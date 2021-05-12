Белорусские журналисты Бураков и Лапцевич объявили голодовку

Независимый белорусский журналист Александр Бураков, находящийся в изоляторе временного содержания УВД Могилевского облисполкома, объявил голодовку. Об этом в четверг, 13 мая, сообщается в Телеграмм-канале могилевских правозащитников MayDay.
Таким образом Александр Бураков выразил протест против своего задержания и заведенного на него административного дела по статье о нарушении порядка проведения акции. Журналиста, сотрудничающего, в том числе, с медиакомпанией Deutsche Welle, обвинили в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение одного года, указала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в среду, 12 мая.
О голодовке родственникам журналиста сообщили сотрудники ИВС, отказавшись принять у них принесенные в передаче продукты. При этом теплые вещи и средства гигиены передать удалось.
Позже стало известно, что голодовку объявил и задержанный вместе с Александром Бураковым журналист Владимир Лапцевич.
Журналистам грозят до 30 суток ареста
Статья, по которой обвиняют независимых журналистов, предполагает наказание в виде штрафа до 200 базовых величин (5800 белорусских рублей, или около 1900 евро) либо от 15 до 30 суток ареста. Предыдущий суд над Алексанром Бураковым по этой статье состоялся более года назад, 8 мая 2020-го, указали в БАЖ.
Журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич, а также региональный координатор оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Олег Аксенов 12 мая были задержаны у суда, где началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против оппозиционного политика, сопредседателя этой партии Павла Северинца и еще пяти человек. Их обвиняют в "участии в массовых беспорядках". Заседание проходит в закрытом режиме.
Северинца задержали 7 июня 2020 года, вскоре проведенного им "народного пикета свободы и солидарности" рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. Остальные пятеро подсудимых были задержаны с июня 2020-го по январь 2021 года.
Протесты в Беларуси
В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.
Смотрите также:
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Цепи солидарности
Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Дворовые протесты
Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Политические граффити
В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Видео-ролики
К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Цепи свободы в других городах Беларуси
На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Бело-красно-белые флаги в небе
В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Акции солидарности с политзаключенными
Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Символика в лифтах
Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Рисунки на асфальте
"Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Наклейки в подъездах
Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Бело-красно-белый маникюр
Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Символы на деревьях
Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.
Автор: Ольга Верасович