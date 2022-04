63-й день войны России против Украины: главные события

Война в Украине - 27.04.2022

Мэр Киева Виталий Кличко разговаривает с журналистами во время демонтажа двух бронзовых фигур памятника "Дружба народов", изображающих украинского и российского рабочих. "Ты не убиваешь своего брата и не насилуешь сестру!" - так позже прокомментировал решение о сносе Владимир Кличко, брат мэра, в Instagram: "You don't kill your brother. You don't rape your sister...".