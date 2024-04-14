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В Швейцарии по подозрению в связях с ИГ задержаны подростки

Алексей Волошинов
14 апреля 2024 г.

Задержанных в кантоне Шаффхаузен молодых людей подозревают в подготовке теракта. Прокуратура Швейцарии допускает связь между своем расследованием и задержанием четырех подростков в Германии.

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Полицейские автомобили в Швейцарии (фото из архива)
Полиция в Швейцарии (фото из архива)Фото: Louis Dasselborne/KEYSTONE/picture alliance

В швейцарском кантоне Шаффхаузен задержаны двое подростков - 15летний швейцарец и 16-летний итальянец - по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом в субботу, 13 апреля, пишет швейцарская газета Blick. По мнению следствия, молодые люди могли участвовать в деятельности ИГ или поддерживать ее и готовить умышленное убийство. Вероятно, они находились в контакте с единомышленниками в Германии. По данным прокуратуры Швейцарии, существует связь между расследованиями там и в ФРГ.

Кроме того, в кантоне Тургау был взят под стражу еще один человек, связанный с задержаниями в Шаффхаузене, отмечает издание. Это 18-летний гражданин Швейцарии, который, как полагает следствие, помогал планировать теракты на территории Швейцарии.

Задержания подростков в Германии по подозрению в подготовке теракта

По данным прокуратуры Швейцарии, существует связь между этим расследованием и аналогичным делом в Германии, где окружной суд Дюссельдорфа ранее выдал ордер на арест четырех подростков в возрасте от 15 до 16 лет по запросу Центрального ведомства по борьбе с терроризмом (ZenTer NRW).

По данным следствия, 15-летняя девушка из Дюссельдорфа, 15-летний юноша из Липштадта, 16-летняя девушка из Изерлона и 16-летний юноша из Остфильдерна планировали террористическую атаку по исламистским мотивам. Как уточнили в прокуратуре, речь шла о планировании убийств в связи с подготовкой к серьезному акту насилия, угрожающему безопасности государства.

Сообщается, что подростки обсуждали подготовку нападений в групповом чате в социальных сетях. Там, как пишет немецкая газета Bild, они обсуждали нападения на прихожан церквей и синагог, а также на полицейских в полицейских участках. В качестве возможных мест атак назывались Дортмунд, Дюссельдорф и Кельн, однако конкретного плана еще не было. Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, один из участников чата находился на связи с лицом мужского пола из Швейцарии. Однако издание не уточняет, идет ли речь о ком0либо из задержанных в Швейцарии по подозрению в связях с ИГ.

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