковый снимок иранского города ИсфаханФото: Planet Labs PBC/AP Photo/picture alliance

Израиль в ночь на пятницу, 19 апреля, нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Противовоздушная оборона Ирана была задействована в небе над несколькими провинциями страны", - передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

По информации иранского агентства Fars, в аэропорту города Исфахан был слышен взрыв, при этом причина взрыва неизвестна. Телеканал CNN сообщает, что несколько пассажирских авиалайнеров в воздушном пространстве над западными регионами Ирана начали менять маршруты.

Иранские власти эту информацию пока не комментируют.

Удар Ирана по Израилю

Запуск ракет последовал за беспрецедентной воздушной атакой Исламской Республики против Израиля, осуществленной в ночь на 14 апреля. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо западных стран Израилю помогли некоторые арабские государства. Кроме Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

17 апреля израильские СМИ сообщили, что Израиль определился с ответом на это нападение, однако еще не назначил срок для ответного удара.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дым после ракетных ударов из сектора Газа по израильскому городу Ашкелон

Масштабная атака ХАМАС на Израиль и ответ ЦАХАЛ

Масштабная атака ХАМАС на Израиль и ответ ЦАХАЛ

Утром 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС начало массированные ракетные обстрелы юга и центра Израиля. Боевики вторглись на территорию страны. О новой эскалации конфликта - в фотогалерее DW.
Конфликты8 октября 2023 г.14 фото
external

Ответит ли Израиль на атаку Ирана? Наводнение в Кургане и Оренбурге. DW Новости (15.04.2024)

Ответит ли Израиль на атаку Ирана? Наводнение в Кургане и Оренбурге. DW Новости (15.04.2024)

Наибольшее международное внимание приковано к Ближнему Востоку. Какое продолжение примет военный конфликт Израиля с Ираном и будет ли военный ответ израильтян?
Политика15 апреля 2024 г.28:55 мин.
Израильская система ПВО отражает атаки из Ирана

Атака Ирана на Израиль: что известно

Атака Ирана на Израиль: что известно

Иран впервые нанес удары по Израилю со своей территории. Несмотря на масштабность атаки, ущерб оказался незначительным.
Конфликты14 апреля 2024 г.
Показать еще