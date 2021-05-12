Белорусскому журналисту Буракову грозит до 30 суток ареста

На задержанного в Могилевской области независимого белорусского журналиста Александра Буракова, который сотрудничает с медиакомпанией Deutsche Welle, составили административный протокол по статье о нарушении порядка проведения акции. Его обвинили в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение года, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в среду, 12 мая.

Соответствующая статья появилась в кодексе об административных правонарушениях несколько месяцев назад, отметили в БАЖ. Она предполагает наказание в виде штрафа до 200 базовых величин (5800 белорусских рублей, или около 1900 евро) либо от 15 до 30 суток ареста.

Владимир Лапцевич

Бураков и задержанный с ним независимый журналист Владимир Лапцевич до суда помещены в изолятор временного содержания УВД Могилевского облисполкома. Предыдущий суд над Бураковым по этой статье прошел более года назад, 8 мая 2020-го, указали в БАЖ.

Закрытый суд над оппозиционером Северинцем

Журналисты Бураков и Лапцевич, а также региональный координатор оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Олег Аксенов были несколькими часами ранее задержаны у суда, где началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против оппозиционного политика, сопредседателя этой партии Павла Северинца, и еще пяти человек. Их обвиняют в "участии в массовых беспорядках". Заседание проходит в закрытом режиме.

Северинца задержали 7 июня 2020 года, вскоре проведенного им "народного пикета свободы и солидарности" рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. Остальные пятеро подсудимых были задержаны с июня 2020-го по январь 2021 года.

Протесты в Беларуси

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

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