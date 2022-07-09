 136-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 09.07.2022

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Украина

136-й день войны России против Украины: главные события

Россия стягивает резервные силы к Украине, указали в Минобороны Великобритании. Зеленский уволил посла Украины в ФРГ. В Кировоградской области арестованы активы граждан РФ почти на 200 млн евро.

Украинские военнослужащие в Покровске

Украинские военнослужащие в Покровске

На 136-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в субботу, 9 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и стягивает их к Украине для будущих наступательных операций, сообщило министерство обороны Великобритании. В американском Институте изучения войны (ISW) в свою очередь отметили, что "оперативная пауза", которую, по его данным, российские военные могли взять после захвата Лисичанска в Луганской области, не означает полного прекращения боевых действий со стороны России. Российские войска продолжают наступательные операции в более ограниченном формате, указали в ISW. Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что российские военные обстреливают украинские позиции "по-прежнему с той же интенсивностью". "Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад", - написал Гайдай в Telegram.

Российские силы нанесли удары по Харькову, Николаеву. Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил в Telegram, что снаряды попали в жилые дома и на территории частных предприятий. Жертв нет, подчеркнул Сенкевич.

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что украинские военные и Государственная пограничная служба Украины минируют участки на границе с Беларусью.

В Киеве военные начали обучение мирных жителей, чтобы повысить уровень защиты города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Подготовку в первую очередь проходят работники коммунальных предприятий и райгосадминистраций, заявил градоначальник.

США выделят почти 368 млн долларов на гумпомощь Киеву

США выделят почти 368 млн долларов (361 млн евро) в виде дополнительной гуманитарной помощи для жителей Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в условиях войны с Россией. Об этом написал в Twitter госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. "Наши обязательства перед народом Украины непоколебимы", - добавил он.

Блинкен после переговоров на саммите G20 в Индонезии заявил также, что США не видят никаких признаков готовности России к "серьезной дипломатии" для прекращения войны в Украине.

Глава Госдепа США выразил обеспокоенность сближением КНР и России. "Не верю, что Китай является нейтральным", - сказал Блинкен после пятичасовых переговоров, на которых КНР представлял глава МИД Ван И.

Украина получит грант от МБРР и USAID для медсектора

Украина получит грант в размере 1,7 млрд долларов (1,6 млрд евро) из целевого фонда, созданного Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом сообщил в Telegram украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Проект соглашения одобрен на заседании правительства. Средства будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату медицинских услуг. "Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине. Меморандум о нем был подписан 8 июля. "Искренне благодарен президенту США и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ. Очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды - наши первостепенные потребности... Ценим лидерскую поддержку США!" - написал Зеленский в Twitter.

Зеленский уволил Мельника с поста посла Украины в ФРГ

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в ФРГ. Соответствующий указ размещен на странице официального интернет-преставительства Зеленского. Сам дипломат пока не прокомментировал решение. В рамках ротации уволены также послы Украины в Венгрии, Индии, Норвегии и Чехии: Любовь Непоп, Игорь Полиха, Вячеслав Яцюк и Евгений Перебийнос.

СМИ: ФРГ сможет поставить Киеву боеприпасы для Gepard

Правительство Германии уверено, что в ближайшие месяцы сможет поставить Украине большое количество боеприпасов для германских зенитных самоходных установок Gepard. Как передало издание Spiegel, после нескольких недель поисков канцелярия совместно с министерством обороны ФРГ договорилась с производителем в Норвегии, который сможет выпускать необходимые боеприпасы. На следующей неделе они будут испытаны на полигоне бундесвера в Путлосе (земля Шлезвиг-Гольштейн).

Суд в Украине арестовал активы граждан РФ почти на 200 млн евро

Суд в Кировоградской области Украины арестовал активы трех связанных между собой предприятий более чем на 5,9 млрд гривен (197 млн евро). Собственниками и учредителями компаний являются четыре гражданина РФ, указали в офисе генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, не назвав конкретных имен.

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    Автор: Сергей Гуща


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