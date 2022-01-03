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Юлия Брык
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Юлия Брык: другие публикации
Немецкий композитор получил "Оскар"
Немецкий композитор получил "Оскар"
Ханс Циммер - один из самых успешных немцев Голливуда. На сей раз он получил "Оскар" за музыку в "Дюне".
Культура
28.03.2022
28 марта 2022 г.
Немецкий актер о фильме "Мюнхен. На грани войны"
Немецкий актер о фильме "Мюнхен. На грани войны"
Актер Яннис Нивенер в интервью DW о новом фильме и вере в важность попытки изменить историю.
Культура
21.01.2022
21 января 2022 г.
Новый шпионский триллер от Netflix
Новый шпионский триллер от Netflix
Можно ли было остановить Гитлера в 1938 году? Авторы исторической драмы Netflix ищут ответ.
Культура
21.01.2022
21 января 2022 г.
Все (почти) плакаты "Интуриста"
Все (почти) плакаты "Интуриста"
В интервью DW коллекционер Оливер Кемпкенс рассказал о трех эпохах плакатов турбюро "Интурист".
Искусство
14.01.2022
14 января 2022 г.
Не только для детей: почему сказки снова в моде
Не только для детей: почему сказки снова в моде
Сказки и фэнтези не покидают списки бестселлеров и приносят миллионы в кинокассы. Чем обусловлен спрос на волшебство?
Культура
12.01.2022
12 января 2022 г.
2022 год: события, которые нельзя пропустить
2022 год: события, которые нельзя пропустить
"Страсти Христовы", Documenta и Октоберфест, - DW представляет афишу культурных событий на 2022 год.
Культура
03.01.2022
3 января 2022 г.
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