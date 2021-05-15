Белорусский журналист Бураков вышел на свободу после 20 суток ареста

Сотрудничающий с Deutsche Welle (DW) белорусский журналист Александр Бураков во вторник, 1 июня, вышел на свободу после 20 суток административного ареста по обвинению в "повторном участии в несанкционированном мероприятии". Оказавшись на свободе, репортер рассказал, что изолятор временного содержания УВД Могилевского облисполкома больше похож на "военную тюрьму".

Как уточнила правозащитная волонтерская группа MayDay в своем Telegram-канале, освободили также и другого журналиста - Владимира Лапцевича. "На милицейском авто их вывезли с территории изолятора, чтобы их там не встретили родственники и журналисты", - рассказали правозащитники.

По словам Буракова, у него был момент на третьи сутки, когда к нему "применили немножко силу, прием с заламыванием руки". Репортер уточнил, что он настаивал на соблюдении правил внутреннего распорядка, однако столкнулся с подобной реакцией силовиков. "Единственное, что оставалось, - это, конечно, подчиняться", - добавил он.

Новость дополняется.

Смотрите также: