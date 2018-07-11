 20 типично немецких сувениров | Советы туристам в Германии | DW | 11.07.2018

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Туристу на заметку

20 типично немецких сувениров

Что привезти на память или в подарок из Германии: от берлинских медведей до настоящего одеколона.

  • Берлинские медведи в сувенирном магазине

    Что привезти на память из Германии?

    Берлинские медведи

    Начнем с немецкой столицы, из поездки в которую сложно вернуться домой без хотя бы одного медведя - Berliner Bär. Этот зверь украшает герб города с конца XIII века. Однако, как предполагают историки, название Берлина произошло во времена колонизации восточных земель германскими племенами не от немецкого слова Bär, а от древнеславянского berl - болото.

  • Настенная лампа

    Что привезти на память из Германии?

    "Восточный" человечек

    Серьезную конкуренцию медведям на столичном сувенирном рынке составляют восточногерманские светофорные человечки - DDR-Ampelmännchen или Ost-Männchen. Отличительная их черта - широкополые шляпы, а культовый статус они получили еще во времена ГДР. В Берлине можно купить, например, светильник с таким человечком, а также сумки, фигурки, штопоры, часы, брелоки и так далее.

  • Берлинская стена в 1989 году

    Что привезти на память из Германии?

    Осколки Стены

    Тех, кто в 1989 году хотел как можно быстрее всеми доступными подручными средствами разрушить Берлинскую стену или просто отбить кусок на память о мирной революции в ГДР, прозвали "стенными дятлами" (Mauerspechte). Сегодня откалывать от Стены уже ничего нельзя. Однако на ее строительство ушло 200 тысяч тонн бетона, так что сувенирные киоски осколками обеспечены надолго.

  • Часы с кукушкой

    Что привезти на память из Германии?

    Часы с кукушкой

    Из Берлина переместимся в Шварцвальд - знаменитое Чернолесье на юго-западе Баден-Вюртемберга. Считается, что в середине XVIII века именно отсюда начали распространяться по всему миру настенные часы с кукушкой (Kuckucksuhr). Сегодня разброс цен на такие часы, изготовленные здесь, в зависимости от их качества и материала, из которого они сделаны, составляет от полусотни до почти двух тысяч евро.

  • Метеорологические будочки

    Что привезти на память из Германии?

    "Погодный домик"

    Помимо часов с кукушкой, умельцы из Шварцвальда и некоторых других регионов Германии, например, Тюрингского леса, мастерят из дерева миниатюрные метеорологические будочки (Wetterhäuschen). Большинство моделей стоит недорого, но типичного немецкого колорита в них не меньше, чем в настенных часах с голосистыми птичками. Самый дешевый домик обойдется в 10 евро, но есть и более дорогие - за 250.

  • Ангела Меркель с кружкой пива во время празднования своего 60-летнего юбилея в 2014 году

    Что привезти на память из Германии?

    Для любителей пива

    Что касается пива в Германии, то содержание (а именно - сорт напитка) обычно определяет форму сосуда, из которого его следует употреблять. В качестве сувенира можно прикупить, например, баварскую литровую кружку (Maßkrug) - стеклянную или фарфоровую, с цинковой крышкой или без крышки, простую или разрисованную.

  • Баварские пастухи во время праздника по случаю возвращения стада с летних горных пастбищ

    Что привезти на память из Германии?

    Кожаные штаны

    Во время встречи "большой семерки", состоявшейся в Баварии в июне 2015 года, Барак Обама, якобы досадуя, с легким акцентом сообщил местным жителям, что забыл дома свои кожаные штаны - ледерхозе (Lederhose). В чем проблема? Мог бы купить новые, чтобы порадовать хозяев встречи! Самые простые стоят 40 - 60 евро. Еще дешевле - баварские шляпы. А для дома можно приобрести альпийский колокольчик…

  • Участница показательных выступлений среди любителей серфинга в Английском саду Мюнхена

    Что привезти на память из Германии?

    Дирндль

    Кстати, на дамах традиционные кожаные штаны смотрятся тоже вполне эффектно, но если выбирать для них что-то из баварского гардероба, лучше купить в качестве подарка дирндль (Dirndl) - национальное баварскую женскую одежду. Шьют ее самых разных фасонов и расцветок - на любой кошелек. Особой популярностью дирндль пользуется во время пивного праздника Oktoberfest.

  • Гельмут Коль приветствует короля Испании Хуана Карлоса в 1997 году у себя на родине в Пфальце

    Что привезти на память из Германии?

    Для любителей вина

    Предпочитающие пиву вино тоже не должны вернуться из Германии с пустыми руками: они могут прикупить такие бокалы с ножкой из зеленого стекла. Стандартный размер, правда, меньше, чем в руках у Гельмута Коля. Römer Weingläser, как их называют, никакого отношения к римлянам, даже очень древним, не имеют. Название происходит от голландского глагола roemen (восхвалять). 25 евро за шесть штук.

  • Садовый гном отдыхает после работы

    Что привезти на память из Германии?

    Садовый гном

    По некоторым оценкам, Германию сейчас населяют 25 миллионов садовых гномов. Действительно, Gartenzwerg - частый обитатель бюргерских садов, дач и лужаек. Самые первые появились около замков в барочную эпоху в конце XVII века, а массовое их шествие началось в середине XIX столетия. Приобрести в качестве сувенира один из этих символов немецкого кича можно за 20 - 30 евро.

  • Щелкунчик в образе Наполеона и другие антикварные щелкунчики

    Что привезти на память из Германии?

    Щелкунчик

    Декоративные щелкунчики (Nussknacker) из региона Рудных гор - традиционные спутники немецкого Рождества. Их начали мастерить в первой половине XIX века, а мировую славу они приобрели после публикации сказки Гофмана и постановки балета Чайковского. Стоят от 40 до 200 евро. Выбирать можно из королей, лесничих, гусаров, трубочистов... Всех вариантов не перечислишь, а на фото - музейные экспонаты.

  • Ангел, рождественская пирамида и курящий человечек

    Что привезти на память из Германии?

    Рождественские игрушки

    Среди типично немецких сувениров нельзя не упомянуть также некоторые другие рождественские игрушки и украшения. Например, пирамиды-карусели (Weihnachtspyramide) или дымящих человечков с курительными свечами (Räuchermännchen) из тех же Рудных гор. Продаются они не только в этом регионе. Купить их можно на рождественских рынках по всей Германии.

  • Ведьмы в Вернигероде

    Что привезти на память из Германии?

    Нечистая сила

    Брокенские ведьмы (Brockenhexe) поджидают туристов в Гарце, например, в городе Вернигероде. Рядом находится та самая гора Брокен, на которой они, слетаясь со всей Германии, празднуют Вальпургиеву ночь, что подробно описал Иоганн Вольфганг фон Гете в трагедии "Фауст". Трио или дуэт здешних сувенирных ведьм обойдется в 10 - 20 евро.

  • Парусник в бутылке

    Что привезти на память из Германии?

    Морской сувенир

    В северных регионах Германии у вас есть шанс стать судовладельцем. Традиция строительства кораблей в бутылке (Buddelschiff) насчитывает здесь около трех столетий, а расцвет пришелся на вторую половину XIX века. Особо ценные модели хранятся в морских музеях. Сувенирные варианты продаются, например, в гамбургских туристических лавках по вполне приемлемым ценам: от 10 до 120 евро.

  • Во время международной встречи любителей Трабантов в немецком городе Цвикау

    Что привезти на память из Германии?

    Машинки для больших и маленьких

    Любителей машинок в Германии ожидают муки выбора, особенно в городах, считающихся центрами автомобилестроения - Штутгарте, Мюнхене, Вольфсбурге (Mercedes, Porsche, BMW, VW). В восточных федеральных землях хитом сувенирных продаж остаются модели гэдээровских "Трабантов" - такие же пластмассовые, как и оригиналы, прозванные некогда "пластиковыми бомбардировщиками". Стоят Mini-Trabi от 4 до 60 евро.

  • Такса с качающейся головой

    Что привезти на память из Германии?

    Автомобильная такса

    Они начали завоевывать свои места под стеклами в 1970-е годы. Правда, Wackeldackel, милые таксы, долгие годы покачивавшие головой во время движения машины, в наши дни встречаются в них редко. Этот культовый аксессуар и символ конформизма - сувенир на любителя, но вполне забавный. К тому же сам Dackel - пес еще более немецкий, чем немецкая овчарка.

  • Одна из шлифовальных мастерских в Золингене

    Что привезти на память из Германии?

    Немецкое качество

    Кухонные ножи Made in Germany давно завоевали славу во всем мире, поэтому вполне подходят в качестве подарков из Германии. Главное, не забыть сдать их в багаж в аэропорту. Ведущие производители находятся в Золингене и других городах Рурской области. Там выпускают также столовые приборы и ножницы. Начиналось все с точильных мастерских, располагавшихся на здешних речках.

  • Мейсенский фарфор

    Что привезти на память из Германии?

    Немецкий фарфор

    О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.

  • Одеколон 4711

    Что привезти на память из Германии?

    О-де-Колон

    "Настоящая Кельнская вода" (Echt Kölnisch Wasser № 4711) - самый известный, хотя и не самый старый кельнский одеколон. Он продается повсюду в Германии. Другой, меньше сейчас известный, но самый первый Eau de Cologne фирмы Farina, которым пользовались Фридрих Великий, Наполеон и Николай I, гости Кельна могут купить в Парфюмерном музее недалеко от ратуши.

  • Плюшевые мишки

    Что привезти на память из Германии?

    Очень мягкая игрушка

    Начали с медведей - медведями и закончим. От берлинских сувениров - к легендарным мишкам немецкой фирмы Steiff. Продаются они по всему миру, но это, конечно, не означает, что их нельзя привезти в подарок из самой Германии. Фирменный музей можно посетить на родине этих медведей - в баден-вюртембергском городе Гинген-ан-дер-Бренц.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Берлинские медведи в сувенирном магазине

    Что привезти на память из Германии?

    Берлинские медведи

    Начнем с немецкой столицы, из поездки в которую сложно вернуться домой без хотя бы одного медведя - Berliner Bär. Этот зверь украшает герб города с конца XIII века. Однако, как предполагают историки, название Берлина произошло во времена колонизации восточных земель германскими племенами не от немецкого слова Bär, а от древнеславянского berl - болото.

  • Настенная лампа

    Что привезти на память из Германии?

    "Восточный" человечек

    Серьезную конкуренцию медведям на столичном сувенирном рынке составляют восточногерманские светофорные человечки - DDR-Ampelmännchen или Ost-Männchen. Отличительная их черта - широкополые шляпы, а культовый статус они получили еще во времена ГДР. В Берлине можно купить, например, светильник с таким человечком, а также сумки, фигурки, штопоры, часы, брелоки и так далее.

  • Берлинская стена в 1989 году

    Что привезти на память из Германии?

    Осколки Стены

    Тех, кто в 1989 году хотел как можно быстрее всеми доступными подручными средствами разрушить Берлинскую стену или просто отбить кусок на память о мирной революции в ГДР, прозвали "стенными дятлами" (Mauerspechte). Сегодня откалывать от Стены уже ничего нельзя. Однако на ее строительство ушло 200 тысяч тонн бетона, так что сувенирные киоски осколками обеспечены надолго.

  • Часы с кукушкой

    Что привезти на память из Германии?

    Часы с кукушкой

    Из Берлина переместимся в Шварцвальд - знаменитое Чернолесье на юго-западе Баден-Вюртемберга. Считается, что в середине XVIII века именно отсюда начали распространяться по всему миру настенные часы с кукушкой (Kuckucksuhr). Сегодня разброс цен на такие часы, изготовленные здесь, в зависимости от их качества и материала, из которого они сделаны, составляет от полусотни до почти двух тысяч евро.

  • Метеорологические будочки

    Что привезти на память из Германии?

    "Погодный домик"

    Помимо часов с кукушкой, умельцы из Шварцвальда и некоторых других регионов Германии, например, Тюрингского леса, мастерят из дерева миниатюрные метеорологические будочки (Wetterhäuschen). Большинство моделей стоит недорого, но типичного немецкого колорита в них не меньше, чем в настенных часах с голосистыми птичками. Самый дешевый домик обойдется в 10 евро, но есть и более дорогие - за 250.

  • Ангела Меркель с кружкой пива во время празднования своего 60-летнего юбилея в 2014 году

    Что привезти на память из Германии?

    Для любителей пива

    Что касается пива в Германии, то содержание (а именно - сорт напитка) обычно определяет форму сосуда, из которого его следует употреблять. В качестве сувенира можно прикупить, например, баварскую литровую кружку (Maßkrug) - стеклянную или фарфоровую, с цинковой крышкой или без крышки, простую или разрисованную.

  • Баварские пастухи во время праздника по случаю возвращения стада с летних горных пастбищ

    Что привезти на память из Германии?

    Кожаные штаны

    Во время встречи "большой семерки", состоявшейся в Баварии в июне 2015 года, Барак Обама, якобы досадуя, с легким акцентом сообщил местным жителям, что забыл дома свои кожаные штаны - ледерхозе (Lederhose). В чем проблема? Мог бы купить новые, чтобы порадовать хозяев встречи! Самые простые стоят 40 - 60 евро. Еще дешевле - баварские шляпы. А для дома можно приобрести альпийский колокольчик…

  • Участница показательных выступлений среди любителей серфинга в Английском саду Мюнхена

    Что привезти на память из Германии?

    Дирндль

    Кстати, на дамах традиционные кожаные штаны смотрятся тоже вполне эффектно, но если выбирать для них что-то из баварского гардероба, лучше купить в качестве подарка дирндль (Dirndl) - национальное баварскую женскую одежду. Шьют ее самых разных фасонов и расцветок - на любой кошелек. Особой популярностью дирндль пользуется во время пивного праздника Oktoberfest.

  • Гельмут Коль приветствует короля Испании Хуана Карлоса в 1997 году у себя на родине в Пфальце

    Что привезти на память из Германии?

    Для любителей вина

    Предпочитающие пиву вино тоже не должны вернуться из Германии с пустыми руками: они могут прикупить такие бокалы с ножкой из зеленого стекла. Стандартный размер, правда, меньше, чем в руках у Гельмута Коля. Römer Weingläser, как их называют, никакого отношения к римлянам, даже очень древним, не имеют. Название происходит от голландского глагола roemen (восхвалять). 25 евро за шесть штук.

  • Садовый гном отдыхает после работы

    Что привезти на память из Германии?

    Садовый гном

    По некоторым оценкам, Германию сейчас населяют 25 миллионов садовых гномов. Действительно, Gartenzwerg - частый обитатель бюргерских садов, дач и лужаек. Самые первые появились около замков в барочную эпоху в конце XVII века, а массовое их шествие началось в середине XIX столетия. Приобрести в качестве сувенира один из этих символов немецкого кича можно за 20 - 30 евро.

  • Щелкунчик в образе Наполеона и другие антикварные щелкунчики

    Что привезти на память из Германии?

    Щелкунчик

    Декоративные щелкунчики (Nussknacker) из региона Рудных гор - традиционные спутники немецкого Рождества. Их начали мастерить в первой половине XIX века, а мировую славу они приобрели после публикации сказки Гофмана и постановки балета Чайковского. Стоят от 40 до 200 евро. Выбирать можно из королей, лесничих, гусаров, трубочистов... Всех вариантов не перечислишь, а на фото - музейные экспонаты.

  • Ангел, рождественская пирамида и курящий человечек

    Что привезти на память из Германии?

    Рождественские игрушки

    Среди типично немецких сувениров нельзя не упомянуть также некоторые другие рождественские игрушки и украшения. Например, пирамиды-карусели (Weihnachtspyramide) или дымящих человечков с курительными свечами (Räuchermännchen) из тех же Рудных гор. Продаются они не только в этом регионе. Купить их можно на рождественских рынках по всей Германии.

  • Ведьмы в Вернигероде

    Что привезти на память из Германии?

    Нечистая сила

    Брокенские ведьмы (Brockenhexe) поджидают туристов в Гарце, например, в городе Вернигероде. Рядом находится та самая гора Брокен, на которой они, слетаясь со всей Германии, празднуют Вальпургиеву ночь, что подробно описал Иоганн Вольфганг фон Гете в трагедии "Фауст". Трио или дуэт здешних сувенирных ведьм обойдется в 10 - 20 евро.

  • Парусник в бутылке

    Что привезти на память из Германии?

    Морской сувенир

    В северных регионах Германии у вас есть шанс стать судовладельцем. Традиция строительства кораблей в бутылке (Buddelschiff) насчитывает здесь около трех столетий, а расцвет пришелся на вторую половину XIX века. Особо ценные модели хранятся в морских музеях. Сувенирные варианты продаются, например, в гамбургских туристических лавках по вполне приемлемым ценам: от 10 до 120 евро.

  • Во время международной встречи любителей Трабантов в немецком городе Цвикау

    Что привезти на память из Германии?

    Машинки для больших и маленьких

    Любителей машинок в Германии ожидают муки выбора, особенно в городах, считающихся центрами автомобилестроения - Штутгарте, Мюнхене, Вольфсбурге (Mercedes, Porsche, BMW, VW). В восточных федеральных землях хитом сувенирных продаж остаются модели гэдээровских "Трабантов" - такие же пластмассовые, как и оригиналы, прозванные некогда "пластиковыми бомбардировщиками". Стоят Mini-Trabi от 4 до 60 евро.

  • Такса с качающейся головой

    Что привезти на память из Германии?

    Автомобильная такса

    Они начали завоевывать свои места под стеклами в 1970-е годы. Правда, Wackeldackel, милые таксы, долгие годы покачивавшие головой во время движения машины, в наши дни встречаются в них редко. Этот культовый аксессуар и символ конформизма - сувенир на любителя, но вполне забавный. К тому же сам Dackel - пес еще более немецкий, чем немецкая овчарка.

  • Одна из шлифовальных мастерских в Золингене

    Что привезти на память из Германии?

    Немецкое качество

    Кухонные ножи Made in Germany давно завоевали славу во всем мире, поэтому вполне подходят в качестве подарков из Германии. Главное, не забыть сдать их в багаж в аэропорту. Ведущие производители находятся в Золингене и других городах Рурской области. Там выпускают также столовые приборы и ножницы. Начиналось все с точильных мастерских, располагавшихся на здешних речках.

  • Мейсенский фарфор

    Что привезти на память из Германии?

    Немецкий фарфор

    О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.

  • Одеколон 4711

    Что привезти на память из Германии?

    О-де-Колон

    "Настоящая Кельнская вода" (Echt Kölnisch Wasser № 4711) - самый известный, хотя и не самый старый кельнский одеколон. Он продается повсюду в Германии. Другой, меньше сейчас известный, но самый первый Eau de Cologne фирмы Farina, которым пользовались Фридрих Великий, Наполеон и Николай I, гости Кельна могут купить в Парфюмерном музее недалеко от ратуши.

  • Плюшевые мишки

    Что привезти на память из Германии?

    Очень мягкая игрушка

    Начали с медведей - медведями и закончим. От берлинских сувениров - к легендарным мишкам немецкой фирмы Steiff. Продаются они по всему миру, но это, конечно, не означает, что их нельзя привезти в подарок из самой Германии. Фирменный музей можно посетить на родине этих медведей - в баден-вюртембергском городе Гинген-ан-дер-Бренц.

    Автор: Максим Нелюбин


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Что привезти на память из Германии?  

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