 10 причин любить Бранденбург | Информация о Германии и советы туристам | DW | 04.07.2022

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По Германии

10 причин любить Бранденбург

Туристические достопримечательности Бранденбурга: от дворца Сан-Суси в Потсдаме до приграничного Франкфурта-на-Одере. 11 фотографий

Фасад Новых палат (Neue Kammern) в парке Сан-Суси

Фасад Новых палат в парке Сан-Суси

Восточногерманский Бранденбург славится своими обширными лесами, простирающимися до горизонта полями и лугами, а также своими многочисленными озерами. Особое место среди здешних культурно-исторических ландшафтов занимает "Немецкая Венеция" - Шпревальд. Также в Бранденбурге насчитывается более полутысячи дворцов, замков и разных исторических поместий. Некоторые здешние архитектурные и природные достопримечательности включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Голландский квартал, Потсдам

Голландский квартал в Потсдаме. Был возведен во время второго расширения города в 1733-1742 годах

Потсдам

Наше знакомство с достопримечательностями Бранденбурга начнем в столице этой федеральной земли - Потсдаме. Во времена Прусского королевства в городе были возведены роскошные дворцы-резиденции и разбиты парки, сейчас имеющие статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Потсдам также является одним из традиционных центров немецкого кинематографа. Здесь находится студия Бабельсберг, основанная в 1912 году. 

Сан-Суси

Временная световая инсталляция в парке Сан-Суси в 2020 году

Сан-Суси

Сан-Суси - самый известный из потсдамских дворцов. Он был возведен в стиле рококо в 1745-1747 годах для Фридриха Великого. "Без забот" - так переводится его французское название. В этой летней резиденции монарх отдыхал от повседневной суеты и придворных. Среди других здешних памятников ЮНЕСКО - Новый дворец, Мраморный дворец, Бельведер, а также целое поселение, названное в честь царя Александра I.

Александровка

Один из деревянных домов в колонии Александровка

Александровка

Александровка - уникальный памятник деревянного зодчества, истории германо-российских отношений и родственных связей между династиями Гогенцоллернов и Романовых. Поселение было заложено в 1826 году после смерти Александра I для русских певчих солдат, служивших при королевском дворе. Этому месту мы посвятили репортаж "Достопримечательности Германии: Деревня Александровка в Потсдаме".

Буковый лес Грумзин

Летний день в буковом лесу

Буковый лес Грумзин

От культурного наследия - к природному. В четверку Старых буковых лесов Германии из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО входит бранденбургский лес Грумзин в биосферном заповеднике Шорфхайде-Корин. Помимо старых деревьев здесь можно увидеть аистов, черных дятлов, орланов-белохвостов, поля цветущей весной пушицы, а также душистый подмаренник, из которого делают берлинский зеленый сироп для пива.

Шпревальд

Цветущие рододендроны и прогулочная лодка на одном из каналов в весеннем Шпревальде

"Лес на реке Шпрее"

Примерно в ста километрах к юго-востоку от Потсдама расположен лесной регион Шпревальд. "Немецкая Венеция" на реке Шпрее имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Регион богат пойменными лугами и каналами. По этим каналам местные жители сами передвигаются на лодках и катают на них туристов. На фото - здешние тыквы, однако особую славу имеют шпревальдские соленые огурцы и квашеная капуста.

Гютерфельде

Старая церковь XIII века в бранденбургской деревне Гютерфельде

Храмы из валунов

В Бранденбурге сохранилось много церквей из ледниковых валунов. Эти камни собирали на полях, чтобы в обработанном или необработанном виде использовать для возведения таких деревенских храмов. Отсюда происходит их немецкое название - Feldsteinkirchen. Большинство построено в XIII веке.

Одер

Пограничная река Одер около немецкого города Лебус

Вдоль Одера и Нейсе

По Бранденбургу удобно путешествовать на велосипедах. Популярностью, например, пользуется 630-километровый маршрут вдоль рек Одер и Нейсе (Oder-Neiße-Radweg). Он берет начало около истока Нейсе (Лужицка-Ниса) в Чехии и проходит вдоль германо-польской границы до балтийского острова Узедом.

Нидерфинов

Канал между реками Одер и Хафель был построен в 1908-1914 годах и первоначально назывался в честь династии Гогенцоллернов

Судоподъемник в Нидерфинове

Среди бранденбургских памятников инженерно-технического искусства следует упомянуть судоподъемник в Нидерфинове. Он был сдан в эксплуатацию в 1934 году и сейчас является старейшим таким сооружением в Германии. Ежегодно его посещает более 250 тысяч человек. Судовой лифт находится на канале, соединяющем реки Одер и Хафель. Разница высот составляет здесь 36 метров.

Коринский монастырь

Коринский монастырь - выдающийся памятник северогерманской кирпичной готики

Коринский монастырь

Храм из валунов мы уже увидели. Теперь посмотрим на памятник кирпичной готики - Коринский монастырь, расположенный около города Эберсвальде. Это аббатство ордена цистерцианцев было заложено в 1258 году и распущено в середине XVI века во времена Реформации. Сейчас используется для культурных мероприятий. Здесь, например, проходит фестиваль "Коринское музыкальное лето". Название этого монастыря, возможно, происходит от славянских слов "корень" или "хворь"

Франкфурт-на-Одере

Летний вечер на Одере

Франкфурт-на-Одере

В Германии, как известно, есть два Франкфурта: гессенский - на Майне, бранденбургской - на Одере. Восточногерманский Франкфурт находится на границе с Польшей, куда можно перейти по мосту, попав в город Слубице. Сам Франкфурт часто называют "Городом Клейста". Немецкий драматург и поэт Генрих фон Клейст родился здесь в 1777 году.

Контекст

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.  

Достопримечательности немецких земель

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Всемирное наследие ЮНЕСКО в Потсдаме

Общая площадь этих памятников составляет около 500 гектаров. К ним, в частности, относятся Новый дворец, дворцы Бабельсберг и Глинике, а также русская колония Александровка.  

Достопримечательности Германии: Деревня Александровка в Потсдаме

Фоторепортажи из Потсдама - в туристическом досье DW.  

Чайный домик в Потсдаме - памятник фридерицианского рококо

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами. 13 фотографий  

Сан-Суси в Потсдаме - любимый дворец Фридриха Великого

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.  

Изобилие, радость и красота для Старого Фрица, или Новый дворец в Потсдаме

Возведенный в 1763-1769 годах, Новый дворец в Потсдаме стал последней прусской резиденцией в стиле барокко. 22 фотографии  

Цецилиенхоф - дворец Потсдамской конференции 1945 года

Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.  

Храм Христа Спасителя в заповеднике берлинских богачей

Рядом с этим храмом, вплотную к нему, проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.  

Мраморный дворец - резиденция прусских королей

Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.  

Бабельсберг - замок, в котором началась карьера "железного канцлера"

В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.  

Бабельсберг - неоготический замок кайзера Вильгельма I

Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.  

Старые буковые леса - памятник Всемирного наследия

Помимо буковых рощ, здесь можно увидеть растение, из которого делают берлинский зеленый сироп для пива, поля цветущей весной пушицы, аистов, черных дятлов и орланов-белохвостов.  

Пасхальные традиции лужицких сербов в Германии

История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии.  

Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции"

Шпревальд - популярный туристический регион под Берлином и биосферный заповедник ЮНЕСКО.  

Где жила партийная верхушка ГДР

Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.  

Монастыри в Германии - от Дуная до Бранденбурга (фотогалерея)

В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. В этой подборке - самые известные и примечательные.  