59-й день войны России против Украины: главные события

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Украинские власти обвинили РФ в срыве эвакуации из Мариуполя и ракетном обстреле Одессы, жертвами которого стали пять человек. Россия сообщила об уничтожении под Одессой склада с западным оружием.
На 59-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
Министерство обороны России сообщило об ударе ракетами большой дальности по военному аэродрому под Одессой, где хранилась крупная партия оружия из США и ЕС. "Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков в субботу, 23 апреля. Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении российской авиацией 79 военных объектов Украины, в том числе 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило об обстреле Одессы крылатыми ракетами, которые были запущены самолетами российской стратегической авиации Ту-95 из акватории Каспийского моря. По словам военных, системы ПВО уничтожили две крылатые ракеты и два беспилотника, которые корректировали их полет. Еще две ракеты поразили военный объект и два жилых дома, сообщило украинское командование.
В результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, среди них - трехмесячный ребенок, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Еще 18 человек - ранены. Горсовет Одессы опубликовал фотографии последствия попадания ракеты по жилому дому.
По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска пытаются нарастить темпы проведения операции на востоке страны с целью окружения группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. В частности, на слобожанском направлении продолжается частичная блокада Харькова с постоянными обстрелами жилых кварталов, говорится в вечерней сводке Генштаба. На донецком и таврийском направлениях основные усилия Вооруженных сил РФ сосредоточены на взятии под контроль Попасной, Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.
Запланированная на 23 апреля эвакуация из заблокированного Мариуполя в сторону Запорожской области сорвалась. Ее ожидало не менее 200 человек, сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. "Вместо обещанных российской стороной автобусов российские военные пришли к мариупольцам и приказали разойтись, потому что "сейчас будет обстрел". Фактически, в грубой форме и с применением силы людей разогнали. Автобусы так и не были поданы на погрузку", - написал он. Вместо оговоренной точки сбора, откуда людей прогнали, военные подогнали автобусы на другую площадь неподалеку, где начали погрузку жителей. В салоне людям сообщили, что их отвезут в Докучаевск, находящийся под контролем России, объяснив это "обстрелом украинских националистов", рассказал Андрющенко.
Как сообщил на брифинге советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, российские ВС в Мариуполе возобновили нанесение авиаударов по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские силы. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм территории промышленной зоны.
В Буче завершается процесс эксгумации тел погибших, сообщил мэр города Анатолий Федорук. По последним данным, в Буче погибли 412 человек, но это еще не окончательная цифра, уточнил он. "Это значит, что каждый третий погибший в Киевской области - из Бучи", - написал мэр города. В одной из братских могил у храма Андрея Первозванного нашли 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 детей. По словам мэра, в могиле находились тела пациентов местной больницы, которых не удалось похоронить поскольку российские солдаты не пускали ритуальную службу на кладбище.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после визита в Москву посетит Киев, где 28 апреля встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, Гутерриш встретится с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи жителям Украины, сообщили в организации. Ранее сообщалось, что 26 апреля Гутерриш проведет переговоры в Москве с российским руководством.
В воскресенье, 24 апреля, в Киев прибудут министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, заявил Зеленский. По словам украинского лидера, будут вестись переговоры по списку необходимого Украине вооружения и сроках его поставок.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) выступил за поставку тяжелого вооружения Украине. "Украине нужна военная помощь и тяжелое вооружение", - сказал он на конференции Свободной демократической партии (СвДП). "Честно говоря, для меня загадка, почему это четкое заявление является такой проблемой, таким препятствием для некоторых", - заявил политик.
Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось к федеральному правительству в Берлине за разрешением на поставку Киеву тяжелого вооружения, а именно 100 боевых машин пехоты типа Marder. Эта первая подобная заявка с начала российского вторжения в Украину. Концерн готов поставить первую партию БМП "в течение нескольких недель", пишет Welt am Sonntag. Решение должен будет принимать Федеральный совет безопасности Германии.
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