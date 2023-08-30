Как Бундеслига делила деньги за показ немецкого футбола в РФ

В России официально показывают матчи Бундеслиги. Деньги за продажу трансляций Немецкая футбольная лига жертвует на благотворительность - прежде всего Украине. Не все клубы были с этим согласны.

Бундеслигу на ближайших выходных ждет уже третий тур розыгрыша очередного первенства, и российские футбольные болельщики, как и прежде, смогут при желании легально смотреть по телевизору чемпионат Германии по футболу.

Деньги за телетрансляции Немецкой футбольной лиге (DFL) платит компания "Газпром-медиа", которая передает права на показ поединков принадлежащему ей телеканалу "Матч ТВ". О договоренности продлить контракт, который теперь рассчитан на два сезона (до лета 2025 года), стало известно еще в июле нынешнего года. Но 29 августа немецкие журналисты выяснили ранее непубличные подробности.

Дилемма DFL: борьба с цензурой и помощь Украине

Решение DFL продолжить продажу прав на трансляцию матчей Бундеслиги в России считалось проблематичным вот по каким причинам. Во-первых, солидарность: английская Премьер-лига и французская Ligue 1 разорвали соглашения о показе в РФ поединков их команд еще в начале военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Немецкий клуб "Шальке 04" буквально через несколько дней после начала войны расторг контракт со своим главным на тот момент спонсором - концерном "Газпром", хотя это и поставило клуб в тот момент в сложную финансовую ситуацию.

"Газпром-медиа" - подразделение российского госконцерна "Газпром" Фото: Alexander Zemlianichenko/Tass/dpa/picture alliance

Во-вторых, у немецких футбольных функционеров был пример цензуры перед глазами: в апреле 2022 года "Матч ТВ" прервал трансляцию игры между "Боруссией" из Дортмунда и ""Лейпцигом", чтобы не показывать проукраинские и направленные против российского вторжения в Украину комментарии и плакаты на трибунах. Еще одна проблема: "Матч ТВ" закрашивал или не показывал вообще логотип DFL, который в тот момент был выдержан в цветах украинского флага в знак солидарности.

В ответ Немецкая футбольная лига, как утверждают журналисты новостной программы Tagesschau первого канала телевидения Германии (ARD), потребовала от "Матч ТВ" для продолжения трансляций, в первую очередь, отказа от цензуры. Правда, за тем, придерживается ли "Матч ТВ" договоренностей, футбольные функционеры ФРГ, вероятно, не следят - по крайней мере на соответствующий вопрос журналистов из ARD они не ответили. Но главное в решении DFL заключалось в том, что все деньги, полученные от трансляции немецкого футбола в России, Бундеслига будет жертвовать на благотворительные проекты, прежде всего в пользу Украины.

Часть клубов Бундеслиги хотели оставить себе деньги от трансляций их игр в РФ

Однако последнее решение, судя по всему, нравится не всем клубам Бундеслиги. Так, спортивные журналисты ARD из программы Sport inside получили протокол заседания Немецкой футбольной лиги, прошедшего еще в марте 2023 года. Во время встречи руководство DFL попросило клубы первой и второй Бундеслиг поделиться мнением, стоит ли и дальше жертвовать доходы, получаемые от трансляций матчей в РФ, или же лучше поделить их между самими футбольным клубам.

Согласно протоколу, восемь клубов проголосовали за прекращение пожертвований, еще два воздержались, остальные 26 выступили за то, чтобы пожертвования продолжать. Какие клубы и как именно проголосовали, в протоколе не указано, да и опрос по его итогу не обязывал руководство DFL к принятию того или иного решения, указывают журналисты ARD.

Миллионы идут на гуманитарные нужды

Тем временем протокол, который попал в руки журналистов, содержал подробную информацию о том, сколько "Газпром-медиа" переводит DFL за показ в РФ матчей Бундеслиги и что с этими деньгами делают в Германии. С февраля 2022 до марта 2023 года Немецкая футбольная лига, по ее данным, пожертвовала из доходов от договора с "Газпром-медиа" три миллиона евро на благотворительные цели.

Из них, как известно, последний миллион был поделен между Украиной и пострадавшими от землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло в феврале 2023 года. Деньги поступили на счета известных гуманитарных организаций, действующих в ФРГ, - DRK, Caritas, Aktion Deutschland Hilft и SOS-Kinderdörfer.

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