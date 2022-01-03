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Юлия Брык

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Юлия Брык: другие публикации

Композитор Ханс Циммер

Немецкий композитор получил "Оскар"

Немецкий композитор получил "Оскар"

Ханс Циммер - один из самых успешных немцев Голливуда. На сей раз он получил "Оскар" за музыку в "Дюне".
Культура28 марта 2022 г.
Актер Яннис Нивенер в главной роли в фильме "Мюнхен. На грани войны"

Немецкий актер о фильме "Мюнхен. На грани войны"

Немецкий актер о фильме "Мюнхен. На грани войны"

Актер Яннис Нивенер в интервью DW о новом фильме и вере в важность попытки изменить историю.
Культура21 января 2022 г.
Кадр из фильма Netflix "Мюнхен: На пороге войны"

Новый шпионский триллер от Netflix

Новый шпионский триллер от Netflix

Можно ли было остановить Гитлера в 1938 году? Авторы исторической драмы Netflix ищут ответ.
Культура21 января 2022 г.
Глобус

Все (почти) плакаты "Интуриста"

Все (почти) плакаты "Интуриста"

В интервью DW коллекционер Оливер Кемпкенс рассказал о трех эпохах плакатов турбюро "Интурист".
Искусство14 января 2022 г.
Памятник Гансу Христиану Андерсену

Не только для детей: почему сказки снова в моде

Не только для детей: почему сказки снова в моде

Сказки и фэнтези не покидают списки бестселлеров и приносят миллионы в кинокассы. Чем обусловлен спрос на волшебство?
Культура12 января 2022 г.
Октоберфест в Мюнхене

2022 год: события, которые нельзя пропустить

2022 год: события, которые нельзя пропустить

"Страсти Христовы", Documenta и Октоберфест, - DW представляет афишу культурных событий на 2022 год.
Культура3 января 2022 г.
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