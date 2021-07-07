 Uncensored: DW выпустила свою коллекцию модной одежды | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.11.2021

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Культура и стиль жизни

Uncensored: DW выпустила свою коллекцию модной одежды

Как выглядит свобода? Можно ли ее потрогать? Вполне! DW представляет свою коллекцию одежды, цель которой - напомнить о том, насколько важна свобода слова в современном мире.

Коллекция DW Uncensored

Мода и борьба за свободу слова несовместны? А вот и нет! Новая кампания DW доказывает как раз обратное. По заказу медиакомпании берлинский дизайнер Марко Скайано создал коллекцию одежды. Она небольшая - всего пять наименований: три свитшота, одна футболка и многоразовая сумка для покупок из ткани. Зато - приметная: характерные детали сразу дают понять, что владелец вещи надел ее не просто так.

В каждом предмете одежды - послание: нам не все равно, что где-то арестовывают и сажают в тюрьмы журналистов, и мы не хотим мириться с ситуацией, когда за нас решают, что нам читать, на какие сайты заходить и какие фильмы смотреть. 

DW, создав коллекцию под названием Uncensored, решила снова обратить внимание общества на проблему цензуры в современном мире. Вшитые в каждый предмет бирки содержат информацию о том, как в интернете можно обходить цензуру при помощи специальных браузеров. Заходите на сайт проекта и узнайте все подробности. Доступны версии сайта на русском и на белорусском языках.

DW Uncensored

Информацию о возможностях обхода цензуры содержит каждая вещь из коллекции DW Uncensored

Коллекция DW Uncensored

Купить свитшоты, футболку или сумку можно на сайте дизайнера Марко Скайано. Цены - от 15 до 60 евро. Там же - информация о доставке. Средства, полученные от продажи коллекции DW, пойдут на благотворительные цели и будут перечислены на счет Комитета по защите журналистов (CPJ) - международной независимой и некоммерческой организации, мониторящей злоупотребления в отношении представителей СМИ и помогающей им в сложных ситуациях.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Контекст

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