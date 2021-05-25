63 "шмона" за 20 суток, или Как репортер DW отбывал арест в белорусском ИВС
Журналист Александр Бураков отбыл в Могилеве 20 суток административного ареста по обвинению в "повторном участии в несанкционированном мероприятии". Как это было? Рассказ от первого лица.
Александр Бураков после освобождения. "Возможности побриться в изоляторе не было"
Попытка прийти на суд над Павлом Северинцем в Могилеве обошлась репортеру DW в 20 суток административного ареста. За это время в изоляторе временного содержания (ИВС) УВД Могилевского облисполкома не было ни одной прогулки, не передано ни одно письмо и не вручена полностью ни одна передача от родственников. Реалии ареста по-белорусски - 63 "шмона" за 20 суток, 20 бессонных ночей, два холодных душа и отсутствие возможности побриться. В заключении не дают даже посмотреться в зеркало, только после выхода можно увидеть себя со стороны - с бородой, которую никогда не носил.
Голод и холод
Административный арест в Беларуси начинается с голода. Граждан, на которых уже составлены протоколы, помещают в комнату для задержанных лиц на территории районного ОВД. Это каменный мешок без окон размером три на три метра, где круглосуточно горит неяркая лампочка. В народе такие места называют "обезьянниками".
Изолятор в Могилеве
Заводят туда разутыми, так как некоторые задержанные, например, с сильным алкогольным опьянением лежат прямо на полу. В носках холодно, в воздухе висит специфический запах, и там никогда не кормят.
По закону, в такие помещения сажают людей, если статья не предусматривает задержания на срок более двенадцати часов. На практике некоторые проводят там целые сутки прежде, чем попадут в ИВС. Так что пять-шесть часов в ожидании машины можно считать удачей.
В ИВС людей, как правило, привозят уже после отбоя, то есть, после десяти вечера, а это через три часа после ужина. Таким образом, позавтракав дома в 8 утра, следующий раз можно перекусить только через сутки, не раньше.
Вместо подушки бутылка с водой
В ИВС в мирное время действуют правила внутреннего распорядка (ПВР) мест отбывания административного ареста, утвержденные постановлением МВД. Согласно этому документу, в частности, пункту 38, каждый арестованный обеспечивается индивидуальным спальным местом, постельными принадлежностями, бельем и средствами личной гигиены. Такие же требования содержат, кстати, Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными, принятые еще в 1955 году в Женеве.
Но в реальности первую ночь пришлось провести вчетвером в двухместной узкой камере. Спали на голых досках, и дважды за ночь дежурный милиционер без какой-либо причины будил узников. Эта процедура потом повторялась каждую ночь. Мешала заснуть и постоянно горящая под потолком яркая лампа дневного света. На ночной режим освещения ИВС теперь не переходит.
Бутылка вместо подушки
При всех лишениях, как ни странно, наибольшей проблемой было отсутствие подушки. Без нее любая попытка заснуть становилась мучением. Через день посчастливилось раздобыть пластиковую бутылку и наполнив ее водой 19 ночей подкладывать под голову.
Еще один лайфхак - рулон туалетной бумаги, на котором также можно заснуть. Туалетная бумага в заключении вообще приобретает новое значение. Например, чтобы согреться, ей можно оборачивать пальцы на ногах, а поверх натянуть носки. Тогда скорее заснешь в экстремальных условиях.
Но самое интересное начинается утром. Согласно пункту 21 ПВР, полный личный обыск производится в изолированном, теплом, хорошо освещенном помещении. На практике же арестованных выгоняют в холодный и грязноватый коридор, где их заставляют раздеваться догола. Принуждают отдать даже трусы, хотя пункт 27 ПВР гласит: "не допускается проведение личного обыска административно арестованного способами, унижающими человеческое достоинство".
Далее следует команда принять позу "К обыску". Это значит, что руки нужно поднять и вывернуть ладонями вверх, а потом упереться внешней стороной в стену. Ноги при этом нужно максимально развести в стороны, тюремщики "помогают" сделать это ударом ноги ниже щиколотки. Такая процедура проводится трижды в день.
Пытки каждую минуту
Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания дает определение "пытки", как любого действия, которым лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить сведения или наказать его, а также запугать, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом.
В могилевском ИВС пыткой можно назвать каждую проведенную в нем минуту. Днем арестованным запрещено даже присесть на нары. Сидеть можно только на лавочке длиной в один метр, поэтому узники похожи на птиц, примостившихся на жердочке в сомнамбулическом состоянии из-за постоянного недосыпания. Еще можно стоять или ходить по камере, но это ровно пять шагов.
Тюремщики очень хорошо знают физиологию человека. Якобы из-за коронавируса арестованных теперь не возят на суд. Заседания проводятся по скайпу. Компьютер стоит на первом этаже здания ИВС, куда обвиняемого приводят в наручниках, застегнутых за спиной.
Перед компьютером привинчен к полу стул. Конвоир сажает на него арестанта, но наручники не снимает. Через 40 минут невыносимо начинают ныть лопатки, и подсудимый готов на все, чтобы поскорее закончилась эта мука. Суд длился полтора часа, и приговор в 20 суток ареста казался благом, избавляющим от наручников.
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