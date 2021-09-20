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ЮНЕСКО

Hafentempel, Rekonstruktion, Archäologischer Park Xanten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Древние римляне на территории нынешней Германии: как они жили? 20.09.2021

Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.
Pupils of the girls' school in Surobi village, Afghanistan November 23, 2006. Photo: Heikki Saukkomaa +++(c) dpa - Report+++

ЮНЕСКО призвала талибов открыть школы для девочек 18.09.2021

Талибы разрешили вернуться в школы только мальчикам и учителям мужчинам, а также упразднили министерство по делам женщин, возродив на его базе ведомство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.
Blauer Himmel umrahmt am 24.07.2013 in Berlin das Schloß auf der Pfaueninsel. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур 18.09.2021

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
29.06.2019, Sachsen, Olbernhau: Berg- und Hüttenknappschaften kommen in der Saigerhütte in Olbernhau zusammen, die nun auch Teil des Welterbes ist. Die Unesco hat die Montanregion Erzgebirge als Weltkulturerbe anerkannt. Das Komitee nahm das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen auf seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf. Foto: Wolfgang Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Рудные горы - родина талеров и долларов (фотогалерея) 28.08.2021

История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
Filmstill SILENCE OF THE TIDES. A film by Pieter-Rim de Kroon.A film that inhales and exhales along with the tides of the Wadden Sea as it explores the fragile relationship between man and nature. 703_Girls on breakwater_ 291_meisjes op strekdam_sott__1.386.1 Synopsis Silence of the Tides is a cinematic tribute to the Wadden Sea, the world’s largest, and most varied, uninterrupted intertidal area, extending along the coasts of The Netherlands, Germany and Denmark.

Фотографии Ваттового моря. Дыхание захватывает! 17.08.2021

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.

Filmstill SILENCE OF THE TIDES. A film by Pieter-Rim de Kroon.A film that inhales and exhales along with the tides of the Wadden Sea as it explores the fragile relationship between man and nature. 706_Ezra yoga teacher_ 280_sott_5Q4A9800-2 Synopsis Silence of the Tides is a cinematic tribute to the Wadden Sea, the world’s largest, and most varied, uninterrupted intertidal area, extending along the coasts of The Netherlands, Germany and Denmark.

Чем дышит Ваттовое море 17.08.2021

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.

Das Römerkastell Abusina an der Donau. Der sogenannte Donaulimes soll im Rahmen des bereits bestehenden Welterbes «Die Grenzen des Römischen Reiches» der Unesco aufgenommen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

Дунайский лимес стал Всемирным наследием ЮНЕСКО 30.07.2021

Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная по заявке от Германии, Австрии и Словакии внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Roman Dobrokhotov, chief editor of The Insider walks surrounded police officers and journalists, in Moscow, Russia, Wednesday, July 28, 2021. Police in Russia raided the home of the chief editor of an investigative media outlet that was recently designated as a foreign agent, the latest step by authorities to raise pressure on independent media ahead of the country's September parliamentary election. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Россия выделит 1 млн долларов "на поддержку независимых СМИ" 30.07.2021

Москва собирается до 2025 года перечислить в трастовый фонд ЮНЕСКО 1 млн долларов "на реализацию медийных проектов" на постсоветском пространстве, в Азии, Африке и Латинской Америке.
ARCHIV - 08.06.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Blick auf die Neue Synagoge in Mainz. Die Initiative für die Aufnahme der jüdischen mittelalterlichen Kultur von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe tritt 15 Jahre nach der ersten Idee in ihre entscheidende Phase: Das Dossier für den Antrag ist im Wesentlichen fertiggestellt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием 27.07.2021

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
18.07.2020, Bad Kissingen, Bayern: Der Schmuckhof am Regentenbau.

Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия 27.07.2021

Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
5-D6-M2-1910 (377122) Darmstadt, Ausstellungsgeb.u.Hochzeitst. Darmstadt (Hessen), Künstlerkolonie Mathildenhöhe, Ausstellungsgebäude mit Hochzeitsturm (erb.1906-08; Arch.: Josef Maria Ol- brich). - Gesamtansicht von Südwesten. - Bildpostkarte (nach kolorierter Photo- graphie), undat. (um 1910). F: Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtim Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtiment d'exposition avec 'Hochzeitsturm' ('tour du mariage ' constr. 1906-08 ; arch.: Josef Maria Olbrich).- Vue d' ensemble vers le sud-ouest. - Carte postale illustrée (d'ap. photographie coloriée), v. 1910.

"Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников и Свадебная башня на холме Матильды в Дармштадте

Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Bad Ems. Grand Hotel Häckers (das ehemalige Badeschloss) am Flussufer der Lahn. Bad Ems, Rheinland-Pfalz, Deutschland, 26.07.2015 | Verwendung weltweit

Три немецких курорта и комплекс в Дармштадте внесены в список Всемирного наследия 24.07.2021

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавлены одиннадцать европейских курортов, в том числе немецкие Баден-Баден, Бад-Эмс и Бад-Киссинген, а также комплекс Матильденхёэ в Дармштадте.
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ЮНЕСКО исключила Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия 21.07.2021

Решение ЮНЕСКО лишить Ливерпуль статуса объекта Всемирного наследия связано с масштабным проектом строительства, в том числе в зоне доков.
Venice, Italy - October 29, 2016: Big cruise ship with tourists leaving the city of Venice Italy in the evening

Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции 13.07.2021

Крупные суда с 1 августа не смогут проплывать рядом с площадью Сан-Марко в Венеции. Они наносили ущерб фундаментам зданий и экологии города.
Berlin Friedrichshain,Stalinallee mit dem Denkmal von Stalin, Kirche in Ferne | Verwendung weltweit

Бывшая аллея Сталина в Берлине может стать Всемирным наследием 07.07.2021

Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
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