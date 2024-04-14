  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
СпортГермания

"Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу

Сергей Куприков
14 апреля 2024 г.

В чемпионате Германии по футболу досрочно определился чемпион. Им стал клуб из Леверкузена "Байер", прервавший 11-летнюю серию "Баварии".

https://p.dw.com/p/4ekFD
Победный удар Виктора Бонифасе
Победный удар Виктора БонифасеФото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

В чемпионате Германии по футболу в воскресенье, 14 апреля, досрочно определился чемпион. Им стал клуб "Байер" из Леверкузена. В домашнем матче 29-го тура Бундеслиги "Байер" обыграл "Вердер" (Бремен) со счетом 5:0.

Гол с пенальти на 25-й минуте встречи забил нигерийский форвард "Байера" Виктор Бонифасе. Гранит Джака на 60-й минуте удвоил преимущество хозяев, Флориан Витц на 68-й минуте забил третий гол, а на 83-й и 90-й минутах он же оформил хет-трик.

После 29 матчей чемпионата команда из Леверкузена набрала 79 очков и стала недосягаемой для своих преследователей - "Баварии". "Байер" стал чемпионом Германии по футболу впервые в своей истории и прервал серию "Баварии" из 11 чемпионств подряд.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Fußball Bundesliga RB Leipzig - SC Freiburg

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ.
Культура20 марта 2024 г.10 фото
Матч между "Баварией" и "Аугсбургом" во втором туре чемпионата Германии по футболу, 27 августа 2023 года

Как Бундеслига делила деньги за показ немецкого футбола в России

Как Бундеслига делила деньги за показ немецкого футбола в России

В России официально показывают матчи Бундеслиги. Деньги за продажу трансляций Немецкая футбольная лига жертвует на благотворительность - прежде всего Украине. Не все клубы были с этим согласны.
Футбол30 августа 2023 г.
"Лейпциг" с Суперкубком Германии по футболу

"Лейпциг" впервые выиграл Суперкубок Германии по футболу

"Лейпциг" впервые выиграл Суперкубок Германии по футболу

В матче за Суперкубок Германии "Лейпциг" забил три безответных гола "Баварии" и впервые в своей истории завоевал трофей.
Спорт13 августа 2023 г.
Показать еще