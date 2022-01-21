 Немецкий актер о фильме ″Мюнхен. На грани войны″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.01.2022

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Культура и стиль жизни

Немецкий актер о фильме "Мюнхен. На грани войны"

В интервью DW немецкий актер Яннис Нивенер рассказал о работе с Джереми Айронсом и Августом Дилем, о ключевой идее фильма "Мюнхен. На грани войны", где он сыграл одну из главных ролей.

Актер Яннис Нивенер в главной роли в фильме Мюнхен. На грани войны

Актер Яннис Нивенер в главной роли в фильме "Мюнхен. На грани войны"

Яннис Нивенер (Jannis Niewöhner) , известный по подростковой фэнтези-трилогии "Таймлесс", все больше снимается в серьезном кино: в 2021 году он стал номинантом "Немецкой кинопремии" (Deutscher Filmpreis) за главную роль в драме "Я -Карл". И вот на стриминге Netflix выходит новый фильм "Мюнхен. На грани войны" с его участием, и компанию ему составят одни из лучших современных киноактеров Европы: от Джереми Айронса до Августа Диля и Джорджа Маккея.

DW: Главный вопрос фильма: "А что, если бы.." Можно было бы действительно предотвратить Вторую мировую войну? Верите ли вы, что каждый из нас может и сегодня повлиять на ход истории?

Яннис Нивенер: Конечно, я верю в то, что каждый человек может повлиять на ход истории. Мне кажется, крайне важным, чтобы такое отношение было у всех нас. Насколько трудным это может быть, какие силы могут противодействовать, - об этом наш фильм "Мюнхен. На грани войны", где я играю роль немецкого дипломата Пауля фон Хартмана. Ведь он считает, что в данной ситуации невозможно что-то предпринять, но, тем не менее, не теряет веры в важность самой попытки что-то изменить. Мне кажется, что в этом ключевая идея фильма.

Не знаю, можно ли было бы изменить ход Второй мировой войны или предотвратить ее. С политической точки зрения можно было бы, как мне кажется, гораздо раньше отказаться от каких-либо соглашений с Гитлером, зная о том, каковы его истинные намерения и что их никакими соглашениями не сдержать. Но для предотвращения войн этого было бы все равно недостаточно. Скорее, из-за "Мюнхенского соглашения" она была отложена, и многие историки сходятся во мнении, что это дало Великобритании время для подготовки к войне и, прежде всего, для наращивания своих военно-воздушных сил. И тем не менее, возникает вопрос, правильным ли был этот путь и стоит ли в принципе ставить тактический подход в политике выше своих ценностей.

- Что вас больше всего заинтересовало в этой истории и вашей роли?

- Больше всего меня поразило то, как сильно на протяжении фильма меняется мой персонаж, Пауль фон Хартман. Ему пришлось не только бороться с гитлеровским режимом, но и с самим собой. А через историю дружбы моего героя (с героем Джорджа Маккея. - Ред.) я и сам смог прикоснуться к историческим событиям.

Джордж Маккей и Яннис Нивенер в фильме Мюнхен. На грани войны

Джордж Маккей и Яннис Нивенер в фильме "Мюнхен. На грани войны"

- Фильм впечатляет высококлассным актерским составом. Как вам было работать с Августом Дилем и легендой Голливуда Джереми Айронсом?

- Было действительно круто работать с ними обоими. Для меня Август - один из самых ярких актеров, и это я осознавал все больше, понимая, что хочу работать в кино. Его уникальность в том, насколько он четок и собран в каждой сцене, как молниеносно считывает все, что его окружает.

Сцена из фильма Мюнхен. На грани войны

Сцена из фильма "Мюнхен. На грани войны"

Знаете, это особенное чувство, когда смотришь в глаза некоторых партнеров по фильму и видишь, что они находятся целиком здесь и сейчас.

Джереми Айронс впечатлил меня прежде всего тем, что, несмотря на весь свой опыт и мастерство, он показывал и неуверенность, и сомнения. Он - прекрасный человек, который запросто мог засидеться с нами вечером допоздна.

Новый фильм "Мюнхен. На грани войны" можно увидеть на платформе Netflix с 21 января 2022

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    Автор: Наталия Королева


 

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