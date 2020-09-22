 В Германии задержан политолог по подозрению в шпионаже на КНР | Новости из Германии о Германии | DW | 06.07.2021

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Германия

В Германии задержан политолог по подозрению в шпионаже на КНР

Клаус Л., предположительно, передавал китайской разведке сведения о ситуации в преддверии и после госвизитов и конференций. Расследованием дела занимается Федеральная прокуратура Германии.

Мужчина с биноклем

Федеральная прокуратура Германии предъявила политологу Клаусу Л. (Klaus L.) обвинение в агентурной работе на китайскую разведку. В числе прочего, он подозревается в передаче спецслужбам КНР данных о ситуации в преддверии и после государственных визитов и многосторонних конференций, сообщило ведомство в Карлсруэ во вторник, 6 июля.

74-летний Клаус Л., по данным медиакомпании ARD, является сотрудником близкого к Христианско-социальному союзу (ХСС) Фонда Ханнса Зайделя (Hanns-Seidel-Stiftung), он также был информатором Федеральной разведслужбы BND.

Как сообщила Федеральная прокуратура, Клаус Л. с 2001 года руководил аналитическим центром, который за долгие годы обзавелся широкими связями и хорошей международной репутацией. Немецкий политолог был завербован китайской разведкой в июне 2010 года, когда выступал с лекциями в Шанхае. За оказанные услуги китайцы оплачивали ему поездки и платили гонорар.

Сотрудничество с BND

По сведениям ARD, задолго до этого Клаус Л. начал сотрудничество с BND, которое продолжалось 50 лет. Немецкая разведка, высоко ценившая профессиональные связи политолога, тоже платила ему за информацию. В начале 80-х Клаус Л. стал работать в Фонде Ханнса Зайделя. Это открыло ему возможности для новых знакомств и длительных заграничных поездок, в том числе в страны бывшего СССР и Россию. В последнее время он возглавлял в фонде Ханнса Зайделя отдел международной политики в сфере безопасности.

Сейчас Клаус Л. находится на пенсии. По его собственным словам, он доложил BND о попытке китайской разведки завербовать его и получил добро на вербовку. Политолог, судя по всему, не передал Китаю внутренней информации BND.

По данным ARD, правоохранительные органы еще в ноябре 2019 года произвели обыск в квартире Л. в Мюнхене, при этом было конфисковано "большое количество носителей данных и компьютеры". Высший земельных суд Мюнхена 21 июня 2021 года выдал ордер на арест политолога, и 5 июля он был задержан. Решение об избрании меры пресечения должно быть принято уже в течение вторника, 6 июля.

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    Автор: Ефим Шуман


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