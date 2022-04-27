63-й день войны России против Украины: главные события

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Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину. В ФРГ раскрыли детали поставок оружия Киеву. ЕС жестко реагирует на прекращение поставок газа из РФ в Польшу и Болгарию.
На 63-й день войны против Украины - в среду, 27 апреля, - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
В Украину прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ожидается, что 28 апреля он проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. "Мы продолжим работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее эта война закончится, тем лучше - для Украины, России и мира", - написал генсек ООН в Twitter.
По данным украинского Минобороны, российские войска захватили несколько населенных пунктов на востоке Украины. В частности, ВС РФ были заняты поселки Великая Камышеваха и Заводы на северо-востоке Харьковской области, а также Заречное и Новотошковское в Донецкой области.
Как сообщил Генштаб ВСУ, 27 апреля российские подразделения пытались наступать по нескольким направлениям, но безуспешно. Конкретно попытки наступления были предприняты на направлении Изюм-Барвенково, в районе Курахово, и в направлении Запорожья.
По данным Минобороны Великобритании, сейчас РФ концентрирует свои авиаудары на юге и на востоке Украины, где пытается поддерживать свои сухопутные войска, но имеет очень ограниченный доступ к воздушному пространству на севере и западе Украины. В Мариуполе Россия неприцельно сбрасывает бомбы, что повышает риск жертв среди гражданского населения, сообщили в британском Минобороны.
Железнодорожная компания "Укрзализныця" временно прекратила движение пригородных поездов в Белгород-Днестровский из-за разрушения моста в Затоке после ракетного обстрела. Сообщается, что составы будут курсировать между Одессой и Каролино-Бугазом.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в ходе визита в Словакию предостерег российские власти от недооценки готовности НАТО к обороне. Наши демократии "готовы и способны сообща защищать каждый сантиметр территории альянса", подчеркнул он.
Со своей стороны, президент Словакии Зузана Чапутова анонсировала дальнейшие поставки вооружений Украине. По ее словам, сейчас идут переговоры о закупке Киевом колесных самоходных артиллерийских установок Zuzana словацкого производства. Обязательным условием дальнейших поставок вооружений в Украину, однако, является сохранение обороноспособности самой Словакии, подчеркнула Чапутова.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также раскрыла детали поставок вооружений Украине. Отвечая на вопросы депутатов бундестага, она указала, что Берлин уже поставил ВСУ несколько тысяч ручных противотанковых гранатометов, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, десятки миллионов боеприпасов, бункерные гранаты, пулеметы, противотанковые мины, ручные гранаты и взрывчатку.
Кроме того, федеральное правительство организовало поставки через оборонные концерны вооружений, излишки которых у германского бундесвера были исчерпаны. Речь идет о противотанковых минах и, в особенности, об артиллерийских боеприпасах, сообщила Бербок. Глава МИД ФРГ также отметила, что решение о поставке Украине тяжелой бронетехники, о котором стало известно накануне, не было поспешным, оно было подготовлено и тесно скоординировано с союзниками.
Что касается настроений в немецком обществе, то, по данным опроса социологического института Forsa, на данный момент лишь каждый четвертый (26 процентов) житель Германии считает, что победу в конфликте между Россией и Украиной можно одержать военным путем. Почти две трети (63 процента) опрошенных убеждены, что окончание войны достижимо лишь посредством переговоров и дипломатии.
В то же время более половины жителей Германии (56 процентов) обеспокоены угрозой расширения войны на территорию других европейских стран в случае дальнейших поставок оружия Украине. Еще 39 процентов респондентов не разделяют подобные опасения.
Между тем президент РФ Владимир Путин пригрозил "молниеносным" ответным ударом в случае вмешательства третьих стран в войну России против Украины. Встречные удары России на "неприемлемые угрозы стратегического характера" в ее войне на территории Украины "будут молниеносными, быстрыми", заявил он на встрече с членами Совета законодателей. Путин отметил, что у Москвы для этого есть "все инструменты" и указал, что "все решения на этот счет приняты".
По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, из-за отказа ряда стран импортировать российскую нефть в стране может сократиться объем ее добычи. "Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17 процентов, чуть меньше или чуть больше", - цитируют Силуанова российские СМИ.
В тот же день Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что, по предварительным прогнозам, в текущем году российскую экономику ожидает спад в объеме 8,8%, "по более консервативному сценарию - 12,4%".
Между тем лидеры ЕС решительно осудили одностороннее решение "Газпрома" прекратить поставки газа Польше и Болгарии. Председатель Европарламента Роберта Метсола предложила пострадавшим странам помощь и в очередной раз призвала ввести полное эмбарго на российские энергоносители.
Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала прекращение экспорта российского газа в Польшу и Болгарию попыткой шантажа. "Это необоснованно и неприемлемо. И это вновь демонстрирует ненадежность России как поставщика газа", - подчеркнула фон дер Ляйен. Она также указала, что в Европе готовы к такому сценарию и выступят с координированным ответом ЕС.
Россия выслала трех норвежских дипломатов. Послу Норвегии в РФ вручена нота об объявлении на основе взаимности персонами нон грата трех дипломатов посольства, заявило министерство иностранных дел в Москве. В ведомстве заявили о недружественной политике властей в Осло, которая наносит ущерб двусторонним отношениям.
В тот же день Россия сообщила, что высылает восемь дипломатических сотрудников посольства Японии в Москве. Представитель посольства был вызван в МИД РФ, ему было заявлено о враждебном курсе правительства в Токио, сообщили на Смоленской площади. Решение было принято по принципу взаимности, указало российское ведомство и сослалось на высылку Японией восьми российских дипломатов.
Канада ввела санкции в отношении 203 физлиц из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Официальная Оттава призывает к немедленному выводу российских войск с украинской территории. Канада продолжит координировать дальнейшие действия с международными партнерами с целью привлечь к ответственности президента России Владимира Путина "и его сообщников за эту бессмысленную войну ", заявили в министерстве иностранных дел страны.
Россия исключена из Всемирной туристской организации ООН из-за военного вторжения в Украину. За это решение проголосовали большинство членов UNWTO на экстренной сессии Генеральной ассамблеи в Мадриде, оно вступает в силу незамедлительно. Несколькими часами ранее, перед началом заседания РФ сама заявила о выходе из организации, но генеральный секретарь заявил о проведении голосования и предоставлении возможности высказаться остальным членам.
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