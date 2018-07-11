20 типично немецких сувениров

Что привезти на память из Германии?

Немецкий фарфор

О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.