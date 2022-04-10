 46-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 10.04.2022

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Украина

46-й день войны России против Украины: главные события

Киев обвинил армию РФ в хищении радиоактивных субстанций на ЧАЭС и разрушении аэропорта Днепра. Правительство Украины выделит 1 млрд гривен на восстановление освобожденных территорий.

Разрушенный ракетным обстрелом дом в Днепре

Разрушенный обстрелом дом в Днепре, март 2022 года

На 46-й день войны, проводимой Россией против Украины, - в воскресенье, 10 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и другим населенным пунктам в ряде регионов Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

Украина сообщила о разрушении аэропорта Днепра после нового обстрела

Председатель государственной администрации Днепропетровско области Валентин Резниченко сообщил о повторном обстреле аэропорта города Днепр. По его словам, от воздушной гавани "не осталось живого места". Разрушен как сам аэропорт, так и прилегающая инфраструктура, указал Резниченко.

На Красной площади задержан правозащитник Орлов

На Красной площади в Москве во время одиночного пикета задержан председатель совета ликвидированного правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. Известный российский правозащитник держал плакат: "Наше нежелание знать правду и наше молчание делает нас соучастниками преступлений". В отделении полиции на Орлова составили протокол по административной статье о нарушении порядка проведения собрания, а затем отпустили.

Канцлер Австрии проведет очные переговоры с Путиным

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер приедет 11 апреля в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.  По данным газеты Kurier, визит Нехаммера согласован с Еврокомиссией и Германией. На встрече с Путиным австрийский канцлер намерен способствовать диалогу между Киевом и Москвой, а также затронуть тему военных преступлений, совершенных в Украине.

Украина не признает белорусские документы об образовании

Украина денонсировала три международных договора в сфере образования и науки с Беларусью. "В связи с поддержкой Беларусью беспрецедентной, открытой, широкомасштабной войны России против Украины продолжение действия этих документов невозможно", - заявили в украинском Минобразования. Киев больше не признает белорусские документы об образовании и ученых званиях, а также прекращает обмениваться технологиями и сотрудничать с Беларусью в этих сферах.

Россия увеличит Резервный фонд на 273 млрд

На фоне войны в Украине правительство РФ приняло решение увеличить Резервный фонд на 273,4 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях действия санкций в отношении России.

Киев обвинил армию РФ в хищении радиоактивных субстанций на ЧАЭС

Территория ЧАЭС

Территория ЧАЭС

Украина обвинила российские войска в хищении 133 радиоактивных субстанций из научной лаборатории на территории Чернобыльской атомной электростанции. По данным государственного агентства по управлению зоной отчуждения, даже небольшая доля этих материалов "смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении с ними". Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля, в первый день нападения на Украину, и ушли в конце марта.

Украина выделяет деньги на восстановление освобожденных территорий

Правительство Украины впервые выделяет 1 млрд гривен на восстановление территорий, освобожденных от российских войск. "Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", - заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Так, 400 млн грн получит Киевская область, по 250 млн грн - Черниговская и Сумская области, 100 млн грн - Житомирская область.

Результаты работы гуманитарных коридоров

За сутки по гуманитарным коридорам эвакуированы 2824 человека, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее данным, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека, из них 213 - мариупольцы, 2409 - жители городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в Луганской области удалось вывезти 202 человек. Верещук отметила, что колонны автобусов, выехавшие из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, были задержаны российскими войсками на блокпосту в Васильевке.

По данным российских властей, за сутки "из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 18 668 человек". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. 

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    Автор: Клаудиа Ден


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