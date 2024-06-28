15-летнему подростку дали 4 года за планирование теракта

Суд в Кельне признал подростка виновным в намерении совершить нападение на рождественский базар в Леверкузене и за использование запрещенной в Германии символики ИГ. Приговор еще не окончательный.

Земельный суд Кельна приговорил 15-летнего подростка к четырем годам лишения свободы за планирование нападения по исламистским мотивам на рождественский базар в городе Леверкузен. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщило агентство epd на основании материалов суда. Приговор еще не окончательный, уточняет агентство.

Согласно предъявленным судом доказательствами, этот подросток "радикализировался" осенью 2023 года и вместе с 16-летним сообщником намеревался совершить теракт на рождественском базаре в леверкузенском районе Опладен. Их план состоял в аренде грузовика, на котором обвиняемый должен был проехать по ярмарке с целью убийства максимального числа людей, именуемых им "неверными". Сообщник должен был снять преступление на видео с целью ее последующего обнародования, уточнили в суде.

Потенциальные террористы планировали покинуть ФРГ после нападения

Приговор также включает осуждение молодого человека за использование им эмблем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), деятельность которого запрещена в Германии. Согласно материалам суда, в тот же период обвиняемый опубликовал в одной из групп в соцсетях видео, в котором он объявил о предстоящем нападении на "неверных", на фоне с логотипом ИГ.

В ходе непубличного основного слушания ранее не имевший судимостей обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время 15-летний подросток находится под стражей, сообщил суд. Его 16-летний сообщник также был арестован на территории федеральной земли Бранденбург.

По утверждению прокуратуры, оба подростка после нападения планировали покинуть Германию, чтобы присоединиться к ответвлению группировки ИГ в Афганистане.

Крупный теракт в ФРГ по исламистским мотивам

Первый крупный теракт в Германии был совершен 19 декабря 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре на Брайтшайдплац в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. Позже сам Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

По данным медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), к 7 декабря 2023 года в Германии было выявлено 486 исламистов, представляющих угрозу. В Федеральном ведомстве по уголовным делам опасаются, что обострение конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС отдельные радикально настроенные исламисты могут воспринять как "побуждение к нападению". С октября 2023 года исламистки настроенная молодежь становится все более радикализированной, отмечают власти Германии.