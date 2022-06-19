 10 причин любить Саксонию | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.06.2022

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По Германии

10 причин любить Саксонию

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей серии о немецких федеральных землях.

Дрезденский Цвингер

Дрезденский Цвингер - архитектурный комплекс дворцовых зданий в столице Саксонии

Саксония - это огромное количество самых разных культурных и архитектурных достопримечательностей, от которых - рукой подать до памятников природы и удивительных по красоте ландшафтов.

Исторический центр Дрездена во время заката

Силуэты главных архитектурных достопримечательностей Дрездена

Дрезден

Знакомство с достопримечательностями Саксонии мы начнем в столице этой федеральной земли - Дрездене. Город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

Эльба в районе Дрездена

Легкое наводнение на Эльбе

Эльбские луга

Такой вид на Старый город в Дрездене открывается с заливных лугов на противоположной стороне Эльбы. Протяженность этих лугов превышает 30 километров. Идеальное место для прогулок, пробежек и пикников.

Саксонская Швейцария

Скалы Пфаффенштайн и Барбарине в Саксонской Швейцарии

Саксонская Швейцария

Если двигаться вверх по течению реки, то уже скоро можно попасть в Саксонскую Швейцарию (Sächsische Schweiz). Этот национальный парк находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещают около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай и крепость Кёнигштайн.

Церковь Святого Фомы в Лейпциге

Церковь Святого Фомы в Лейпциге

Лейпциг

Мы уже в Лейпциге - самом большом городе этой земли. Торговые права он получил в середине XII века. Известен своими ярмарками и университетом. Здесь жил и работал Иоганн Себастьян Бах. В Лейпциге расположены архив и музей этого композитора, а также проводится ежегодный музыкальный фестиваль. Бах руководил знаменитым хором церкви Святого Фомы. В этом городском храме сейчас находится его могила.

Фихтельберг

Фихтельберг в солнечный зимний день

Рудные горы

Следующее популярное место в Саксонии - Рудные горы (Erzgebirge) на границе Германии и Чехии. Здесь на высоте 914 метров расположен самый высокогорный немецкий город - известный центр лыжного спорта Обервизенталь. Отсюда по канатной дороге можно подняться на 1200-метровую гору Фихтельберг. Летом регион популярен среди любителей пеших походов и природы.

Музей Грасси (Grassi Museum für Angewandte Kunst) в Лейпциге

Экспонаты из частной коллекции мейсенского фарфора в Музее Грасси (Grassi Museum für Angewandte Kunst) в Лейпциге

Мейсенский фарфор

Далее на нашем пути находится Мейсен (он же - Майсен) - не только красивейший средневековый город, но и родина европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Уже вскоре в Мейсене было запущено первое в Европе его производство, а эмблема саксонского фарфора - скрещенные синие мечи - стала известна во всем мире.

Гёрлиц

Фасады домов в историческом центре Гёрлица

Гёрлиц

Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".

Верхня Лужица

Выступление традиционного хора во время пасхальных праздников в Верхней Лужице

Лужицкие сербы

Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.

Бад-Мускау

Осень в Бад-Мускау

Бад-Мускау

В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.

Морицбург

Замок Морицбург незадолго до восхода солнца

Замок Морицбург

Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

Контекст

Достопримечательности немецких земель

В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.  

Показательная роскошь саксонского курфюрста в Дрездене

Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро.  

"Голубое чудо" - самый красивый мост через Эльбу

На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.  

Самая красивая немецкая "Швейцария"

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.  

Парк Бад-Мускау - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры

Знатоки этого парка, заложенного в 1815 году, утверждают, что на его осмотр нужно пять-шесть дней. Он находится на территории двух стран - Германии и Польши.  

10 причин посетить Рудные горы

Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой федеральной земле Саксония?  

Сколько в Германии "Швейцарий"?

Хороша страна Германия, здесь Швейцарий больше всех! Ничего случайного в этом нет.  

Рудные горы - родина талеров и долларов

История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.  

Мейсенский фарфор: чем знаменит и за что любим

Мейсенский фарфор знают во всем мире. Пожалуй, каждая уважающая себя хозяйка стремится приобрести сервиз или хотя бы вазочку Made in Germany, пусть даже самую маленькую.  

Пасхальные традиции лужицких сербов в Германии

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии.  

Гёрлиц - возрожденный памятник старины

Гёрлиц - самый восточный город Германии. Архитектурный ансамбль неповторим по красоте и сохранности. Его спасение - рукотворное чудо.  

Чертов мост - красота из базальта

В Саксонии завершили ремонт знаменитого Чертова моста - Ракотцбрюкке. Через пару месяцев в парке Кромлау снова можно будет фотографировать, как он отражается в воде.  

Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии

Саксонский замок Крибштайн уже неоднократно превращался в съемочную площадку. Его кинематографическая карьера началась еще в ГДР.  

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