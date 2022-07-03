10 причин любить Бранденбург

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Туристические достопримечательности Бранденбурга: от дворца Сан-Суси в Потсдаме до приграничного Франкфурта-на-Одере. 11 фотографий
Восточногерманский Бранденбург славится своими обширными лесами, простирающимися до горизонта полями и лугами, а также своими многочисленными озерами. Особое место среди здешних культурно-исторических ландшафтов занимает "Немецкая Венеция" - Шпревальд. Также в Бранденбурге насчитывается более полутысячи дворцов, замков и разных исторических поместий. Некоторые здешние архитектурные и природные достопримечательности включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наше знакомство с достопримечательностями Бранденбурга начнем в столице этой федеральной земли - Потсдаме. Во времена Прусского королевства в городе были возведены роскошные дворцы-резиденции и разбиты парки, сейчас имеющие статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Потсдам также является одним из традиционных центров немецкого кинематографа. Здесь находится студия Бабельсберг, основанная в 1912 году.
Сан-Суси - самый известный из потсдамских дворцов. Он был возведен в стиле рококо в 1745-1747 годах для Фридриха Великого. "Без забот" - так переводится его французское название. В этой летней резиденции монарх отдыхал от повседневной суеты и придворных. Среди других здешних памятников ЮНЕСКО - Новый дворец, Мраморный дворец, Бельведер, а также целое поселение, названное в честь царя Александра I.
Александровка - уникальный памятник деревянного зодчества, истории германо-российских отношений и родственных связей между династиями Гогенцоллернов и Романовых. Поселение было заложено в 1826 году после смерти Александра I для русских певчих солдат, служивших при королевском дворе. Этому месту мы посвятили репортаж "Достопримечательности Германии: Деревня Александровка в Потсдаме".
От культурного наследия - к природному. В четверку Старых буковых лесов Германии из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО входит бранденбургский лес Грумзин в биосферном заповеднике Шорфхайде-Корин. Помимо старых деревьев здесь можно увидеть аистов, черных дятлов, орланов-белохвостов, поля цветущей весной пушицы, а также душистый подмаренник, из которого делают берлинский зеленый сироп для пива.
Примерно в ста километрах к юго-востоку от Потсдама расположен лесной регион Шпревальд. "Немецкая Венеция" на реке Шпрее имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Регион богат пойменными лугами и каналами. По этим каналам местные жители сами передвигаются на лодках и катают на них туристов. На фото - здешние тыквы, однако особую славу имеют шпревальдские соленые огурцы и квашеная капуста.
В Бранденбурге сохранилось много церквей из ледниковых валунов. Эти камни собирали на полях, чтобы в обработанном или необработанном виде использовать для возведения таких деревенских храмов. Отсюда происходит их немецкое название - Feldsteinkirchen. Большинство построено в XIII веке.
По Бранденбургу удобно путешествовать на велосипедах. Популярностью, например, пользуется 630-километровый маршрут вдоль рек Одер и Нейсе (Oder-Neiße-Radweg). Он берет начало около истока Нейсе (Лужицка-Ниса) в Чехии и проходит вдоль германо-польской границы до балтийского острова Узедом.
Канал между реками Одер и Хафель был построен в 1908-1914 годах и первоначально назывался в честь династии Гогенцоллернов
Среди бранденбургских памятников инженерно-технического искусства следует упомянуть судоподъемник в Нидерфинове. Он был сдан в эксплуатацию в 1934 году и сейчас является старейшим таким сооружением в Германии. Ежегодно его посещает более 250 тысяч человек. Судовой лифт находится на канале, соединяющем реки Одер и Хафель. Разница высот составляет здесь 36 метров.
Храм из валунов мы уже увидели. Теперь посмотрим на памятник кирпичной готики - Коринский монастырь, расположенный около города Эберсвальде. Это аббатство ордена цистерцианцев было заложено в 1258 году и распущено в середине XVI века во времена Реформации. Сейчас используется для культурных мероприятий. Здесь, например, проходит фестиваль "Коринское музыкальное лето". Название этого монастыря, возможно, происходит от славянских слов "корень" или "хворь"
В Германии, как известно, есть два Франкфурта: гессенский - на Майне, бранденбургской - на Одере. Восточногерманский Франкфурт находится на границе с Польшей, куда можно перейти по мосту, попав в город Слубице. Сам Франкфурт часто называют "Городом Клейста". Немецкий драматург и поэт Генрих фон Клейст родился здесь в 1777 году.
Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.
Общая площадь этих памятников составляет около 500 гектаров. К ним, в частности, относятся Новый дворец, дворцы Бабельсберг и Глинике, а также русская колония Александровка.
Фоторепортажи из Потсдама - в туристическом досье DW.
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами. 13 фотографий
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Возведенный в 1763-1769 годах, Новый дворец в Потсдаме стал последней прусской резиденцией в стиле барокко. 22 фотографии
Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Рядом с этим храмом, вплотную к нему, проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.
Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.
В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.
Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.
Помимо буковых рощ, здесь можно увидеть растение, из которого делают берлинский зеленый сироп для пива, поля цветущей весной пушицы, аистов, черных дятлов и орланов-белохвостов.
История этого народа насчитывает более 1400 лет. На Пасху, которую лужицкие сербы отмечают по западному календарю, они раскрашивают яйца, жгут костры и устраивают конные процессии.
Шпревальд - популярный туристический регион под Берлином и биосферный заповедник ЮНЕСКО.
Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.