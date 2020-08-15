 80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.08.2020

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По Германии

80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей (фото)

Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии находится в гессенском городе Марбурге.

Председатель клуба Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e.V. Эберхард Дерш (Eberhard Dersch) и патрульный Мерседес 1963 года

Председатель клуба Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e.V. Эберхард Дерш (Eberhard Dersch) и патрульный "Мерседес" 1963 года

Марбург • Более 80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей! Этот необычный автомобильный музей находится в гессенском городе Марбурге, точнее - в районе Версхаузен (Wehrshausen).

Собирать свою коллекцию члены здешнего Полицейского клуба моторных видов спорта начали в 1990-х годах. Первый немецкий музей полицейских олдтаймеров (1. Deutsches Polizeioldtimer Museum) был официально открыт летом 2003 года.

Самые старые экспонаты здесь - 1950-х годов, самым молодым - около двадцати лет

Самые старые экспонаты здесь - 1950-х годов, самым молодым - около двадцати лет

Основную часть составляют автомобили и мотоциклы послевоенного периода. Помимо патрульных машин здесь можно увидеть специальные бронированные автомобили, водомет и даже автомобиль-амфибию.

Некоторые экспонаты были восстановлены членами клуба - собраны из нескольких машин. В 2014 году один из таких проектов - BMW 501 "Isar 12" - получил немецкую премию "Золотой руль - Классические автомобили" (Das Goldene Klassik-Lenkrad) за лучшую реставрацию.

Полицейские олдтаймеры на съемочных площадках

Вышедшие, так сказать, на пенсию экспонаты из Марбурга не стоят без дела. Некоторые используются во время съемок телевизионных и кинофильмов. Например, сразу пять здешних олдтаймеров можно увидеть в фильме 2007 года "Комплекс Баадера - Майнхоф", рассказывающем историю террористической организации "Фракция Красной Армии" (РАФ) в 1960-1970-х годах.

Хиппимобиль на службе полиции - минивэн VW T1 1964 года

"Хиппимобиль" на службе полиции - минивэн VW T1 1964 года

Увидеть эти машины также можно на разных выставках и встречах любителей олдтаймеров. Экспозиция (обычно) открыта для посетителей только один день в месяц и только с апреля по октябрь - в одно из воскресений, какое точно - сообщается на музейном сайте. Однако до конца этого года из-за коронавирусной пандемии музей работать не будет.

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  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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