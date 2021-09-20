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Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.
Талибы разрешили вернуться в школы только мальчикам и учителям мужчинам, а также упразднили министерство по делам женщин, возродив на его базе ведомство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.
Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная по заявке от Германии, Австрии и Словакии внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Москва собирается до 2025 года перечислить в трастовый фонд ЮНЕСКО 1 млн долларов "на реализацию медийных проектов" на постсоветском пространстве, в Азии, Африке и Латинской Америке.
Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавлены одиннадцать европейских курортов, в том числе немецкие Баден-Баден, Бад-Эмс и Бад-Киссинген, а также комплекс Матильденхёэ в Дармштадте.
Решение ЮНЕСКО лишить Ливерпуль статуса объекта Всемирного наследия связано с масштабным проектом строительства, в том числе в зоне доков.
Крупные суда с 1 августа не смогут проплывать рядом с площадью Сан-Марко в Венеции. Они наносили ущерб фундаментам зданий и экологии города.
Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
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