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10 лет с атаки на Charlie Hebdo: Макрон почтил память жертв

Екатерина Венкина
7 января 2025 г.

Перед зданием бывшей редакции Charlie Hebdo, подвергшейся атаке исламистов десять лет назад, прошла памятная служба.

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Мэр Парижа Анн Идальго и президент Франции Эмманюэль Макрон на траурных мероприятиях в память о жертвах атаки на Charlie Hebdo
Траурные мероприятия в память о жертвах атаки на Charlie Hebdo (7 января 2025 года)Фото: LUDOVIC MARIN/REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал дань памяти жертвам террористического нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo десять лет назад. Как передало во вторник, 7 января, агентство AFP, Макрон вместе с премьер-министром Франсуа Байру, несколькими членами правительства и мэром Парижа Анн Идальго принял участие в поминальной службе перед зданием бывшей редакции и возложил букет цветов.

Памятные мероприятия были запланированы не только там, но и перед кошерным супермаркетом, где 9 января 2015 года произошел захват заложников. Родственники погибших выступили против того, чтобы Макрон выступал с речью.

Президент Франции выразил готовность вернуться к проекту создания центрального мемориала жертвам трагедии в коммуне Сюрен в пригороде Парижа. Прошлое правительство премьера Мишеля Барнье отменило проект по финансовым соображениям, не посоветовавшись с родственниками.

Изначально предполагалось, что стоимость мемориала составит 95 млн евро, а открытие состоится в 2027 году. По данным газеты Le Monde, уже потрачено до восьми млн евро. Теперь было решено вернуться к первоначальному плану, отметило AFP.

Шольц: Нападение было направлено против наших общих ценностей

Соболезнования семьям погибших выразил и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Сегодня мы сочувствуем нашим французским друзьям, как и тогда. Нападение было направлено против наших общих ценностей свободы и демократии - мы никогда не примем этого", - отметил он, оставив в сети микроблогов X записи на немецком и французском языках.

Атака на Charlie Hebdo

Двое нападавших-исламистов ворвались в здание редакции Charlie Hebdo 7 января 2015 года и убили двенадцать человек. Среди погибших были одни из самых известных карикатуристов страны.

Сообщник преступников 9 января 2015 года убил четырех человек в кошерном супермаркете на окраине Парижа. Террорист взял в заложники несколько человек, требуя, чтобы полиция предоставила возможность исламистам, нападавшим на Charlie Hebdo, скрыться.

Новое местоположение редакции было засекречено. В начале сентября 2020 года в Париже начался суд по делу об атаке на сатирическое издание. Обвинения были предъявлены 14 радикальным исламистам, 16 декабря 2020 года суд вынес приговоры всем обвиняемым в причастности к терактам.

Под Парижем 16 октября 2020 года было совершено жестокое убийство учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего ученикам во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

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Автор: Йоан Коцаду (Iaon Cozadu), Thüringische Landeszeitung

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