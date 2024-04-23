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Прокуратура ФРГ арестовала подозреваемых в шпионаже на Китай

Ольга Лебедева
23 апреля 2024 г.

Трем гражданам ФРГ, задержанным в Бад-Хомбурге и Дюссельдорфе, инкриминируют получение сведений об инновационных технологиях, которые могут быть использованы в военных целях, и их передачу китайской спецслужбе.

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Федеральная прокуратура в Карлсруэ
Федеральная прокуратура в КарлсруэФото: Arnulf Hettrich/IMAGO

В Германии арестованы предполагаемые агенты министерства государственной безопасности Китая. Следственный судья Федеральной судебной палаты принял решение об аресте трех граждан ФРГ, подозреваемых в шпионской деятельности и нарушении закона о внешней торговле и задержанных накануне, сообщила Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ во вторник, 23 апреля.

Задержания были проведены в Бад-Хомбурге и Дюссельдорфе по запросу Федеральной прокуратуры ФРГ. По месту жительства задержанных и в их офисах прошли обыски.

Подозреваемые передавали КНР информацию о комплектующих для военных кораблей

По данным следствия, Томас Р. (Thomas R.) является агентом китайской разведслужбы и по ее поручению раздобыл информацию об инновационных технологиях, которые могут быть использованы в военных целях. Для этого он воспользовался помощью супругов Хервига и Ины Ф. (Herwig und Ina F.), владеющих компанией в Дюссельдорфе. По информации Федеральной прокуратуры, эта фирма оказывает посреднические услуги по налаживанию контактов и сотрудничеству с представителями немецких научно-исследовательских учреждений.

Супруги Ф. заключили с одним из немецких университетов договор о передаче научных разработок, отмечается далее. При этом на первом этапе предполагалось провести исследование в области комплектующих для различных механизмов, используемых в том числе для мощных двигателей военных кораблей. Партнером с китайской стороны являлся сотрудник китайского министерства госбезопасности, а проект финансировался государственными органами КНР, заявили немецкие ведомства.

На момент задержания подозреваемые вели переговоры о дальнейших исследовательских проектах, которые "могут быть полезны в особенности для расширения боевых мощностей Китая на море", указывается в заявлении. Кроме того, по этим данным, они приобрели по поручению КНР специальный лазер и без необходимого разрешения экспортировали его в Китай, хотя данный прибор подпадает под действие регламента ЕС о предметах двойного назначения.

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