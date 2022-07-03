10 причин любить Бранденбург

Восточногерманский Бранденбург славится своими обширными лесами, простирающимися до горизонта полями и лугами, а также своими многочисленными озерами. Особое место среди здешних культурно-исторических ландшафтов занимает "Немецкая Венеция" - Шпревальд. Также в Бранденбурге насчитывается более полутысячи дворцов, замков и разных исторических поместий. Некоторые здешние архитектурные и природные достопримечательности включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Голландский квартал в Потсдаме. Был возведен во время второго расширения города в 1733-1742 годах

Потсдам

Наше знакомство с достопримечательностями Бранденбурга начнем в столице этой федеральной земли - Потсдаме. Во времена Прусского королевства в городе были возведены роскошные дворцы-резиденции и разбиты парки, сейчас имеющие статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Потсдам также является одним из традиционных центров немецкого кинематографа. Здесь находится студия Бабельсберг, основанная в 1912 году.

Временная световая инсталляция в парке Сан-Суси в 2020 году

Сан-Суси

Сан-Суси - самый известный из потсдамских дворцов. Он был возведен в стиле рококо в 1745-1747 годах для Фридриха Великого. "Без забот" - так переводится его французское название. В этой летней резиденции монарх отдыхал от повседневной суеты и придворных. Среди других здешних памятников ЮНЕСКО - Новый дворец, Мраморный дворец, Бельведер, а также целое поселение, названное в честь царя Александра I.

Один из деревянных домов в колонии Александровка

Александровка

Александровка - уникальный памятник деревянного зодчества, истории германо-российских отношений и родственных связей между династиями Гогенцоллернов и Романовых. Поселение было заложено в 1826 году после смерти Александра I для русских певчих солдат, служивших при королевском дворе. Этому месту мы посвятили репортаж "Достопримечательности Германии: Деревня Александровка в Потсдаме".

Летний день в буковом лесу

Буковый лес Грумзин

От культурного наследия - к природному. В четверку Старых буковых лесов Германии из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО входит бранденбургский лес Грумзин в биосферном заповеднике Шорфхайде-Корин. Помимо старых деревьев здесь можно увидеть аистов, черных дятлов, орланов-белохвостов, поля цветущей весной пушицы, а также душистый подмаренник, из которого делают берлинский зеленый сироп для пива.

Цветущие рододендроны и прогулочная лодка на одном из каналов в весеннем Шпревальде

"Лес на реке Шпрее"

Примерно в ста километрах к юго-востоку от Потсдама расположен лесной регион Шпревальд. "Немецкая Венеция" на реке Шпрее имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Регион богат пойменными лугами и каналами. По этим каналам местные жители сами передвигаются на лодках и катают на них туристов. На фото - здешние тыквы, однако особую славу имеют шпревальдские соленые огурцы и квашеная капуста.

Старая церковь XIII века в бранденбургской деревне Гютерфельде

Храмы из валунов

В Бранденбурге сохранилось много церквей из ледниковых валунов. Эти камни собирали на полях, чтобы в обработанном или необработанном виде использовать для возведения таких деревенских храмов. Отсюда происходит их немецкое название - Feldsteinkirchen. Большинство построено в XIII веке.

Пограничная река Одер около немецкого города Лебус

Вдоль Одера и Нейсе

По Бранденбургу удобно путешествовать на велосипедах. Популярностью, например, пользуется 630-километровый маршрут вдоль рек Одер и Нейсе (Oder-Neiße-Radweg). Он берет начало около истока Нейсе (Лужицка-Ниса) в Чехии и проходит вдоль германо-польской границы до балтийского острова Узедом.

Канал между реками Одер и Хафель был построен в 1908-1914 годах и первоначально назывался в честь династии Гогенцоллернов

Судоподъемник в Нидерфинове

Среди бранденбургских памятников инженерно-технического искусства следует упомянуть судоподъемник в Нидерфинове. Он был сдан в эксплуатацию в 1934 году и сейчас является старейшим таким сооружением в Германии. Ежегодно его посещает более 250 тысяч человек. Судовой лифт находится на канале, соединяющем реки Одер и Хафель. Разница высот составляет здесь 36 метров.

Коринский монастырь - выдающийся памятник северогерманской кирпичной готики

Коринский монастырь

Храм из валунов мы уже увидели. Теперь посмотрим на памятник кирпичной готики - Коринский монастырь, расположенный около города Эберсвальде. Это аббатство ордена цистерцианцев было заложено в 1258 году и распущено в середине XVI века во времена Реформации. Сейчас используется для культурных мероприятий. Здесь, например, проходит фестиваль "Коринское музыкальное лето". Название этого монастыря, возможно, происходит от славянских слов "корень" или "хворь"

Летний вечер на Одере

Франкфурт-на-Одере

В Германии, как известно, есть два Франкфурта: гессенский - на Майне, бранденбургской - на Одере. Восточногерманский Франкфурт находится на границе с Польшей, куда можно перейти по мосту, попав в город Слубице. Сам Франкфурт часто называют "Городом Клейста". Немецкий драматург и поэт Генрих фон Клейст родился здесь в 1777 году.