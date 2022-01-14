Зачем немецкий коллекционер собирает плакаты "Интуриста"

DW: Многие ли коллекционируют плакаты?

Оливер Кемпкенс (Oliver Kempkens): Рынок плакатов небольшой, но он растет. Если пять лет назад на аукционах я часто оказывался в одиночестве, то на последнем было уже 15 участников. А предполагаемая цена за лот в 1500 евро достигла 5000 евро.

- С чего началась ваша коллекция?

- В начале 2000-х я искал необычный туристический плакат эпохи 1920-1930-х в стиле ар-деко для своей квартиры и случайно наткнулся на плакаты "Интуриста", которые отличались особым художественным стилем.

"Ленинград", автор: Н. Жуков,1935 год

К сожалению, нет единого каталога, в котором бы перечислялось, сколько было создано плакатов и каких. Плакаты "Интуриста" выпускались на разных языках и неизвестными тиражами. Так что я начал собирать все, что находил на рынке, и собираю до сих пор. На сегодня это порядка 38 плакатов. Я приобрел их во Франции, Австралии, Великобритании, в США, в галереях Christies и Swann.

- Значит, вам удалось собрать почти все плакаты?

- Мы не знаем точно, сколько плакатов "Интуриста" было выпущено. Существуют факсимиле, но я никогда не видел их в продаже. Возможно, это были просто открытки или брошюры, переведенные в формат плакатов.

"Санатории СССР", автор М. Нестерова-Берзина, 1930 год

Но условно можно выделить три периода, где первый - с 1920-х по 1942 год, классический ар-деко с элементами индустриализации и указанием авторов. После него наступил этап 1950-1970 годов, когда авторы вообще перестали называться, и сегодня уже невозможно проследить их историю. Стилистически эти плакаты очень разные: второй этап больше основан на коллажах с фотографиями, выполненными в разных стилях. Третьим стал этап с 1965-го по 1980 год, когда плакаты снова стали иллюстрированными. Плакаты отражают дух времени: например, в начале плакаты были очень современными, новаторскими, в том числе и в художественном плане, а в конце стали довольно китчевыми.

- В своей книге вы провели целое научное исследование!

- Плакаты иллюстрируют развитие событий в СССР. Вначале я не знал точно, какая государственная миссия была у "Интуриста". В художественном плане плакаты в какой-то степени противоречили государственной доктрине, одновременно являясь ее частью. Они были своего рода политическим компромиссом. У меня была коллекция и много вопросов. Кто был их автором? Как понимать изображения?

Плакат "Баку", авторы С. Игумнов и М. Нестерова-Берзина, 1935-1936 годы

Поэтому три года назад я начал сотрудничать с двумя российскими исследователями по коллекции. Они собирали материалы, которые я обобщал и структурировал уже в виде книги. Паралелльно я обратился и к искусствоведам в Германии, которые составили искусствоведческую классификацию.

- Есть ли в вашей коллекции особые плакаты?

- Да, их три. Один из них - плакат "Баку" 1930-х годов, на котором можно увидеть первую в Баку нефтяную вышку. Мне кажется это потрясающим, поскольку плакат описывает изобилие ресурсов и прогресс индустриализации. Другой плакат посвящен советской Ривьере "La riviera sovietique". Думаю, что это была красивая попытка сравнить французскую и советскую Ривьеры. На плакате много ярких и аляповатых цветов, пальмы, то есть, всё то, что не является первой ассоциацией с Россией.

Плакат "Советская Ривьера", 1959 год

Третий плакат "Центральная Азия" был, к сожалению, утрачен во время переезда моего бывшего фотографа. Он был создан в 1930-1940-е годы, и на нем изображены танцующие девушки. Этот плакат мне особенно нравился тем, что отличался от других плакатов того времени: он предвосхитил стиль 1970-х годов, но был выполенен в стилистике плакатов 1920-1930-х годов.

- Какие трудности возникают у коллекционера?

- Важная тема - хранение, вопрос пространства. Что касается проблемы с подделками, то специалисты мне объяснили, как с помощью увеличительного стекла можно определить, настоящий ли это офсет или перепечатанный цифровой плакат.

- Коллекция предназначена для вашей дочери?

- Это будет частью ее наследства. Я хочу передать ей коллекцию так, чтобы просто сказать: "Вот постеры, а вот описание к ним. Наслаждайся искусством, никакую исследовательскую работу больше не нужно делать. Я обо всем позаботился".

Оливер Кемпкенс с дочерью

- Что вас так привлекает в России?

- Мне нравится индустриальная культура Москвы. Кроме того, Москва является этнически смешанным городом, что можно увидеть в архитектурных стилях зданий. Вы видите движение от мастерства к созданию чего-то совершенно нового. Я ценю это развитие, эту попытку переосмысления, и считаю, что русские конструктивисты внесли огромный вклад в стиль модерн.

- Планируется ли выставка?

- Уже прошли, и довольно успешно, две выставки: в Берлине при поддержке российского посольства в Доме науки и культуры, а также в Москве в Городском музее. Я хотел бы подготовить новые выставки, но это требует много времени.

Книгу "Отражение великой идеи", посвященную коллекции плакатов турбюро "Интурист" на русском, немецком и английском языках, можно найти на сайте Оливера Кепмкенса www.theintourist.com

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