 Макрон обсудил с Байденом конфликт вокруг Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 06.02.2022

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Европа

Макрон обсудил с Байденом конфликт вокруг Украины

Президенты Франции и США оговорили совместные дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета этой страны, сообщили в Белом доме.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 6  февраля, провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Как указывает пресс-служба Белого дома, основной темой беседы двух лидеров стали продолжающиеся дипломатические усилия по урегулированию конфликта вокруг Украины.

"Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины, а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут оставаться на связи и продолжать консультации с союзниками и партнерами, включая Украину",  - говорится в сообщении.

Между тем агентство Reuters пишет со ссылкой на источник в кругах, близких к президенту Франции, что одной из целью разговора Макрона с Байденом была "логика координации" в преддверии поездки французского лидера в Москву, которая состоится 7 февраля.

Ранее, 3 февраля, 31 января и 28 января, президент Франции созванивался с российским лидером Владимиром Путиным.

8 февраля, на следующий день после своего визита в Москву, Эмманюэль Макрон намерен отправиться в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации Елисейского дворца, обе поездки президента Франции - в Москву и Киев - будут связаны с попыткой договориться о деэскалации конфликта вокруг Украины.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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Сообщение пресс-службы Белого дома о телефонном разговоре президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона

Readout of President Joseph R. Biden, Jr.’s Call with President Emmanuel Macron of France

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