Гендиректор DW назвал блокировку Deutsche Welle в Беларуси актом отчаяния

Генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) расценил блокировку в Беларуси сайта DW и ряда других СМИ как акт отчаяния белорусского руководства. "Претензии к DW абсолютно смехотворны. Господин Лукашенко показал, что в борьбе против своего собственного народа он не чурается ничего, чтобы удержаться у власти", - говорится в заявлении Лимбурга, обнародованном в пятницу, 29 октября.

"Активное использование ресурсов независимых СМИ со всей ясностью демонстрирует, что люди в Беларуси больше не доверяют контролируемым государством средствам массовой информации. Мы протестуем против блокировки наших ресурсов, поскольку люди там имеют право на объективную информацию о ситуации в их стране", - подчеркнул генеральный директор DW.

В Минске прокомментировали блокировку новостных ресурсов

Министерство информации Беларуси заявило, что решение о блокировке сайтов DW, "Настоящего времени" и "Нового часа" принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные в стране экстремистскими. Первый замминистра информации Андрей Кунцевич, слова которого цитирует БелТА, сослался на "прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы" в соответствии со ст. 38 Закона о СМИ.

"Министерство информации в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерено и дальше принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны", - добавил белорусский чиновник.

О блокировке сайта DW в Беларуси первоначально сообщили 28 октября пользователи соцсетей. При попытке открыть сайт DW через "Белтелеком" в браузере появляется плашка с сообщением о блокировке. С мобильных устройств ресурс также недоступен.

Расширение контента для Беларуси

В пресс-релизе DW, выпущенном 29 октября, отмечается, что в начале 2021 года медиакомпания значительно расширила линейку информационной продукции для Беларуси для медийного сопровождения событий, связанных с пробуждением гражданского общества в этой стране.

"DW сделало борьбу против цензуры одним из своих основополагающих принципов и последовательно выступает за получение людьми во всем мире релевантной для них информации. Во многих странах госконтроль над инфраструктурой приводит к цензуре или полной блокировке информации. DW уже давно работает над путями обхода цензуры. Так, к примеру, в странах, где правительства блокируют доступ к независимым новостям, люди благодаря проекту Tor могут безопасно и анонимно пользоваться ресурсами DW. Веб-сайты, которые доступны через Tor, можно узнать по расширению ".onion". Для такого доступа требуется специальный браузер, такой как Tor, созданный на базе Firefox", - говорится в пресс-релизе DW.

В документе также сообщается, что в последние десять лет DW применяет систему обхода цензуры Psiphon, функционирующую через сеть различных прокси-серверов. "Благодаря этой технологии, пользователи в таких странах, как Китай и Иран, имеют возможность получать доступ к информации из надежных источников", - отмечается в пресс-релизе DW.

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