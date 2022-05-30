96-й день войны России против Украины: главные события

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В Киев приехала глава МИД Франции, в Луганской области погиб французский журналист. Экс-президент Украины Порошенко с третьей попытки покинул страну. В Брюсселе начался саммит ЕС, на котором рассмотрят нефтяное эмбарго.
На 96-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в понедельник, 30 мая, - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
Согласно вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ, российские подразделения обстреливать из артиллерии с территории РФ приграничные районы в Сумской и Черниговской областях, а также готовятся к наступлению на Слобожанском направлении. На Славянском направлении силы ВС РФ безуспешно пытались вести штурм в направлении Курулько и отошли на прежние позиции. В Донецком направлении они нанесли авиаудары в районах Новоселовки и Лисичанска, а также ракетные удары в районах Соледара и Северска, указывается в заявлении.
На Северодонецком направлении россияне ведут штурмовые действия в районах Северодонецка, Тошковки и Устиновки, на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах Камышевахи, Новолуганского и Берестового, сообщил Генштаб ВСУ. "На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники", - указывается далее. Согласно украинским данным, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Посада-Покровского, Осокоровки, Нововоронцовки, Благодатного и Партизанского. Украинским силам удалось вытеснить российские подразделения из Николаевки Херсонской области, это "привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений" ВС РФ, отмечается в сводке.
По данным Генштаба ВСУ, число погибших российских военнослужащих за минувшие сутки увеличилось на 200 до 30 350.
В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли артиллерийский удар по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве. По его словам, в результате удара были уничтожены более 15 украинских танков и боевых машин пехоты, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра.
С начала российского вторжения в Украину на территорию Польши прибыли около 3,7 млн украинских беженцев, заявила служба пограничной охраны в Варшаве. В настоящее время нет официальных данных о том, сколько украинских беженцев осталось в Польше и сколько уехали в другие страны Евросоюза. В обратном направлении - из Польши в Украину - с начала войны отправились почти 1,7 млн человек, в том числе 28 600 - 29 мая, указывается далее.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой. Своим визитом Колонна намерена "продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и полную решимость усилить поддержку Украины в том числе в поставках оборонной техники", заявил МИД Франции. В ходе визита французский министр сообщила, что Париж готов увеличить военную помощь Украине, чтобы помочь ей противостоять вторжению России. "Франция не воюет с Россией", но будет "продолжать наращивать поставки оружия", заявила Колонна на пресс-конференции с Кулебой. По ее словам, оружие будет доставлено "в ближайшие недели".
Кроме того, в украинскую столицу прибыла новый посол США Бриджит Бринк. Она была назначена на эту должность президентом Байденом 25 апреля, а затем единогласно утверждена Сенатом.
В Луганской области во время эвакуации погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. По данным главы областной администрации Сергея Гайдая, российские военные обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забирать 10 человек из Луганской области, в нем находился французский журналист, готовивший материал об эвакуации.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил эти данные. "Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф находился в Украине, чтобы показать реальность войны. Находясь в автобусе гуманитарной миссии вместе с гражданскими лицами, вынужденными бежать от российских бомб, он был смертельно ранен", - написал Макрон в Twitter. Леклерк-Имхофф работал на телеканале BFMTV.
Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выехал для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме, сообщили депутаты от "Евросолидарности" Владимир Арьев и Виктория Сюмар на своих страницах в Facebook.
По данным "Украинской правды", утром 30 мая Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу своего выезда. Он заверил его в том, что работает вместе с действующей властью на укрепление страны. Ранее Порошенко пытался дважды выехать из Украины. В первый раз пограничники не смогли считать QR-код на документе с разрешением на выезд. Во второй раз экс-президента не пропустили, так как он, по словам патрульных, предоставил не все документы.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о передаче в суд первого дела об изнасиловании мирной жительницы российским военным с начала российского вторжения. "За убийство гражданского мужа и сексуальное насилие над его супругой будут судить Михаила Романова - военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии РФ", - написала она в Facebook. Киевская областная прокуратура и Служба безопасности Украины установили, что Романов во время оккупации российскими силами Броварского района Киевской области в марте ворвался в дом в одном из сел, застрелил хозяина и несколько раз изнасиловал его жену вместе с другим военным, указала Венедиктова. По словам генпрокурора, обвиняемый еще не задержан.
Суд в Санкт-Петербурге не стал рассматривать административный протокол в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и "вернул его составителям для устранения недостатков", сообщила объединенная пресс-служба судов города. По мнению судьи Дзержинского районного суда, в протоколе не описано событие правонарушения и отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ. 18 мая Юрий Шевчук на концерте в Уфе обратился к публике со словами: "Родина, друзья, это не ж… президента, которую надо все время мусолить, целовать".
Тем временем президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не отправят в Украину ракетные системы, которые могут наносить удары по территории России. На прошлой неделе ряд американских СМИ сообщили о планах Вашингтона отправить в Киев реактивные системы залпового огня большой дальности. По данным СМИ, власти Украины долгое время просили США о поставках РСЗО.
В свою очередь Словакия передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, пишет Defence 24. По словам министра обороны Ярослава Надя, украинские военные уже обучаются применению этого оружия. САУ Zuzana 2 - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм.
Между тем в Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС, одной из главных тем которого станет проблема ужесточения санкций против РФ на фоне продолжающейся войны в Украине. Перед его началом премьер-министр Словакии Эдуард Хегер попытался убедить своего венгерского коллегу Виктора Орбана поддержать эмбарго на российскую нефть. "Я объяснил и подчеркнул, что деньги, которые платят за российские нефть и газ, финансируют российскую агрессию в Украине", - рассказал Хегер после встречи с Орбаном. Он подчеркнул, что Словакия "целиком поддерживает" нахождение альтернативы российским нефти и газу, но нуждается в помощи других государств, ведь его страна не имеет выхода к морю и не может импортировать нефть танкерами самостоятельно.
В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не ожидает компромисса по эмбарго на российскую нефть на саммите ЕС. По ее словам, Еврокомиссия и Франция, председательствующая в Совете Евросоюза, активно работали над достижением компромисса по шестому пакету санкций. "Мы пока не достигли этого… Мои ожидания низкие, что это будет решено в последующие 48 часов, но я уверена, что после этого будет возможность", - заявила фон дер Ляйен, прибыв на встречу.
Тем временем вслед за прекращением поставок российского газа в Болгарию, Польшу и Финляндию аналогичное решение принято в отношении Нидерландов. Нидерландский газовый трейдер GasTerra сообщил, что "Газпром" не поставит с 31 мая по 30 сентября 2 млрд кубометров газа в соответствии с контрактом. Причиной является отказ этой страны выполнять требование РФ об оплате за российский газ в рублях.
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