Садовые гномы в Германии - от декора до хардкора

Немецкие садовые гномы считаются символами уюта и бюргерского уклада жизни. Но так ли это в наши дни?

Когда речь заходит о каких-то типично немецких символах и традициях, рано или поздно вспоминают садовых гномов - Gartenzwerge. Массовый выпуск таких фигурок для декоративных целей был начат в Германии на заре индустриализации в конце позапрошлого века.

Сейчас, по некоторым оценкам, на садовых участках, дачах, лужайках, просто перед домами, на балконах, подоконниках, в квартирах и даже музеях в Германии проживает 25 миллионов немецких цвергов - очень разных: от дружелюбных бородато-классических до гномов-рокеров, футбольных фанатов и гномов, демонстрирующих неприличные жесты или даже навечно застигнутых врасплох в пикантных ситуациях.

Оркестр садовых гномов во время концерта на зеленой сцене в гессенском Бюдингене Фото: Raimund Kutter/imageBROKER/picture alliance

Недоброжелатели считают садовых гномов воплощением мещанского образа жизни, китча и безвкусия. Для других они являются символами бюргерского уюта, порядка, благоденствия, усердия и добродушия. Немецкие садовые гномы - фигуры неоднозначные, полемизирующие, но терпеливо позволяющие делать с собой все, что угодно, - вплоть до снятия штанов. Патентами и законами они не защищены.

Садовые гномы - для широких масс

Массовое шествие садовых гномов по Германии, ставшее прологом мирового успеха, началось 10 ноября 1890 года. Именно в этот день в продажу поступила первая партия таких глиняных фигурок, изготовленных фабричным способом: отлитых из терракотовой глины в специальных формах, обожженных и раскрашенных.

Экспонаты музея в Грефенроде Фото: Jens Büttner/ZB/picture alliance

Местом рождения этих праотцов современных немецких гномов стала существующая до сих пор мастерская Филиппа Грибеля (Philipp Griebel) в тюрингской коммуне Грефенрода, где даже есть свой небольшой фирменный музей - Zwergmuseum Gräfenroda .

На рубеже столетий во времена индустриализации в этом тюрингском регионе как раз начали развиваться разные промышленные производства. В 1898 году гномы добрались отсюда до Лейпцигской ярмарки. Своего самого первого глиняного гнома Филипп Грибель изготовил еще раньше - в 1872 году для собственного садового участка, а через два года основал свое предприятие.

Гномы эпохи барокко

Скульптура горбуна в парке австрийского замка Мирабель Фото: Fürmann Hans/prisma/picture alliance

В качестве образца для первых гномов этой тюрингской мастерской, вероятно, служили изображения кобольдов или карликов - мифологических духов-хранителей подземных богатств, а также каменные фигуры гномов, украшавшие парки европейских дворцов и резиденций эпохи барокко.

Самые старые барочные гномы, дошедшие до наших дней, находятся в саду замка Мирабель в австрийском Зальцбурге. Для эскизов этих всемирно известных скульптур были использованы сатирические изображения горбунов, созданные французским рисовальщиком и гравером Жаком Калло (1592-1635). В Германии свой небольшой Сад Калло есть около баварского замка Нойбург, расположенного на реке Инн недалеко от Пассау.

Два рисунка из серии "Гротескные гномы" Жака Калло Фото: Liszt Collection/picture alliance

В XVIII веке некоторые европейские мануфактуры на заказ выпускали фарфоровых гномов для знати. В начале XIX века, когда на континент пришла эпоха Просвещения, представители высшего света интерес к ним потеряли, однако гномы из глины постепенно начали появляться перед домами городских жителей среднего достатка в Англии, Германии, Австрии и других странах.

Мелкобуржуазный символ

Филипп Грибель, начавший массовое производство в конце XIX века, действовал по капиталистическому правилу, согласно которому спрос определяет предложение. В первые годы существования ГДР фабрику в Тюрингии на некоторое время закрыли. Садовые гномы попали в идеологическую опалу как мелкобуржуазный символ.

После возобновления выпуска в 1952 году большую часть гномов из Грефенроды поставляли в Западную Германию, где во времена немецкого экономического чуда они вновь в массовом порядке вернулись на свои привычные места.

Во времена национал-социализма гномы тоже не совсем вписывались в идеологическую картину мира. В городах, расположенных на первом туристическом маршруте Германии - Романтической дороге, гномов распорядились убрать с глаз долой, чтобы они не нарушали, так сказать, эстетическую гармонию ландшафтов "третьего рейха".

Новые времена

Гномы-хулиганы "Sponti-Zwerge" в цветах национального флага Германии, созданные в 2006 году немецким художником-концептуалистом Оттмаром Хёрлем (Ottmar Hörl) Фото: Goldmann/picture alliance

Рост типичного немецкого гнома не превышает 70 сантиметров. На голове - красный колпак, на бородатом лице - вечная улыбка... Долгое время классические садовые гномы были вынуждены или даже, кто знает, были рады вести холостяцкий образ жизни, но в какой-то исторический момент в продаже появились модели противоположного пола - гномиды, гномихи или гномессы. Самой первой, выпущенной в мастерской в Грефенроде, была... Графиня Рода (Gräfin Roda) в 2000 году.

Гномида Мэнди на выставке в Оснабрюке в 2015 году Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

После воссоединения Германии в жизни немецких садовых гномов начался новый успешный этап благодаря современным моделям. Некоторые из них можно считать своего рода антиподами традиционных гномов, другие просто удовлетворяют спрос на специальные сувениры, например, для футбольных болельщиков. В музеях и на выставках можно увидеть необычные или эксклюзивные фигурки, выпущенные по каким-то особым поводам или созданные известными художниками.

Некоторые примеры классических и нестандартных гномов - в нашей подборке ниже.

Гномы садовые, политические и даже эротические. Фотографии

Посреди цветущих крокусов Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Садовый гном на лужайке в Дрездене.

Фото: picture-alliance/dpa

Садовый гном в окружении прекрасных дам - кобольдов в столице Тюрингии Эрфурте.

Садовые гномы на отдыхе Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Обитатели Парка гномов (Zwergen-Park ) в тюрингской коммуне Трузеталь, где собрано в общей сложности более 2500 садовых гномов на площади в пять тысяч квадратных метров.

Пикантные подробности из жизни садовых гномов и гномид Фото: Heinz Hirndorf/ZB/picture alliance

"Пип-шоу" - еще один экспонат музея в Трузетале, появившийся в коллекции в 2003 году.

Под покровом ночи Фото: picture-alliance/dpa/WILDLIFE/A.Rouse

Поймана с поличным! Лиса во время попытки похитить немецкого садового гнома в Великобритании.

Красный колпак, пиво и... скалка за спиной Фото: Achim Scheidemann/dpa/picture alliance

Гномессы из небольшой серии 2000 года, выпущенной для Земельной садово-парковой выставки в городе Люнен (Северный Рейн - Вестфалия). Всего было изготовлено 77 пронумерованных экземпляров. Как говорится в описании, Матта Козловски любит печь печенье, целоваться и пить местное пиво, но незаметно держит наготове скалку за спиной.

Брандт, Аденауэр и Эрхард Фото: Koll/dpa/picture alliance

Гномы-политики Вилли Брандт (Willy Brandt), Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) и Людвиг Эрхард (Ludwig Erhard) из специальной серии, выпущенной в Гессене летом 1965 года по случаю выборов в бундестаг.

Коль и Шредер Фото: Tim Brakemeier/dpa/picture alliance

Действующий канцлер Германии Гельмут Коль (Helmut Kohl) и тогдашний кандидат в канцлеры Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) в 1998 году в виде садовых гномов на боксерском ринге.

Футбольный фанат Фото: Ina Fassbender/dpa/picture alliance

Гном-фанат футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда - сувенир для болельщиков.

Фото: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

Садовые гномы к фестивалю тяжелого металла "Wacken Open Air". Фестиваль проводится около небольшой немецкой деревни Вакен в земле Шлезвиг-Гольштейн уже более тридцати лет и ежегодно собирает свыше 85 тысяч зрителей.

Домина и гном-клиент Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance

Экспонаты выставки "Сексуальный труд" в Гамбургском музее труда (Museum der Arbeit) в 2005 году.

Садовый гном во время обеденного перерыва Фото: DW/Maksim Nelioubin

Сделал дело - отдыхай смело!

P.S.

Исследователи этой немецкой традиции выделили в целом семь основных видов садовых гномов: гномы-трудяги, гномы творческих профессий, гномы на отдыхе, фривольные гномы, гномы-политики, гномы-дебоширы и злобные или ядовитые гномы - куда же без них…

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