81-й день войны России против Украины: главные события

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Прокуратура расследует применение в Мариуполе запрещенных зажигательных снарядов.Финляндия и Швеция определились со вступлением в НАТО. МУС отправит в Украину большую группу следователей.
На 81-й день полномасштабной войны России против Украины - в воскресенье, 15 мая - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Однако, по заявлениям украинской стороны, их действия не увенчались успехом. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.
В восточной оперативной зоне не прекращается проведение наступательных действий противника с целью обеспечения полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, Херсонской областей и поддержания сухопутного коридора с аннексированным Крымом. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. При этом, отмечается в сообщении, российские войска "понесли значительные потери в живой силе и технике. В некоторых областях укомплектование подразделений по результатам боевых действий составляет менее 20 процентов".
В свою очередь Минобороны России в очередной раз отчиталось об ударах высокоточными ракетами по пунктам управления и ракетно-артиллерийских складам украинской армии. "В течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой народной республики", - заявил официальный представитель российского военного ведомства.
"Украина может выиграть эту войну", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках неформального заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине. Он отметил, что война России против Украины идет не так, как планировали в Москве. "Им не удалось взять Киев, они отступают из районов вокруг Харькова, их главное наступление в Донбассе застопорилось", - напомнил Столтенберг. Глава НАТО уверен, что президенту России не удалось достичь своих "стратегических целей": не получилось победить Украину, НАТО "сильнее, чем когда-либо", а Европа и Северная Америка едины.
Как отметила по итогам заседания глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), страны-члены НАТО будут предоставлять Украине военную помощь столько, сколько она будет в ней нуждаться для самообороны. "Мы едины в том, что не имеем права ослаблять - и не будем ослаблять - наши национальные усилия - прежде всего в военной поддержке", - подчеркнула глава МИД ФРГ. "Мы все осознаем, что эта война не закончится так быстро", - добавила она.
Тем временем в Украину доставлены почти все американские гаубицы М-777, предоставленные США в рамках последнего пакета военной помощи, сообщает посольство Соединенных Штатов в Киеве. "Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, посланных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что "многие из них уже работают на передовой".
В Украине начато расследование по фактам применения российскими военными против защитников Мариуполя на территории завода "Азовсталь" запрещенных нормами международного гуманитарного права зажигательных снарядов. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Украины. Преступление, подпадающее под статью о нарушениях законов и обычаев ведения войны, по сведениям, полученным из открытых источников, было совершено 14 мая. Отмечается, что температура горения таких снарядов составляет примерно 3000 градусов Цельсия, они предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания массовых очагов пожара. Досудебное расследование осуществляется следователями СБУ.
Тем временем стало известно, что родные украинских военных, защищающих "Азовсталь", вылетели в Стамбул на встречу с президентом Турции Тайипом Реджепом Эродоганом. Она намерены просить его помочь в спасении украинских военнослужащих.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции объявили, что правительство страны решило подать заявку на вступление в НАТО. Финляндия, имеющая общую границу с Россией, протяженностью почти в 1300 км, сохраняла внеблоковый статус десятилетиями. Это было вызвано прежде всего нежеланием общества портить отношения с могущественным восточным соседом. Но агрессивная и немотивированная война Москвы против Украины привела к переосмыслению ситуации.
В свою очередь шведская правящая Социал-демократическая рабочая партия сообщила, что приняла решение работать над вступлением страны в НАТО, отказавшись от своей давней позиции неприятия Североатлантического альянса. Этот сдвиг произошел на фоне растущей политической и общественной поддержки в Швеции членства в НАТО после вторжения России в Украину. В заявлении партии сказано, что в случае одобрения заявки страна будет просить возможности выразить "односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории". Решение правящей партии означает, что в парламенте есть большинство для принятия официального решения о подаче заявки на членство в альянсе.
По данным СМИ, парламенты Швеции и Финляндии планируют официально подать заявки на вступление в НАТО 16 мая.
В Украину для расследования военных преступлений, которые совершили российские оккупанты, приедут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил главный прокурор МУС Карим Хан. По его словам, это "крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое его офисом". Карим Хан подчеркнул, что для него не является первичным, кто будет вершить правосудие: МУС или национальные власти - "главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми, и чтобы судья мог потом принять решение". Главный прокурор МУС еще 2 марта объявил, что начинает расследование совершенных в Украине преступлений.
В ночь на 15 мая неизвестные пытались поджечь военкомат в Волгограде. В военный комиссариат по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам предположительно бросили "коктейль Молотова", сообщило издание Baza. По его сведениям, днем ранее нападению подвергся военный комиссариат в посёлке Пронск Рязанской области, в котором неизвестные пытались поджечь дверь и оконную раму. С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов около десяти военкоматов. В большинстве случаев сделавшие это лица не установлены.
Смотрите также: