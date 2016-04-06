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Фото: Horst Galuschka/dpa/picture alliance
Садовые гномы
Публикации по теме
В Германии насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в 1890 году.
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Контекст
Садовые гномы в Германии - от декора до хардкора
Садовые гномы в Германии - от декора до хардкора
Немецкие садовые гномы считаются символами уюта и бюргерского уклада жизни. Но так ли это в наши дни?
Туризм
10.04.2023
10 апреля 2023 г.
Родина садовых гномов (видео)
Родина садовых гномов (видео)
Немецкая фабрика Griebel в Тюрингии производит садовых гномов. Это семейное предприятие уже в четвертом поколении.
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10.09.2019
10 сентября 2019 г.
Родина садовых гномов
Родина садовых гномов
Немецкая фабрика Griebel в Тюрингии производит садовых гномов. Это семейное предприятие уже в четвертом поколении.
Культура
10.09.2019
10 сентября 2019 г.
04:22 мин.
Тяжелый рок: в Германии появились гномы-металлисты
Тяжелый рок: в Германии появились гномы-металлисты
Эту веселую компанию изготовили специально для популярного музыкального фестиваля Wacken Open Air.
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02.08.2016
2 августа 2016 г.
За немецких футболистов болеют даже гномы
За немецких футболистов болеют даже гномы
Эта фотография агентства dpa была сделана в Касселе накануне немецкого полуфинала на Евро-2016.
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06.07.2016
6 июля 2016 г.
"Айболит" для немецких гномов
"Айболит" для немецких гномов
В Германии насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в 1890 году.
Культура
06.04.2016
6 апреля 2016 г.
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