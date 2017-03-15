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Эльбская филармония, Гамбург
Эльбская филармония в туманный деньФото: Juergen Tap/Hoch Zwei/picture alliance
ТуризмГермания

10 причин любить Гамбург

Илле Симон | Максим Нелюбин

Прогулка по вольному и ганзейскому городу от Эльбской филармонии до Репербана. | 11 фотографий

https://www.dw.com/ru/10-pricin-lubit-gamburg/a-37689922

Вольный и ганзейский город Гамбург (Freie und Hansestadt Hamburg) - один из трех немецких городов, наряду с Берлином и Бременом, имеющих статус федеральной земли. Является вторым по численности населения городом Германии - 1,85 млн жителей.

Ратуша и Альстер

Гамбург
Озеро Альстерзе в центре ГамбургаФото: picture-alliance/hafen-fotos.de

Знакомство с достопримечательностями этого города начнем с Гамбургской ратуши, возведенной в стиле неоренессанса в конце XIX века, и озера Альстер, по которому можно совершить водную прогулку - посмотреть на виллы и здешних знаменитых лебедей, взятых под особую защиту еще в 1164 году!

Эльбская филармония 

Гамбург
Корабль-музей "Cap San Diego" и Эльбская филармонияФото: Bildagentur-online/McP-Waldkirch/picture alliance

В 2017 году в Гамбурге открыли Эльбскую филармонию. Здание уже сейчас сравнивают с такими архитектурными шедеврами, как, например, Сиднейский оперный театр. Строительство продолжалось 10 лет и обошлось в 789 млн евро. Филармония находится в новом портовом квартале HafenCity.

Рыбный рынок

Гамбург
Рыбный рынок на фотографии 1858 годаФото: gemeinfrei

Основанный в VIII веке в устье Эльбы, Гамбург был одним из важнейших участников Ганзейского союза. Разбогател на морской торговле. Здешний порт до сих пор - самый большой в Германии. Акваторию можно осмотреть на туристическом катере, а на фотографии 1858 года - знаменитый Рыбный рынок в районе Альтона. За несколько часов каждое воскресное утро его посещает около 70 тысяч человек.

Эльбский туннель

Гамбург
Пешеходы в туннеле под Эльбой Фото: picture-alliance/dpa/Bodo Marks

В Гамбурге также можно и нужно прогуляться по первому туннелю, который проложили в Европе под рекой. Это 426-метровое сооружение построили под Эльбой около морских причалов Санкт-Паули в 1911 году, чтобы соединить портовую часть с центром. Спуститься и подняться можно на одном из четырех лифтов. Ежегодно туннелем пользуются 20 миллионов человек. Пешеходы и велосипедисты - бесплатно.

Гамбургские мосты

Гамбург
Мост Кёльбранд в Гамбурге - второй по длине автомобильный мост ГерманииФото: Carsten Leuzinger/imageBROKER/picture alliance

Гамбург - город мостов. Согласно официальной статистике, их здесь насчитывается около 2,5 тысячи. По числу мостов он опережает Венецию, Амстердам и Лондон. До середины XIX века большинство из них возводили из дерева, но после разрушительного городского пожара 1842 года стали использовать чугун и сталь.

Шпайхерштадт

Гамбург
Бывшие таможенные склады в ШпайхерштадтеФото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Этот мост, например, находится в бывшем складском квартале Шпайхерштадт. Кирпичные здания в неоготическом стиле построили здесь в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. Шпайхерштадт был свободной таможенной зоной, в свое время - самой большой в мире. В 2015 году он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Миниатюрная страна чудес

Гамбург
Миниатюрный рождественский рынок в миниатюрном Гамбургском порту Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

В 2000 году в одном из зданий Шпайхерштадта начали создавать Миниатюрную страну чудес. Сейчас она является крупнейшим в мире железнодорожным макетом. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Ежегодное число посетителей превышает миллион человек.

 Конторхаусфиртель

Гамбург
Чилехаус и ШпринкенхофФото: picture alliance/dpa/C.Charisius

Вместе со Шпайхерштадтом статус памятника ЮНЕСКО в Гамбурге получили здания офисного квартала Конторхаусфиртель. Самым известным из них считается "Чилийский дом" - Чилехаус. Этот 10-этажный офисный комплекс был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах в стиле кирпичного экспрессионизма. Владелец фирмы, заказавшей здание, долгое время работал в Чили и поэтому решил назвать его в честь этой страны.

Гамбургский планетарий 

Гамбург
Парк и планетарий в ГамбургеФото: Fotolia/kameraauge

В 2017 году в Гамбурге после реконструкции открылся планетарий - самый посещаемый в Германии. Ежегодно здесь бывает более 300 тысяч человек. Он находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку.

Санкт-Паули

Гамбург
Вывески в квартале Санкт-ПаулиФото: picture-alliance/dpa/Angelika Warmuth

Гамбург славится далеко за пределами Германии своей ночной и клубной жизнью. В районе "красных фонарей" Санкт-Паули находится улица Репербан, без упоминания которой не обходится ни один список гамбургских достопримечательностей. С выступлений в одном из здешних клубов когда-то началась мировая карьера группы "Битлз"…

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