119-й день войны России против Украины: главные события

На 119-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в среду, 22 июня, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

На НПЗ в Ростовской области произошел пожар после атаки беспилотников

Утром на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар. Очевидцы сразу сообщили, что завод загорелся после того, как на него "сбросил взрывчатку беспилотный летательный аппарат". Затем сначала губернатор Ростовской области Василий Голубев, а вскоре и представители предприятия подтвердили, что завод был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами, обломки которых обнаружили на месте. Пострадавших в результате пожара нет.

Новошахтинский НПЗ находится в нескольких километрах от российско-украинской границы. Деловые СМИ называют его крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области. Власти Украины официально не подтверждали нанесение удара по российскому объекту.

Разведка Великобритании: силы "ДНР" потеряли более половины бойцов

В отличие от российского Минобороны власти "ДНР" публикуют сводку о потерях своих сил. По состоянию на 16 июня, власти самопровозглашенной "республики" признали гибель 2128 бойцов и ранения 8897 человек, указывает в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

Из этих цифр следует, что с начала войны силы "ДНР" потеряли примерно 55 процентов ее первоначальной численности, что "подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе", говорится в британском отчете.

В Генштабе ВСУ утверждают, что с начала войны погибло около 34 230 российских военнослужащих. Россия официально не отчитывается о потерях с 25 марта.

"Репортеры без границ": убитый в Украине фотожурналист был казнен военными РФ

Украинский фотограф Максим Левин и сопровождавший его украинский солдат Алексей Чернышов, чьи тела обнаружили в апреле в Киевской области, были убиты российскими военными, возможно, после допросов и пыток, сообщила по итогам собственного расследования международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF).

RSF выяснила, что 13 марта Левин в сопровождении Чернышова отправился в лес, находившийся под контролем российских военных. Мужчины искали дрон, потерянный фотографом за несколько дней до этого, и были замечены российскими солдатами. По одной из версий, россияне могли принять фотографа и его спутника за украинских военных и открыть огонь, а затем сжечь тела и машину. По другой версии экспертов, российские военные остановили автомобиль Левина и Чернышова, увезли их в лес на допрос, после чего убили, а улики сожгли.

По мнению RSF, к убийству Левина могут быть причастны военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцы спецназа РФ, которые в то время находились в этом районе.

Украинских солдат обучат работе с немецкой реактивной системой залпового огня MARS

Обучение украинских военных обслуживанию реактивной системы залпового огня Mars II, которую пообещала предоставить Германия, начнется на следующей неделе, сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Германия передаст три такие системы, еще три поступит от Великобритании и четыре - от США. Поставка этих РЗСО станут следующей партией вооружения, которую Киев получит от Берлина. Несколько дней назад Украине были переданы семь тяжелых самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Украинские военные уже прошли подготовку к применению этих систем в Германии и вернулись на родину, рассказала Ламбрехт . "Это важный знак, поскольку это именно то, что Украине сейчас необходимо для успешного продолжения ее мужественной борьбы", - подчеркнула она.

Шольц - о "плане Маршалла" для Украины и партнерстве с Россией в будущем

Для восстановления разрушенной войной Украины необходим "план Маршалла", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он признался, что увиденное во время его визита в Украину на прошлой неделе напомнило ему фотографии немецких городов после окончания Второй мировой войны. "И точно так же, как когда-то разрушенная войной Европа, Украина нуждается сегодня в "плане Маршалла" для своего восстановления", - сказал Шольц. Ранее о необходимости и подготовке такого плана говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, во время выступления в бундестаге германский канцлер констатировал, что партнерство с Россией, упоминаемое в стратегической концепции НАТО 2010 года, в обозримом будущем немыслимо из-за ее агрессивной, империалистической позиции.

Одновременно Шольц отметил, что было бы неразумным расторгать Основополагающий акт НАТО-Россия, поскольку это только сыграет на руку российскому президенту и его пропаганде. По словам канцлера, подписанный в 1997 году документ "подтверждает те самые принципы, которые Путин столь грубо нарушает - отказ от насилия, уважение границ, суверенитет независимых государств, и об этом ему надо напоминать вновь и вновь".

Россия готовит ответные меры против Литвы из-за ограничения транзита в Калининградскую область

В конце прошлой недели власти Литвы объявили, что с 18 июня прекращают транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из региона через территорию Литвы в Россию "большого перечня товаров", которые подпадают под санкции ЕС. В России это решение назвали "блокадой" и пригрозили ответными мерами, которые "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы".

Одно из предложений в среду прозвучало в Госдуме. В пакете возможных ответных мер рассматривается вывод Литвы из общей системы электроснабжения путем разрыва энергетического кольца (БРЭЛЛ), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова к такому ответу и у нее уже есть оборудование для подключения к энергосистеме Европы.

В Германии предостерегли Москву от ответных мер, которые будут нарушать международное право. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил, что Литва действует в рамках санкционного законодательства Евросоюза, и запрещает транзит исключительно некоторых товаров, а не ограничивает перевозки полностью.

Европе посоветовали готовиться к полному отключению Россией поставок газа зимой

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что Европа должна быть готова к полному отключению российского газа предстоящей зимой. По его словам, сокращение поставок в страны ЕС на прошлой неделе следует рассматривать как предвестие их полного прекращения.

"Москва пытается использовать газ в качестве фактора давления в продолжающейся войне с Украиной. Чем ближе мы подходим к зиме, тем лучше понимаем намерения России. Я уверен, сокращение поставок направлено на то, чтобы не дать Европе наполнить хранилища и усилить влияние России в зимние месяцы", - сказал Бироль.

Путин поручил обслуживать госдолг в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу России в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях. Россия лишилась возможности проводить выплаты в валюте после введения против страны санкций.

Россия после оплаты в рублях будет считать выполненными "надлежащим образом" все свои обязательства вне зависимости от мнения получателя платежей, следует из текста документа. Для осуществления выплат в России будут открываться специальными инвестиционные счета, бенефициаром которых будут считаться держатели еврооблигаций - как это делалось при оплате в рублях российского газа.

Отказ в визе российской делегации в ОБСЕ

Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Британия объяснила, что правительство страны "не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну". Причина в том, что все члены делегации находятся в санкционных списках страны.

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