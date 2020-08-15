80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей (фото)

Марбург • Более 80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей! Этот необычный автомобильный музей находится в гессенском городе Марбурге, точнее - в районе Версхаузен (Wehrshausen).

Собирать свою коллекцию члены здешнего Полицейского клуба моторных видов спорта начали в 1990-х годах. Первый немецкий музей полицейских олдтаймеров (1. Deutsches Polizeioldtimer Museum) был официально открыт летом 2003 года.

Самые старые экспонаты здесь - 1950-х годов, самым молодым - около двадцати лет

Основную часть составляют автомобили и мотоциклы послевоенного периода. Помимо патрульных машин здесь можно увидеть специальные бронированные автомобили, водомет и даже автомобиль-амфибию.

Некоторые экспонаты были восстановлены членами клуба - собраны из нескольких машин. В 2014 году один из таких проектов - BMW 501 "Isar 12" - получил немецкую премию "Золотой руль - Классические автомобили" (Das Goldene Klassik-Lenkrad) за лучшую реставрацию.

Полицейские олдтаймеры на съемочных площадках

Вышедшие, так сказать, на пенсию экспонаты из Марбурга не стоят без дела. Некоторые используются во время съемок телевизионных и кинофильмов. Например, сразу пять здешних олдтаймеров можно увидеть в фильме 2007 года "Комплекс Баадера - Майнхоф", рассказывающем историю террористической организации "Фракция Красной Армии" (РАФ) в 1960-1970-х годах.

"Хиппимобиль" на службе полиции - минивэн VW T1 1964 года

Увидеть эти машины также можно на разных выставках и встречах любителей олдтаймеров. Экспозиция (обычно) открыта для посетителей только один день в месяц и только с апреля по октябрь - в одно из воскресений, какое точно - сообщается на музейном сайте. Однако до конца этого года из-за коронавирусной пандемии музей работать не будет.

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