20 типично немецких сувениров

Что привезти на память или в подарок из Германии: от берлинских медведей до настоящего одеколона.
Есть такое немецкое слово wandern, означающее любимое занятие многих жителей Германии - ходить в походы или совершать длительные прогулки на природе.
Представляем самые популярные велосипедные маршруты в Германии. Рейтинг составлен на основе опроса, проведенного немецким клубом ADFC.
Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен. (17.04.2018)
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".