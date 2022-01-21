Новый шпионский триллер от Netflix: "Мюнхен. На грани войны"

Эта история плохо закончится, что понятно большинству зрителей с самого начала, ведь разрушительная экспансия Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) так и не была остановлена. И тем не менее, "Мюнхен. На грани войны" - это захватывающая историческая драма с хорошо прописанными диалогами, детально проработанными декорациями и блестящей игрой актеров. Премьера фильма состоится в четверг, 21 января 2022 года, на платформе Netflix.

В фильме поднимаются вечные вопросы. Что может сделать человек, когда вокруг мир сходит с ума? Как далеко он сможет зайти?

Новый фильм Netflix посвящен Мюнхенскому соглашению 1938 года ("мюнхенскому сговору"), подписанному Невиллом Чемберленом, Адольфом Гитлером, Эдуардом Даладье и Бенито Муссолини. Гитлер требовал аннексию Судетской области Чехословакии, где проживало немецкоязычное меньшинство. Три миллиона немцев должны были попасть "домой в "рейх". На деле это была прелюдия к началу экспансии нацистской Германии. Военная машина была уже запущена.

Мнимый мир: можно ли было остановить Гитлера?

Вторжение в Чехословакию вызвало бы цепную реакцию. Чтобы предотвратить конфликт, западные державы стремились унять пыл Гитлера "политикой умиротворения". По Мюнхенскому соглашению Германии предоставлялись Судетские территории (представители Чехословакии на обсуждение соглашения даже не были допущены). И хотя Гитлер с неохотой, но все же подписал соглашение, войны уже было не избежать. В дневниках Мартина Бормана (Martin Bormann) приведены слова "фюрера": "С военной точки зрения мы были заинтересованы в том, чтобы начать войну на год раньше. Но я ничего не мог поделать, так как в Мюнхене англичане и французы приняли все мои требования".

Джереми Айронс в фильме "Мюнхен: На пороге войны"

А что было бы, если бы западные державы не пошли на уступки? Именно в то время, когда решалась судьба мира, погружает зрителя фильм "Мюнхен. На грани войны", снятый режиссером Кристианом Швоховым (Christian Schwochow) по роману Роберта Харриса (Robert Harris). На фоне реальных исторических событий он рассказывает вымышленную историю о двух приятелях: немецком дипломате Пауле фон Хартмане (его играет Яннис Нивёнер) и личном секретаре Чемберлена Хью Легате (в исполнении Джорджа Маккея). Эти двое знакомятся в 1930-х годах во время учебы в британском Оксфорде. И спустя несколько лет один переводит иностранную прессу для Гитлера, а другой помогает писать речи главе британского правительства.

Блестящий актерский состав

Если в начале фильму нужно время для раскачки, то тут он набирает обороты и становится захватывающим шпионским триллером.

Когда в руки Пауля фон Хартмана попадает документ, доказывающий тщательно спланированную войну на уничтожение, он хочет передать его британцам, чтобы предотвратить подписание соглашения и остановить Гитлера. Во время конференции в Мюнхене друзья пытаются передать секретный документ Чемберлену и переубедить его.

Фильм очень выигрывает благодаря мощному актерскому составу и выдающейся игре Нивёнера и Маккея. Очень убедительны Джереми Айронс в роли премьер-министра Чемберлена и Ульрих Маттес (Ulrich Matthes) в роли Гитлера. Эта роль часто становится сложной задачей для исполнителя, но Маттес справляется с ней безупречно.

Особенно напряженными показаны диалоги Гитлера с героем Нивёнера. "Я умею читать людей", - грозно повторяет фюрер, буквально пронзая взглядом молодого переводчика. Это нарастающее внутреннее напряжение делает "Мюнхен. На грани войны" захватывающей исторической драмой.

Что было бы, если...

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