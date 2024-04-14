"Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу

"Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу14 апреля 2024 г.
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В чемпионате Германии по футболу в воскресенье, 14 апреля, досрочно определился чемпион. Им стал клуб "Байер" из Леверкузена. В домашнем матче 29-го тура Бундеслиги "Байер" обыграл "Вердер" (Бремен) со счетом 5:0.
Гол с пенальти на 25-й минуте встречи забил нигерийский форвард "Байера" Виктор Бонифасе. Гранит Джака на 60-й минуте удвоил преимущество хозяев, Флориан Витц на 68-й минуте забил третий гол, а на 83-й и 90-й минутах он же оформил хет-трик.
После 29 матчей чемпионата команда из Леверкузена набрала 79 очков и стала недосягаемой для своих преследователей - "Баварии". "Байер" стал чемпионом Германии по футболу впервые в своей истории и прервал серию "Баварии" из 11 чемпионств подряд.