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Садовые гномы
Фото: Horst Galuschka/dpa/picture alliance

Садовые гномы

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В Германии насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в 1890 году.

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Контекст

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Садовые гномы в Германии - от декора до хардкора

Садовые гномы в Германии - от декора до хардкора

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Родина садовых гномов (видео)

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Родина садовых гномов

Родина садовых гномов

Немецкая фабрика Griebel в Тюрингии производит садовых гномов. Это семейное предприятие уже в четвертом поколении.
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Тяжелый рок: в Германии появились гномы-металлисты

Тяжелый рок: в Германии появились гномы-металлисты

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"Айболит" для немецких гномов

"Айболит" для немецких гномов

В Германии насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в 1890 году.
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