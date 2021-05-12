Белорусские журналисты Бураков и Лапцевич объявили голодовку

Независимый белорусский журналист Александр Бураков, находящийся в изоляторе временного содержания УВД Могилевского облисполкома, объявил голодовку. Об этом в четверг, 13 мая, сообщается в Телеграмм-канале могилевских правозащитников MayDay.

Таким образом Александр Бураков выразил протест против своего задержания и заведенного на него административного дела по статье о нарушении порядка проведения акции. Журналиста, сотрудничающего, в том числе, с медиакомпанией Deutsche Welle, обвинили в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение одного года, указала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в среду, 12 мая.

О голодовке родственникам журналиста сообщили сотрудники ИВС, отказавшись принять у них принесенные в передаче продукты. При этом теплые вещи и средства гигиены передать удалось.

Позже стало известно, что голодовку объявил и задержанный вместе с Александром Бураковым журналист Владимир Лапцевич.

Журналистам грозят до 30 суток ареста

Статья, по которой обвиняют независимых журналистов, предполагает наказание в виде штрафа до 200 базовых величин (5800 белорусских рублей, или около 1900 евро) либо от 15 до 30 суток ареста. Предыдущий суд над Алексанром Бураковым по этой статье состоялся более года назад, 8 мая 2020-го, указали в БАЖ.

Журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич, а также региональный координатор оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Олег Аксенов 12 мая были задержаны у суда, где началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против оппозиционного политика, сопредседателя этой партии Павла Северинца и еще пяти человек. Их обвиняют в "участии в массовых беспорядках". Заседание проходит в закрытом режиме.

Северинца задержали 7 июня 2020 года, вскоре проведенного им "народного пикета свободы и солидарности" рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. Остальные пятеро подсудимых были задержаны с июня 2020-го по январь 2021 года.

Протесты в Беларуси

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

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