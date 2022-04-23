59-й день войны России против Украины: главные события

На 59-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Минобороны РФ сообщило об ударах по военному аэродрому под Одессой

Министерство обороны России сообщило об ударе ракетами большой дальности по военному аэродрому под Одессой, где хранилась крупная партия оружия из США и ЕС. "Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков в субботу, 23 апреля. Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении российской авиацией 79 военных объектов Украины, в том числе 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Украинские власти сообщили о ракетном обстреле Одессы

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило об обстреле Одессы крылатыми ракетами, которые были запущены самолетами российской стратегической авиации Ту-95 из акватории Каспийского моря. По словам военных, системы ПВО уничтожили две крылатые ракеты и два беспилотника, которые корректировали их полет. Еще две ракеты поразили военный объект и два жилых дома, сообщило украинское командование.

В результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, среди них - трехмесячный ребенок, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Еще 18 человек - ранены. Горсовет Одессы опубликовал фотографии последствия попадания ракеты по жилому дому.

Генштаб ВСУ: россияне пытаются нарастить наступление на востоке

По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска пытаются нарастить темпы проведения операции на востоке страны с целью окружения группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. В частности, на слобожанском направлении продолжается частичная блокада Харькова с постоянными обстрелами жилых кварталов, говорится в вечерней сводке Генштаба. На донецком и таврийском направлениях основные усилия Вооруженных сил РФ сосредоточены на взятии под контроль Попасной, Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

Эвакуация из Мариуполя в Запорожье сорвана

Запланированная на 23 апреля эвакуация из заблокированного Мариуполя в сторону Запорожской области сорвалась. Ее ожидало не менее 200 человек, сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. "Вместо обещанных российской стороной автобусов российские военные пришли к мариупольцам и приказали разойтись, потому что "сейчас будет обстрел". Фактически, в грубой форме и с применением силы людей разогнали. Автобусы так и не были поданы на погрузку", - написал он. Вместо оговоренной точки сбора, откуда людей прогнали, военные подогнали автобусы на другую площадь неподалеку, где начали погрузку жителей. В салоне людям сообщили, что их отвезут в Докучаевск, находящийся под контролем России, объяснив это "обстрелом украинских националистов", рассказал Андрющенко.

Как сообщил на брифинге советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, российские ВС в Мариуполе возобновили нанесение авиаударов по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские силы. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм территории промышленной зоны.

В Буче завершается эксгумация тел погибших

В Буче завершается процесс эксгумации тел погибших, сообщил мэр города Анатолий Федорук. По последним данным, в Буче погибли 412 человек, но это еще не окончательная цифра, уточнил он. "Это значит, что каждый третий погибший в Киевской области - из Бучи", - написал мэр города. В одной из братских могил у храма Андрея Первозванного нашли 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 детей. По словам мэра, в могиле находились тела пациентов местной больницы, которых не удалось похоронить поскольку российские солдаты не пускали ритуальную службу на кладбище.

Генсек ООН после Москвы посетит Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после визита в Москву посетит Киев, где 28 апреля встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, Гутерриш встретится с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи жителям Украины, сообщили в организации. Ранее сообщалось, что 26 апреля Гутерриш проведет переговоры в Москве с российским руководством.

В воскресенье, 24 апреля, в Киев прибудут министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, заявил Зеленский. По словам украинского лидера, будут вестись переговоры по списку необходимого Украине вооружения и сроках его поставок.

Поставки оружия для Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) выступил за поставку тяжелого вооружения Украине. "Украине нужна военная помощь и тяжелое вооружение", - сказал он на конференции Свободной демократической партии (СвДП). "Честно говоря, для меня загадка, почему это четкое заявление является такой проблемой, таким препятствием для некоторых", - заявил политик.

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось к федеральному правительству в Берлине за разрешением на поставку Киеву тяжелого вооружения, а именно 100 боевых машин пехоты типа Marder. Эта первая подобная заявка с начала российского вторжения в Украину. Концерн готов поставить первую партию БМП "в течение нескольких недель", пишет Welt am Sonntag. Решение должен будет принимать Федеральный совет безопасности Германии.

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