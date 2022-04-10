46-й день войны России против Украины: главные события

На 46-й день войны, проводимой Россией против Украины, - в воскресенье, 10 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и другим населенным пунктам в ряде регионов Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

Украина сообщила о разрушении аэропорта Днепра после нового обстрела

Председатель государственной администрации Днепропетровско области Валентин Резниченко сообщил о повторном обстреле аэропорта города Днепр. По его словам, от воздушной гавани "не осталось живого места". Разрушен как сам аэропорт, так и прилегающая инфраструктура, указал Резниченко.

На Красной площади задержан правозащитник Орлов

На Красной площади в Москве во время одиночного пикета задержан председатель совета ликвидированного правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. Известный российский правозащитник держал плакат: "Наше нежелание знать правду и наше молчание делает нас соучастниками преступлений". В отделении полиции на Орлова составили протокол по административной статье о нарушении порядка проведения собрания, а затем отпустили.

Канцлер Австрии проведет очные переговоры с Путиным

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер приедет 11 апреля в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным газеты Kurier, визит Нехаммера согласован с Еврокомиссией и Германией. На встрече с Путиным австрийский канцлер намерен способствовать диалогу между Киевом и Москвой, а также затронуть тему военных преступлений, совершенных в Украине.

Украина не признает белорусские документы об образовании

Украина денонсировала три международных договора в сфере образования и науки с Беларусью. "В связи с поддержкой Беларусью беспрецедентной, открытой, широкомасштабной войны России против Украины продолжение действия этих документов невозможно", - заявили в украинском Минобразования. Киев больше не признает белорусские документы об образовании и ученых званиях, а также прекращает обмениваться технологиями и сотрудничать с Беларусью в этих сферах.

Россия увеличит Резервный фонд на 273 млрд

На фоне войны в Украине правительство РФ приняло решение увеличить Резервный фонд на 273,4 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях действия санкций в отношении России.

Киев обвинил армию РФ в хищении радиоактивных субстанций на ЧАЭС

Территория ЧАЭС

Украина обвинила российские войска в хищении 133 радиоактивных субстанций из научной лаборатории на территории Чернобыльской атомной электростанции. По данным государственного агентства по управлению зоной отчуждения, даже небольшая доля этих материалов "смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении с ними". Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля, в первый день нападения на Украину, и ушли в конце марта.

Украина выделяет деньги на восстановление освобожденных территорий

Правительство Украины впервые выделяет 1 млрд гривен на восстановление территорий, освобожденных от российских войск. "Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", - заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Так, 400 млн грн получит Киевская область, по 250 млн грн - Черниговская и Сумская области, 100 млн грн - Житомирская область.

Результаты работы гуманитарных коридоров

За сутки по гуманитарным коридорам эвакуированы 2824 человека, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее данным, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека, из них 213 - мариупольцы, 2409 - жители городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в Луганской области удалось вывезти 202 человек. Верещук отметила, что колонны автобусов, выехавшие из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, были задержаны российскими войсками на блокпосту в Васильевке.

По данным российских властей, за сутки "из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 18 668 человек". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Смотрите также:

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Поход в магазин стал дороже В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Очереди на заправках в Кении Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Растущие цены на хлеб в Турции Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Взлет цен на пшеницу в Ираке Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Протесты в Перу На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Кризисная ситуация в Шри-Ланке В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Сколько теперь стоит эта рыба? Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Война как шанс для экономики? Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос. Автор: Клаудиа Ден

