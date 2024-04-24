Из-за этого шпиона канцлер ФРГ ушел в отставку

50 лет назад в Бонне был арестован Гюнтер Гийом - личный референт канцлера ФРГ Вилли Брандта. Гийома разоблачили как восточногерманского шпиона. А канцлер в результате покинул свой пост.

24 апреля 1974 года, когда немецкий канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt) приземлился в аэропорту Кельн/Бонн после визита в Египет, на взлетной полосе его ждали глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хорст Граберт (Horst Grabert) и министр внутренних дел Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher). Как вспоминал позже Брандт, даже издалека было ясно, что они хотят сообщить ему нечто очень важное. Канцлеру объявили, что его личный референт Гюнтер Гийом (Günter Guillaume) арестован как восточногерманский шпион, работавший на "штази". Вместе с ним под стражу взяли и жену - Кристель Гийом (Christel Guillaume).

Операция по их задержанию началась рано утром: в 6:32 в доме на Убирштрассе в престижном боннском районе Бад-Годесберг, где проживала пара, появились вооруженные автоматами сотрудники Федерального управления уголовной полиции. Гийом не стал отпираться и прямо при задержании заявил, что является сотрудником министерства государственной безопасности ГДР. И он попросил уважать его честь офицера.

Эта "новость произвела фурор", написал позже Вилли Брандт. Шпионский скандал стал одним из самых громких в послевоенной истории Германии. Через две недели после ареста четы гэдээровских шпионов Вилли Брандт ушел в отставку с поста канцлера.

Как так вышло, что агент "штази" стал правой рукой канцлера ФРГ?

Гюнтер Гийом родился в Берлине в 1927 году. Незадолго до падения "третьего рейха" успел вступил в НСДАП. А после войны работал в Восточной Германии редактором издательства "Volk und Wissen", выпускавшего в то время школьные учебники. В мае 1956 года он вместе со своей женой Кристель перебрался из ГДР в ФРГ - в город Франкфурт-на-Майне. Пара утверждала тогда, что они бежали от режима. На самом деле, как выяснилось позже, супруги согласились сотрудничать с министерством государственной безопасности ГДР ("штази"). Они имели кодовые имена "Хансен" и "Хайнце".

Оказавшись в ФРГ, пара открыла табачный магазин. Согласно имевшейся у них инструкции, оба вступили в партию СДПГ. Партийная карьера Гийома развивалась стремительно - и вскоре он уже руководил предвыборной кампанией тогдашнего министра транспорта Георга Лебера (Georg Leber). После чего тот и порекомендовал его на работу в ведомство федерального канцлера ФРГ. Ни гэдээровское прошлое кандидата, ни нестыковки в биографии, ни разговоры о его некомпетентности не помешали назначению. Осенью 1972 года Гюнтер Гийом стал личным референтом канцлера ФРГ Вилли Брандта.

24 июня 1975 года в Дюссельдорфе начался процесс по делу о шпионаже. Гюнтера Гийома и его жену Кристель обвинили в государственной измене, а также в раскрытии служебных секретов Фото: Roland Scheidemann/dpa/picture-alliance

Однако уже в мае 1973 года у Федерального ведомства по охране конституции возникли конкретные подозрения в отношении Гийома - почти за год до ареста. Брандту сообщили об этом, но попросили оставить Гийома на посту, чтобы собрать против него улики. Летом 1973 года референт даже ездил с канцлером в отпуск в Норвегию и имел доступ к секретным документам. В конце концов весной 1974 года, когда давление на спецслужбы с целью остановить подозреваемого в шпионаже усилилось, был произведен арест.

Суд приговорил Гюнтера Гийома к 13 годам заключения, его супругу - к 8 годам. Однако в 1981 году они были досрочно освобождены в результате обмена агентами между ФРГ и ГДР. Тогдашний руководитель "штази" Эрих Мильке (Erich Mielke) принял их как героев, объявив, что их миссия по борьбе за дело социализма была с честью выполнена. Вскоре брак разоблаченных шпионов распался. Гюнтер Гийом умер в 1995 году, Кристель прожила до 2004 года.

Это был самый громкий шпионский скандал

Даже по прошествии 50 лет дело Гийома по-прежнему считается одним из самых громких шпионских скандалов в ФРГ. "Ни раньше, ни после ни одному агенту из коммунистической сферы влияния не удавалось проникнуть так глубоко в самый центр политической власти", - цитирует слова немецкого историка Аннет Вайнке (Annette Weinke) информационное агентство dpa.

Немецкая общественно-правовая телекомпания ARD сняла сериал "Вилли. Предательство канцлера" ("WILLY - Verrat am Kanzler"), в котором реконструировала это резонансное дело. В съемках приняли участие такие эксперты, как доверенное лицо Брандта и журналистка Хели Илефельд (Heli Ihlefeld), бывшая гэдээровская шпионка Лили Пётрих (Lilli Pöttrich), историк и писательница Катя Хойер (Katja Hoyer) и другие. Фильм доступен в медиатеке ARD .