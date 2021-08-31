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Юань

The young Panda bear Meng Yuan (nickname Paule) eats a number made of ice in its enclosure during its second birthday in Berlin, Germany, Tuesday, Aug. 31, 2021. Meng Yuan's brother Meng Xiang (nickname Piet) just ignored the birthday cake, setup by the Zoo's pet keepers. (AP Photo/Michael Sohn)

2 х 2: в Берлине большой праздник (фото) 31.08.2021

Близнецы Мэн Сян и Мэн Юань, а также их родители - не просто симпатичные мишки, живущие в берлинском зоопарке. В некоторой степени они - залог дружбы между Китаем и ФРГ.
200406 -- ACCRA, April 6, 2020 -- A staff member unloads Chinese medical supplies from an airplane at the Kotota International Airport in Accra, capital of Ghana, April 6, 2020. China s medical supplies for 18 African countries have arrived here on Monday, and are scheduled to be delivered to the other 17 countries within a few days. The beneficiary African countries are Ghana, Nigeria, Senegal, Gabon, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Guinea, Cote d Ivoire, Gambia, Liberia, Mali, Burkina Faso, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Togo, Benin, Cape Verde, as well as Sao Tome and Principe. GHANA-ACCRA-COVID-19-AFRICA-CHINA-SUPPLIES XuxZheng PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Комментарий: Китай использует борьбу с коронавирусом в политических целях 20.05.2020

КНР оказывает бедным африканским странам существенную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Однако помощь Пекина отнюдь не бескорыстна, считает обозреватель DW Дан Юань.
A general view shows buildings in Wuhan, in China's central Hubei province on April 7, 2020. - Wuhan, the central Chinese city where the coronavirus first emerged last year, partly reopened on March 28 after more than two months of near total isolation for its population of 11 million. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

США не видят ясности в вопросе о происхождении коронавируса 19.04.2020

Дебора Биркс заявляет, что как именно и где появился коронавирус, все еще неизвестно. Лаборатория в Ухане обвинения в его создании отвергает.
People wait to board trains at Hongqiao Railway Station in Shanghai on January 20, 2020, ahead of the Lunar New Year. - China is in the midst of its annual travel rush as millions head to their hometowns to enjoy a week-long holiday to welcome in the Lunar New Year of the Rat. (Photo by HECTOR RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

Комментарий: Коронавирус - не повод для расизма 03.02.2020

Того, кто лишь имеет азиатскую внешностью и кашляет, нельзя винить в нынешней эпидемиии коронавируса. Расистские нападки на китайцев недопустимы, считает Дан Юань.
Börsenmakler, Hände auf den Kopf gelegt, vor grossem Bildschirm mit sich wegen Börsenkrach rotfärbenden Aktienkursen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Китайские фондовые биржи рухнули из-за коронавируса 03.02.2020

Индекс Шэньчжэньской биржи упал на 8,45 процента, Шанхайской - на 7,72 процента. Центробанк Китая намерен влить в финансовый рынок свыше триллиона юаней, чтобы избежать паники из-за вируса 2019-nCoV.
People wearing masks are seen near Beijing Station in Beijing, China on February 2, 2020, amid a growing concern to spread a new type of coronavirus reportedly through a person to person transmission. The number of the patients who have been infected with a new coronavirus has reached to 11,860 and the death toll has been confirmed over 259 so far as of February 1st in China. As the outbreak continues to spread outside China, the World Health Organization declared the new coronavirus a Global Health Emergency on Jan 31st. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

Центробанк Китая поддержит экономику страны на фоне вспышки коронавируса 02.02.2020

В КНР от болезни, вызываемой коронавирусом, умерли более 300 человек. Центробанк Китая обеспечит стабильность на валютно-финансовом рынке страны на фоне эпидемии.
A Chinese bank employee counts 100-yuan notes and US dollar bills at a bank counter in Nantong in China's eastern Jiangsu province on August 6, 2019. - The Chinese currency steadied on August 6, a day after Beijing let the yuan weaken against the dollar, sending markets into freefall and leading the US to formally designate China a currency manipulator. (Photo by STR / AFP) / China OUT

Россия из-за дедолларизации валютных резервов недополучила миллиарды 15.10.2019

Сокращение доли доллара в золотовалютных резервах стоило России 3,8% своих запасов. При прежней структуре российские запасы были бы на 7,7 миллиарда долларов больше.
09.05.2019 Anthea Hamilton: A new life

Биеннале для "чайников": что смотреть в Венеции в 2019 году 11.05.2019

В Италии 11 мая стартует один из самых престижных мировых форумов искусства. Венецианская биеннале проводится раз в два года.
(FILES)This November 15, 2011 file photo shows the US Treasury Building in Washington, DC. The US Treasury Department said it would outline new steps the United States is taking to increase pressure on Iran on November 21, 2011, amid renewed suspicion about Tehran's nuclear ambitions. AFP PHOTO/Karen BLEIER/FILES (Photo credit should read KAREN BLEIER/AFP/Getty Images)

Минфин США потребовал от ФРГ повлиять на профицит торгового баланса 15.04.2017

Американский Минфин потребовал от ФРГ повлиять на высокий профицит в торговле с США. По мнению Вашингтона, Берлин должен развивать более сбалансированный спрос.
1.12.2016**** INDIANAPOLIS, IN - DECEMBER 01: President-elect Donald Trump speaks to workers at Carrier air conditioning and heating on December 1, 2016 in Indianapolis, Indiana. (Photo by Tasos Katopodis/Getty Images)

Трамп раскритиковал экономическую политику Китая 05.12.2016

Избранный президент США подверг критике Пекин за обесценивание юаня и демонстрацию военной силы в Южно-Китайском море.
Euro banknotes and Yuan from China

Юань стал резервной валютой и потеснил евро 30.09.2016

С 1 октября китайская денежная единица официально вошла в эксклюзивную валютную корзину МВФ, хотя еще долго не станет свободно конвертируемой.
Traders work at their desks in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, January 7, 2016. European shares fell sharply on Thursday after China accelerated the depreciation of the yuan, sending currencies across the region reeling and domestic stock markets tumbling. REUTERS/Staff/Remote

Эксперты опасаются нового обвала индекса DAX 09.02.2016

Нового резкого падения DAX опасаются эксперты после того, как 8 февраля этот биржевой индекс опустился ниже 9000 пунктов. На мировых фондовых площадках царит нервозность по поводу возможности дальнейшей девальвации юаня.
Traders work on the floor of the New York Stock Exchange August 24, 2015. Wall Street opened sharply lower on Monday with the Dow Jones industrial average losing more than a 1,000 points following a more-than 8 percent drop in Chinese shares and a selloff in oil and other commodities. REUTERS/Brendan McDermid

В США произошел крупнейший за 119 лет обвал фондового рынка 08.01.2016

В США отмечено крупнейшее за 119 лет падение индекса Dow Jones. Причиной спада стали экономические проблемы Китая.
6. Jan. 2016 Investors look at an electronic screen showing stock information at a brokerage house in Hangzhou, Zhejiang province, January 7, 2016. Trading on China's stock markets were suspended for the rest of the day, for the second time this week, as a new circuit-breaking mechanism was tripped less than half an hour after the open. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA. (C): Reuters

Торги на биржах Китая остановлены после падения индексов 07.01.2016

Индекс Shanghai Composite упал на 7,32 процента, индекс Shenzhen Component - на 8,35 процента. Торги длились всего около получаса.
#44160764 - A lot of dollars Autor Sergey GalushkoPortfolio ansehen Bildnummer 44160764 Land Ukraine

Курс доллара превысил 75 рублей 06.01.2016

Рубль потерял 2,21 процента по отношению к закрытию предыдущей сессии. Новое ослабление российской валюты произошло на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть.
This picture taken on September 24, 2013 shows Chinese 100 yuan (RMB) bank notes being counted at a bank in Huaibei, in eastern China's Anhui province. With deals from London to Singapore, China is seeking to have its yuan currency used more widely around the world and challenge the hegemony of the almighty dollar. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Китай понизил курс юаня до минимума с 2011 года 29.12.2015

Новый курс составляет 6,4864 юаня за доллар, что является самым низким показателем с 2011 года. Ослабление юаня призвано содействовать оживлению китайского экспорта, считают аналитики.
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