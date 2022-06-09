106-й день войны России против Украины: главные события

На 106-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в среду, 8 июня - российские войска продолжали пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Генштаб ВСУ: Бои за Северодонецк продолжаются

По данным Генштаба ВСУ, активизирован процесс формирования так называемого народного ополчения республики Беларусь. В военных комиссариатах проводят собрания с местными жителями, чтобы "разъяснить необходимость создания" таких подразделений.

На Северском, Харьковском и Славянском направлениях российские войска ведут интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы. Отмечается, что войска РФ вели безуспешные штурмовые действия в Северодонецке, бои за город продолжаются. На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка ВСУ успешно отразили вражеский штурм. На Бахмутском направлении россияне нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. Они имеют частичный успех в направлении населенного пункта Камышеваха.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря, сообщили в ВСУ.

Российские самолеты нанесли ночью ракетный удар по Житомирской области с территории Беларуси, сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов. По его словам, речь идет о двух самолетах Су-34 и одном Су-30. Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко также сообщил, что ракета, которая ночью попала в многоэтажное здание в Новограде-Волынском, "по предварительной информации, могла быть выпущена из самолета со стороны Беларуси".

Песков: Военные действия в Украине закончатся после выполнения всех задач

Военные действия России в Украине закончатся только после "выполнения задач", поставленных президентом Владимиром Путиным, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, пока не было достигнуто никаких соглашений по поводу продажи украинского зерна Турции или странам Ближнего Востока. Песков также утверждает, что в Кремле нет информации о дальнейшей судьбе украинских военных из мариупольского комбината "Азовсталь", сдавшихся в плен и перевезенных в Россию.

Тем временем в Следственном комитете России (СКР) сообщили о допросах более 200 пленных украинских офицеров, в том числе из "Азовстали". В сообщении указывается, что глава СКР Александр Бастрыкин провел в Мариуполе совещание по расследованию действий украинских военных "в отношении мирного населения", "Всего на сегодняшний день возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел", - говорится в документе.

Три иностранных добровольца приговорены в Украине к смертной казни

Иностранные добровольцы, приговоренныые властями самопровозглашенной "ДНР" к смертной казни

"Суд" в самопровозглашенной "ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранных добровольцев, которые воевали на стороне Украины и попали в плен в Донбассе. Власти сепаратистов признали британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна виновными в "наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц". Осужденные могут обжаловать приговор в течение одного месяца.

Правительство Великобритании выразило глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что пророссийские сепаратисты приговорили к смертной казни двух подданных Соединенного Королевства. "Согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют право на иммунитет комбатанта, и они не должны преследоваться за участие в боевых действиях", - подчеркнул представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "категорически осуждает" приговор, назвав его абсолютно нелегитимным.

Зеленский ввел санкции против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны ввести персональных санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских государственных деятелей, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД России Сергея Лаврова, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Санкции вводятся бессрочно и предполагают среди прочего блокирование активов и имущества; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет любого пересечения украинской границы, вхождение в территориальные воды и воздушное пространство Украины; отказ в предоставлении виз; лишение госнаград Украины; запрет на использование украинских радиочастот и т.д.

Зеленский ввел также санкции против 236 российских вузов и 261 руководителя вузов. Среди ограничений - прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции попали в том числе МГУ, МГТУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет.

В Мариуполе начали выдавать пенсию в рублях

Оккупационные власти города Мариуполя, захваченного российскими войсками, начали выдавать местным жителям пенсии в российских рублях, сообщил советник городского мэра Петр Андрющенко. "Оккупанты начали выдавать пенсии от России в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров, однако наши источники сообщают, что еще около 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов. Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца, но опять же - это не спасает от хамства и битвы за выживание", - рассказал Андрющенко.

В Мариуполь приедут 1000 жителей Санкт-Петербурга, которые, в частности, займутся восстановлением разрушенного Донецкого академического областного драматического театра, рассказал петербургский губернатор Александр Беглов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург". В свою очередь Андрющенко заявил, что российская сторона в Мариуполе "окончательно перешла на практику сноса домов и отказа от поиска тел погибших под завалами".

Глава Еврокомиссии заявила о плане Маршалла для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) анонсировала инициативы финансированиявосстановления Украины. "Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг - внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с Зеленским. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины", - заявила фон дер Ляйен на конференции в Ватикане.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) допустил возможность экспроприации активов российских олигархов, чтобы использовать их для восстановления Украины. По его словам, следует проводить различие между государственными и частными активами. В случае с частными активами возможно их "изъятие". Необходимое условие для этого - доказательство в суде причастности подозреваемых к военным преступлениям или незаконным военным действиям, заявил Бушман на встрече министров юстиции стран ЕС в Люксембурге.

ЕС объявил, что дополнительно выделяет Украине 205 млн евро в качестве гуманитарной помощи. В сообщении представительства ЕС в Киеве отмечается, что общий размер гуманитарной помощи и нефинансовой поддержки, предоставленной Украине в ответ на вторжение России, превысил 700 млн евро. "Мы тесно сотрудничаем с украинскими властями, чтобы гарантировать, что помощь, оказываемая странами ЕС, отвечает постоянно меняющимся потребностям", - заявил в ходе визита в Украину еврокомиссар по урегулированию кризисов и по гуманитарной помощи Янез Ленарчич.

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