10 лет с атаки на Charlie Hebdo: Макрон почтил память жертв

Перед зданием бывшей редакции Charlie Hebdo, подвергшейся атаке исламистов десять лет назад, прошла памятная служба.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал дань памяти жертвам террористического нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo десять лет назад. Как передало во вторник, 7 января, агентство AFP, Макрон вместе с премьер-министром Франсуа Байру, несколькими членами правительства и мэром Парижа Анн Идальго принял участие в поминальной службе перед зданием бывшей редакции и возложил букет цветов.

Памятные мероприятия были запланированы не только там, но и перед кошерным супермаркетом, где 9 января 2015 года произошел захват заложников. Родственники погибших выступили против того, чтобы Макрон выступал с речью.

Президент Франции выразил готовность вернуться к проекту создания центрального мемориала жертвам трагедии в коммуне Сюрен в пригороде Парижа. Прошлое правительство премьера Мишеля Барнье отменило проект по финансовым соображениям, не посоветовавшись с родственниками.

Изначально предполагалось, что стоимость мемориала составит 95 млн евро, а открытие состоится в 2027 году. По данным газеты Le Monde, уже потрачено до восьми млн евро. Теперь было решено вернуться к первоначальному плану, отметило AFP.

Шольц: Нападение было направлено против наших общих ценностей

Соболезнования семьям погибших выразил и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Сегодня мы сочувствуем нашим французским друзьям, как и тогда. Нападение было направлено против наших общих ценностей свободы и демократии - мы никогда не примем этого", - отметил он, оставив в сети микроблогов X записи на немецком и французском языках.

Атака на Charlie Hebdo

Двое нападавших-исламистов ворвались в здание редакции Charlie Hebdo 7 января 2015 года и убили двенадцать человек. Среди погибших были одни из самых известных карикатуристов страны.

Сообщник преступников 9 января 2015 года убил четырех человек в кошерном супермаркете на окраине Парижа. Террорист взял в заложники несколько человек, требуя, чтобы полиция предоставила возможность исламистам, нападавшим на Charlie Hebdo, скрыться.

Новое местоположение редакции было засекречено. В начале сентября 2020 года в Париже начался суд по делу об атаке на сатирическое издание. Обвинения были предъявлены 14 радикальным исламистам, 16 декабря 2020 года суд вынес приговоры всем обвиняемым в причастности к терактам.

Под Парижем 16 октября 2020 года было совершено жестокое убийство учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего ученикам во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.