90-й день войны России против Украины: главные события

На 90-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - во вторник, 24 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Уголовные дела против восьми россиян за военные преступления

Киевская областная прокуратура и Киево-Святошинская окружная прокуратура возбудили уголовные дела против пяти военнослужащих российской армии, а также трех наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которых обвиняют в пытках и убийствах гражданских лиц во время российской оккупации в Киевской области. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины на своей странице в соцсети Facebook. В частности, россиян обвиняют в незаконном задержании, пытках и убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее семьи, убийстве нескольких жителей села, нападении и убийстве двух волонтеров, доставлявших гуманитарную помощь. В общей сложности речь идет о 14 случаях, в которых выжили только три человека.

Под завалами многоэтажки в Мариуполе обнаружены около 200 тел

Под завалами одного из многоэтажных зданий в Мариуполе обнаружено около 200 тел погибших с высокой степенью разложения, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших сотрудники МЧС России оставили место работ. "Город превратился в сплошное кладбище", - написал он.

Россия оккупировала около 20% территории Украины

К настоящему времени Россия оккупировала более 20% территории Украины, подсчитал журнал Forbes (украинская версия). По его информации, под российским контролем находится около 125 тысяч кв. км территории Украины - районы Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Крым. Общая площадь Украины составляет 603 548 кв. км.

Совет ЕС утвердил четвертый транш военной помощи Украине

В рамках Европейского фонда мира (EPF) Совет ЕС одобрил четвертый транш помощи Украине, которая направлена на поддержание возможностей и устойчивости украинской армии, обороняющейся от российской агрессии. "После принятия трех траншей поддержки на общую сумму 1,5 млрд в этом году четвертый транш добавит 500 млн евро к ресурсам, уже мобилизованным в рамках EPF для Украины, в результате чего общая сумма составит 2 млрд евро", - заявила пресс-служба Совета ЕС. "Эта поддержка - лишь часть усилий Европы, направленных на том, чтобы помочь Украине защитить себя. ЕС и его страны-члены полны решимости их продолжать. Мы делали это с начала войны и будем продолжать до конца", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Пошлины на ввоз украинских товаров в ЕС отменены на один год

С целью восстановления украинской экономики ЕС принял решение о временной либерализации торговли с Украиной. Сроком на один год будут отменены ввозные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС, сообщил Совет Евросоюза. "Неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины оказала разрушительное воздействие на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и доступ к Черному морю, а также на ее более широкие возможности для торговли с остальным миром. Нельзя недооценивать последствия как внутри страны, так и на международном уровне с точки зрения их влияния на продовольственную безопасность", - указывается в заявлении.

Глава Еврокомиссии - за восстановление Украины за счет изъятых активов РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) высказалась за использование изъятых российских средств для восстановления Украины. Необходимо использовать для этого все возможности, в том числе, замороженные российские активы, заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного разрушительной военной агрессией президента РФ Владимира Путина, и создание для Украины будущего в соответствии с представлениями ее граждан, а целью мирового сообщества должно быть поражение России, подчеркнула фон дер Ляйен.

"Украина должна победить в этой войне. А путинская агрессия должна обернуться стратегическим провалом", - заявила она. Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС сделает все возможное, чтобы помочь Украине выстоять и вновь самостоятельно принимать решения о своем будущем. Кроме того, Украина является частью "европейской семьи", и война против этой страны является решающим моментом для всех демократий мира, добавила она.

Украинцы не готовы жертвовать территориями ради мира с Россией

Украинцы не готовы пожертвовать территориями страны ради достижения мира, к такому выводу пришел в своем исследовании Киевский международный институт социологии (КМИС). "Для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Только 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий", - заявил институт со ссылкой на итоги опроса, проведенного 13-18 мая.

При этом даже на востоке Украины против уступок высказались 68% респондентов, готовы к ним лишь 19%, на юге страны 83% опрошенных выступили против любых территориальных уступок, тогда как поддержали их 9%. Среди респондентов, проживающих на контролируемых россиянами территориях, 77% заявили, что они против любых территориальных уступок, готовность к ним проявили 18%. Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров, в нем участвовали 2000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины за исключением Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые еще до 24 февраля не находились под контролем украинского правительства.

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