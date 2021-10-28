Что говорят в Берлине о блокировке сайта DW в Беларуси

"Претензии к DW абсолютно смехотворны. Господин Лукашенко показал, что в борьбе против своего собственного народа он не чурается ничего, чтобы удержаться у власти", - так генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) прокомментировал решение минских властей перекрыть доступ к сайту DW, расценив его как акт отчаяния белорусского руководства. Ранее министерство информации РБ заявило, что это решение было принято в связи с распространением DW ссылок на материалы, признанные в Беларуси экстремистскими.

"Репортеры без границ": "DW раздражает режим"

В правозащитной организации "Репортеры без границ" блокировку сайта DW назвали "актом произвола со стороны режима Лукашенко в Беларуси". Пресс-секретарь этой организации Кристофер Реш (Christopher Resch) напомнил, что у Deutsche Welle не первый раз возникают проблемы в Беларуси: "В течение минувшего года как минимум два журналиста, сотрудничавшие с DW, были осуждены на арест или тюремное заключение".

"Репортеры без границ" считают блокировку сайта DW актом произвола белорусских властей

"Репортеры" заметили, что режим Лукашенко оказывает все больший нажим именно на СМИ в интернете, активно оперирует блокировкой сайтов. При этом всякий раз выдвигается обвинение в том, что такие сайты распространяют, мол, экстремистский контент или содержат гиперссылки на экстремистские СМИ.

"Мы считаем, что такое обвинение открывает настежь ворота для произвола, поскольку не определено, что вообще считается экстремистским содержанием", - указал Кристофер Реш в интервью DW. Эта медиакомпания, добавил он, оказалась объектом атаки со стороны минского режима потому, что "с начала этого года DW активно освещает события в Беларуси, предоставляет трибуну видным оппозиционным деятелям, что сильно раздражает режим".

Депутат бундестага: "Лукашенко панически боится DW"

Такую точку зрения разделяет и член внешнеполитического комитета бундестага, депутат от либеральной СвДП Рената Альт (Renata Alt): "DW всегда очень правдиво рассказывает о ситуации как в Беларуси, так и в России. Поэтому был лишь вопрос времени, когда такая мера (блокировка сайта. - Ред.) будет принята. Это свидетельствует о том, что свободную и независимую журналистику Александр Лукашенко, очевидно, рассматривает как большую угрозу".

Рената Альт

По словам немецкого парламентария, белорусский правитель испытывает "просто панический страх перед DW, понимая, какое воздействие оказывает и еще может оказать на белорусов информационная работа DW".

Рената Альт напомнила, что еще в прошлом году либералы выступали в бундестаге с требованием поддержать работу Deutsche Welle, с тем чтобы расширить информационное предложение медиакомпании не только на ее сайте в интернете, но и в социальных сетях и мессенджерах. "DW делает отличную работу, в частности, на таких платформах как Telegram и Instagram, - считает депутат бундестага. - Необходимо поддержать такую работу, чтобы она была продолжена, чтобы люди в Беларуси и в России имели возможность получать правдивую и исчерпывающую информацию о происходящем".

Рената Альт не исключает, что блокировка сайта DW в Беларуси была своего рода пробным шаром, запущенным не без ведома, а, быть может, и с указания Кремля. Она напоминает, что и в Москве раздавались голоса с требованием запретить Deutsche Welle в России.

"К сожалению, приходится констатировать, что ключ к преодолению кризиса в Беларуси, лежит в Москве", - заявила Рената Альт и призвала немецкое правительство не только вызвать в МИД ФРГ белорусского посла и потребовать от Минска снять блокировку сайта DW, но и поднять эту тему на переговорах с Владимиром Путиным, "как бы трудно это ни было в настоящий момент".

МИД ФРГ требует восстановить доступ к сайту DW

В МИД ФРГ белорусского посла пока не вызывали, но пообещали сообщить об этом корреспонденту DW, если и когда это произойдет. На сам же факт блокировки сайта общественно-правовой медиакомпании ФРГ в Беларуси, немецкие дипломаты внимание обратили.

МИД ФРГ

"Мы приняли к сведению сообщение о блокировке сайта DWв Беларуси и сами убедились в том, что он и в самом деле недоступен в Беларуси, - заявила пресс-секретарь немецкого МИД Андреа Зассе (Andrea Sasse) на правительственной пресс-конференции в Берлине 29 октября. - Наш посол в Минске уже обратился в белорусский МИД, попросил разъяснений и потребовал незамедлительно сделать снова возможным доступ к сайту".

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) назвала "типичным для диктатуры затыкать рот интеллектуалам, креативным людям и работникам СМИ". По ее оценке, страх минского режима перед тем, как DW освещает события в Беларуси, является признаком его слабости: "Людей, живущих в Беларуси, все сильнее отрезают от происходящего в мире и лишают возможности свободного волеизъявления". На фоне растущего ограничения свободы печати различными авторитарными режимами, добавила Грюттерс, "Deutsche Welle как голос независимой качественной журналистики становится сегодня во многих регионах мира важнее, чем когда-либо".

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