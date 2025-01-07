10 лет с атаки на Charlie Hebdo: Макрон почтил память жертв

10 лет с атаки на Charlie Hebdo: Макрон почтил память жертв7 января 2025 г.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал дань памяти жертвам террористического нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo десять лет назад. Как передало во вторник, 7 января, агентство AFP, Макрон вместе с премьер-министром Франсуа Байру, несколькими членами правительства и мэром Парижа Анн Идальго принял участие в поминальной службе перед зданием бывшей редакции и возложил букет цветов.
Памятные мероприятия были запланированы не только там, но и перед кошерным супермаркетом, где 9 января 2015 года произошел захват заложников. Родственники погибших выступили против того, чтобы Макрон выступал с речью.
Президент Франции выразил готовность вернуться к проекту создания центрального мемориала жертвам трагедии в коммуне Сюрен в пригороде Парижа. Прошлое правительство премьера Мишеля Барнье отменило проект по финансовым соображениям, не посоветовавшись с родственниками.
Изначально предполагалось, что стоимость мемориала составит 95 млн евро, а открытие состоится в 2027 году. По данным газеты Le Monde, уже потрачено до восьми млн евро. Теперь было решено вернуться к первоначальному плану, отметило AFP.
Шольц: Нападение было направлено против наших общих ценностей
Соболезнования семьям погибших выразил и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Сегодня мы сочувствуем нашим французским друзьям, как и тогда. Нападение было направлено против наших общих ценностей свободы и демократии - мы никогда не примем этого", - отметил он, оставив в сети микроблогов X записи на немецком и французском языках.
Атака на Charlie Hebdo
Двое нападавших-исламистов ворвались в здание редакции Charlie Hebdo 7 января 2015 года и убили двенадцать человек. Среди погибших были одни из самых известных карикатуристов страны.
Сообщник преступников 9 января 2015 года убил четырех человек в кошерном супермаркете на окраине Парижа. Террорист взял в заложники несколько человек, требуя, чтобы полиция предоставила возможность исламистам, нападавшим на Charlie Hebdo, скрыться.
Новое местоположение редакции было засекречено. В начале сентября 2020 года в Париже начался суд по делу об атаке на сатирическое издание. Обвинения были предъявлены 14 радикальным исламистам, 16 декабря 2020 года суд вынес приговоры всем обвиняемым в причастности к терактам.
Под Парижем 16 октября 2020 года было совершено жестокое убийство учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего ученикам во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.