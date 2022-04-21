57-й день войны России против Украины: главные события

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя. США объявили о выделении Украине военной помощи еще на 800 млн долларов.
Российские войска 21 апреля продолжали попытки захватить населенные пункты Украины. Основные бои разворачиваются в Донбассе, где Россия сконцентрировала мощную группировку войск. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии.
Минобороны РФ сообщило о 64 авиаударах по украинских военным объектам, в том числе в Запорожье. Российские войска взяли под контроль около половины города Попасная - одного из главных бастионов украинского сопротивления в Донбассе. Минобороны России также сообщило о взятии под полный контроль стратегически важного населенного пункта Кременная на западе Луганской области. Глава областной администрации Харькова Олег Синегубов заявил, что украинские военные сбили уже второй российский истребитель за последние сутки.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя, отметив, что последние силы украинской стороны остались на металлургическом комбинате "Азовсталь". Путин приказал отменить штурм территории промышленной зоны завода и вместо этого плотно заблокировать ее. США назвали объявление России о взятии Мариуполя очередной дезинформацией. "Мы так понимаем, что украинские силы продолжают удерживать позиции в Мариуполе", - заявил Госдепартамент США.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 21 апреля не было возможности эвакуировать гражданских лиц с заблокированного комбината "Азовсталь". По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на "Азовстали" остаются около 1000 гражданских лиц и 500 раненых военных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска препятствуют эвакуации из Мариуполя 120 тысяч человек. По сведениям советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, бомбардировки "Азовстали" продолжаются, кроме того, велись бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от комбината.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Путина разрешить эвакуацию населения Мариуполя. "Люди должны иметь возможность покинуть город. Российские бомбардировки маршрутов эвакуации и дорог должны быть остановлены, чтобы невинные люди могли быть вывезены в безопасное место", - потребовала она.
Россия отвергла предложение генсека ООН Антониу Гутерреша о введении в Украине четырехдневной пасхальной гуманитарной паузы. В Кремле призыв к перемирию назвали "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться" и получить новые партии оружия.
Президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине еще на 800 млн долларов. Новые поставки будет включать в себя тяжелое вооружение, десятки гаубиц, тактические дроны и 144 тысяч боеприпасов, сообщил Байден. Таким образом общий объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 3,2 млрд долларов.
Германия планирует оказать военную помощь Киеву, поставив тяжелое вооружение Словении, которая в свою очередь, отправит в Украину собственную технику. Словения передаст украинской армии свои танки M-84, созданные на базе советского Т-72, а взамен получит от Германии танки Leopard-2, БМП Puma и бронетранспортеры Boxer.
Литва передала Украине тяжелые минометы, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Стоимость всей военной помощи Киеву он оценил в десятки миллионов евро. По словам Анушаускаса, Киев, в числе прочего, получил от Вильнюса ПЗРК "Стингер", различные противотанковые вооружения, средства ПВО, патроны, гранаты, пулеметы, автоматы и средства связи.
Парламенты Эстонии и Латвии признали геноцидом российское вторжение в Украину. "Российская Федерация совершила акты геноцида, массовые зверства в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, и во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийстве, похищении людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасиловании, а также осквернении трупов", - говорится в заявлении эстонского рийгикогу.
В заявлении сейма Латвии указано, что "в настоящее время Россия осуществляет геноцид против украинского народа". "Заявление основано на обширных свидетельских, показаниях и доказательствах массовых жестоких преступлений, совершенных российской армией, включая убийства, пытки, сексуальные надругательства и надругательства над украинскими гражданами", - говорится в решении парламента.
Премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Метте Фредериксен приехали в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Они также посетили поселок Бородянка под Киевом, где российские войска, предположительно, устроили массовую расправу над мирными жителями. "Потрясен, увидев ужас и зверства путинской войны на улицах Бородянки. Мы не оставим украинский народ в одиночестве", - написал Санчес в своем микроблоге в Twitter. Он объявил об отправке 200 тонн боеприпасов и другой военной продукции для нужд ВСУ.
C начала российского вторжения из Украины в Германию прибыло уже более 366 тысяч беженцев, в основном, дети, женщины и пожилые люди, сообщило министерство внутренних дел ФРГ. Точное число граждан Украины, въехавших в Германию, установить трудно, поскольку на внутренних границах ЕС, как правило, нет контроля, а украинцы могут въезжать в ЕС без визы на срок до 90 дней.
За первые 17 дней апреля еще более 600 тысяч жителей Украины стали внутренними перемещенными лицами. В результате общее число таких лиц с начала войны превысило 7,7 млн, что составляет 17 процентов населения Украины, сообщила Международная организация по миграции.
ООН и сотрудничающие с ней организации доставили жизненно необходимую помощь для более чем 2,5 млн человек в Украине, сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. По его словам, в настоящее время в Украине находятся более 1,3 тысячи сотрудников ООН, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи.
Дополнительная финансовая помощь Украине со стороны стран "большой семерки" и мирового сообщества в 2022 году достигнет 22 млрд долларов, сообщили министры финансов стран G7.
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