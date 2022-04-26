62-й день войны России против Украины: главные события

На 62-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 32 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник, 26 февраля. "Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны. А также - две артиллерийские батареи", - сказал Конашенков.

В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщается, что войска РФ, расположенные на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Российские военные не оставляют попыток обеспечения сухопутного коридора с аннексированым Крымом, отмечает Генштаб ВСУ. По его данным, потери среди российских военнослужащих с начала войны достигли 22 100 человек. Ранее во вторник министерство иностранных дел Украины заявило, что осуждает "отчаянные попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную РФ 24 февраля полномасштабную войну против Украины".

Утром во вторник в самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской республике" ("ПМР") произошли два взрыва на территории телерадиоцентра (ПРТЦ) в поселке Маяк Григориопольского района. В результате разрушены две вышки, транслировавшие российское радио. Президент Молдовы Майя Санду в связи со взрывами в Приднестровском регионе созвала 26 апреля Высший совет безопасности страны.

Удары по Одесской и Запорожской областям

Запорожская областная военная администрация сообщила о нанесении трех ракетных ударов по инфраструктуре Запорожья. Две ракеты попали на территорию одного из предприятий города, третья разорвалась в воздухе, говорится в сообщении в Telegram. "Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы", - указывается далее. По предварительной информации, погиб один человек, еще один ранен. В Одессе сообщают о нанесении ракетного удара по мосту через Днестровский лиман в Затоке. Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы поврежден, движение по нему закрыто, пишут местные СМИ.

В связи с обстрелами с территории РФ в Сумской области ввели запрет на приближение к границе на расстоянии 1 км и нахождение ночью вне населенных пунктов пограничной зоны в пределах 20 км от границы, сообщила в Facebook Государственная пограничная служба Украины. В пограничной зоне в Сумской области также запретили полеты легкомоторных летательных аппаратов и беспилотников, рыболовство и плавание на любых плавсредствах, а также охоту и ношение военной формы одежды гражданским населением.

Россия заявляет об обстрелах со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Головчино в Грайворонском городском округе, в результате которого было повреждено несколько нежилых построек и четыре дома. Пострадавших среди мирного населения нет, указал он. Кроме того, он сообщил о нанесенных накануне повреждениях в приграничных Журавлёвке и Нехотеевке. "После вчерашнего обстрела Журавлёвки пострадало 14 домовладений, где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. Проводим обследования и замеры", - написал Гладков в Telegram. Он указал, что жители отказываются выезжать из приграничных населенных пунктов. "Поговорил с людьми. Стараемся уговорить каждого выехать из села в более безопасное место. Кто-то согласился, кто-то категорически отказывается. Тех, кто уезжать совсем не хочет, будем продолжать убеждать", - сообщил он.

"Газпром" прекращает поставки газа Польше и Болгарии

Польская нефтегазовая компания PGNIG получила уведомление от "Газпрома" о том, что 27 апреля с 09.00 мск поставка российского природного газа будет полностью остановлена через пункты приема-сдачи "Дроздовичи", "Высокое", "Тетеровка" и "Кондратки". Это все точки входа российского газа в Польшу. Ранее источники польского издания Onet и "Коммерсанта" в PGNIG рассказали, что поставки российского газа в Польшу были остановлены 26 апреля. "Газпром" это отрицал, заявив, что пока поставки продолжаются. При этом в "Газпроме" сказали, что 26 апреля Польша обязана заплатить за поставки газа по новым правилам - в российских рублях. Варшава этого делать не намерена.

Болгарская газовая компания Bulgargas была также проинформирована о том, что "Газпром" приостановит поставки природного газа с 27 апреля, сообщило министерство экономики в Софии.

Польша ввела санкции против "Газпрома" и российских олигархов

Польша ввела санкции в отношении ПАО "Газпром", ПАО "НОВАТЭК", а также его местной дочерней компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. Помимо заморозки активов, меры предусматривают исключение базирующейся в Кракове компании из процедур госзакупок, сообщило МВД Польши. Одновременно Варшава включила в черный список 50 российских бизнесменов и их компаний. В него внесены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Игорь Сечин, Михаил и Саит-Салам Гуцериевы, Андрей и Александр Мельниченко, Алексей Мордашов, Вячеслав Кантор, Виктор Вексельберг, Татьяна Бакальчук, Евгений Касперский и Борис Нуралиев. Кроме того, санкции введены в отношении главы фракции Госдумы "Новые люди" и основателя компании "Фаберлик" Алексея Нечаева, сообщается на сайте правительства Польши.

США и союзники создали контактную группу по обороне Украины

На международной министерской встрече на американской базе "Рамштайн" в Рейнланд-Пфальце США объявили о создании контактной группы для лучшей координации усилий по повышению обороноспособности Украины, которая будет заседать ежемесячно. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин после конференции, на которую были приглашены представители около 40 стран: "Контактная группа станет инструментом для координации нашей поддержки и сосредоточения нашего внимания на победе в сегодняшней битве и предстоящих боях". Ежемесячные встречи могут проводиться очно, виртуально или в смешанном формате.

Ранее на пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать трехстороннюю группу по урегулированию гуманитарных проблем в Украине. В контактную группу могут войти представители ООН, Украины и РФ, она, в частности, будет обеспечивать безопасность эвакуационных коридоров, отметил он. В этой связи он указал на необходимость образования гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц, находящихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Одновременно Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Необходимо провести независимое расследование в связи с обвинениями в их совершении в адрес российских военных, заявил он.

ООН: до конца года Украину могут покинуть 8,3 млн человек

На встрече с Лавровым в Москве глава ООН призвал к прекращению огня в Украине. "Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы найти пути создания условий для эффективного диалога по скорейшему прекращению огня и мирному урегулированию", - подчеркнул Гутерриш. Он назвал такой диалог возможным, несмотря на сложную ситуацию в Украине и наличие "различных интерпретаций происходящих там событий". Также во вторник Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что претензии, которые есть у России к Украине нужно разрешать, руководствуясь уставом ООН.

По оценкам ООН, число беженцев из Украины до конца 2022 года может возрасти до 8,3 миллиона человек. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), за пределы страны с начала войны уже выехали более 5,2 миллиона украинцев, еще 7,7 миллиона человек были вынуждены покинуть дома и уехать в более безопасные регионы Украины. Одновременно организация заявила о необходимости 1,85 миллиарда долларов для помощи украинским беженцам.

Офис Генпрокурора: в результате вторжения РФ погибли 217 детей

С начала полномасштабной войны в Украине погибли 217 детей, ранен 391 ребенок, сообщил Офис генерального прокурора в Киеве. За последние сутки число несовершеннолетних жертв военных действий возросло на 2: в результате обстрела российскими силами жилых домов в городе Лиман Донецкой области погибли двое детей 9 и 13 лет, указало ведомство. Больше всего детей пострадало в Донецкой (127), Киевской (114), Харьковской (93), Черниговской (66), Херсонской (44), Николаевской (43), Луганской (37), Запорожской (27) и Сумской (17) областях, а также в Киеве (16). Кроме того, в результате обстрелов и бомбардировок повреждены 1508 учебных заведений, 102 из них полностью разрушены.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, более 16 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести. "На первом месте среди обращений граждан Украины - поиск пропавших без вести. Дальше это что-то разбомбили, разрушили. Другие вопросы - гуманитарные коридоры, помощь. Но большинство - это поиск. Мы уже ищем более 16 тысяч человек", - заявила она в интервью "Суспильному". В числе пропавших без вести - две тысячи военных, остальные - мирные жители. При этом четверть числящихся в данных списках - жители Мариуполя, указала Денисова.

Эрдоган призвал продолжить переговоры в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным призвал создать безопасные пути эвакуации гражданского населения в Украине. Он также вновь высказался за прекращение огня на территории Украины, сообщил офис турецкого президента. Одновременно в Анкаре указали на необходимость продолжения "положительной динамики" мирных переговоров Украины и России в Стамбуле. Эрдоган предложил провести в Турции встречу президентов Украины и РФ, сообщается далее. В свою очередь Путин в разговоре с турецким коллегой завил, что Мариуполь "освобожден и боевые действия там не ведутся", заявили в пресс-службе Кремля.

Делимханов стал героем России

Президент РФ присвоил звание Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Как следует из указа Путина, звание присуждено "за мужество и героизм", проявленные Делимхановым в ходе вооруженной агрессии России против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией". Считающийся ближайшим соратником главы Чечни Рамзана Кадырова, Делимханов с начала войны в Украине неоднократно фигурировал на видео в Telegram-канале Кадырова. В частности, 21 апреля глава Чечни выложил кадры из Мариуполя, где Делимханов в окружении военных на фоне горящего здания заявил, что приказ Кадырова и Путина о "зачистке" города выполнен.

Россию лишили ЧМ-2023 по хоккею

Россия лишилась права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) принял такое решение "из опасений за безопасность и благополучие всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков". Организация, в частности, выразила "серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из нее и внутри нее". Новый хозяин ЧМ будет определен на конгрессе IIHF в конце мая в Финляндии.

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