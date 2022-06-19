10 причин любить Саксонию

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Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей серии о немецких федеральных землях.
Саксония - это огромное количество самых разных культурных и архитектурных достопримечательностей, от которых - рукой подать до памятников природы и удивительных по красоте ландшафтов.
Знакомство с достопримечательностями Саксонии мы начнем в столице этой федеральной земли - Дрездене. Город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.
Такой вид на Старый город в Дрездене открывается с заливных лугов на противоположной стороне Эльбы. Протяженность этих лугов превышает 30 километров. Идеальное место для прогулок, пробежек и пикников.
Если двигаться вверх по течению реки, то уже скоро можно попасть в Саксонскую Швейцарию (Sächsische Schweiz). Этот национальный парк находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещают около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай и крепость Кёнигштайн.
Мы уже в Лейпциге - самом большом городе этой земли. Торговые права он получил в середине XII века. Известен своими ярмарками и университетом. Здесь жил и работал Иоганн Себастьян Бах. В Лейпциге расположены архив и музей этого композитора, а также проводится ежегодный музыкальный фестиваль. Бах руководил знаменитым хором церкви Святого Фомы. В этом городском храме сейчас находится его могила.
Следующее популярное место в Саксонии - Рудные горы (Erzgebirge) на границе Германии и Чехии. Здесь на высоте 914 метров расположен самый высокогорный немецкий город - известный центр лыжного спорта Обервизенталь. Отсюда по канатной дороге можно подняться на 1200-метровую гору Фихтельберг. Летом регион популярен среди любителей пеших походов и природы.
Экспонаты из частной коллекции мейсенского фарфора в Музее Грасси (Grassi Museum für Angewandte Kunst) в Лейпциге
Далее на нашем пути находится Мейсен (он же - Майсен) - не только красивейший средневековый город, но и родина европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Уже вскоре в Мейсене было запущено первое в Европе его производство, а эмблема саксонского фарфора - скрещенные синие мечи - стала известна во всем мире.
Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".
Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.
В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.
Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.
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