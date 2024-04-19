ABC News: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Израильские ракеты поразили объект в Иране, сообщило агентство ABC News со ссылкой на чиновника США.

Израиль в ночь на пятницу, 19 апреля, нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Противовоздушная оборона Ирана была задействована в небе над несколькими провинциями страны", - передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

По информации иранского агентства Fars, в аэропорту города Исфахан был слышен взрыв, при этом причина взрыва неизвестна. Телеканал CNN сообщает, что несколько пассажирских авиалайнеров в воздушном пространстве над западными регионами Ирана начали менять маршруты.

Иранские власти эту информацию пока не комментируют.

Удар Ирана по Израилю

Запуск ракет последовал за беспрецедентной воздушной атакой Исламской Республики против Израиля, осуществленной в ночь на 14 апреля. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо западных стран Израилю помогли некоторые арабские государства. Кроме Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

17 апреля израильские СМИ сообщили, что Израиль определился с ответом на это нападение, однако еще не назначил срок для ответного удара.