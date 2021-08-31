Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Близнецы Мэн Сян и Мэн Юань, а также их родители - не просто симпатичные мишки, живущие в берлинском зоопарке. В некоторой степени они - залог дружбы между Китаем и ФРГ.
КНР оказывает бедным африканским странам существенную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Однако помощь Пекина отнюдь не бескорыстна, считает обозреватель DW Дан Юань.
Дебора Биркс заявляет, что как именно и где появился коронавирус, все еще неизвестно. Лаборатория в Ухане обвинения в его создании отвергает.
Того, кто лишь имеет азиатскую внешностью и кашляет, нельзя винить в нынешней эпидемиии коронавируса. Расистские нападки на китайцев недопустимы, считает Дан Юань.
Индекс Шэньчжэньской биржи упал на 8,45 процента, Шанхайской - на 7,72 процента. Центробанк Китая намерен влить в финансовый рынок свыше триллиона юаней, чтобы избежать паники из-за вируса 2019-nCoV.
В КНР от болезни, вызываемой коронавирусом, умерли более 300 человек. Центробанк Китая обеспечит стабильность на валютно-финансовом рынке страны на фоне эпидемии.
Сокращение доли доллара в золотовалютных резервах стоило России 3,8% своих запасов. При прежней структуре российские запасы были бы на 7,7 миллиарда долларов больше.
В Италии 11 мая стартует один из самых престижных мировых форумов искусства. Венецианская биеннале проводится раз в два года.
Американский Минфин потребовал от ФРГ повлиять на высокий профицит в торговле с США. По мнению Вашингтона, Берлин должен развивать более сбалансированный спрос.
Избранный президент США подверг критике Пекин за обесценивание юаня и демонстрацию военной силы в Южно-Китайском море.
С 1 октября китайская денежная единица официально вошла в эксклюзивную валютную корзину МВФ, хотя еще долго не станет свободно конвертируемой.
Нового резкого падения DAX опасаются эксперты после того, как 8 февраля этот биржевой индекс опустился ниже 9000 пунктов. На мировых фондовых площадках царит нервозность по поводу возможности дальнейшей девальвации юаня.
В США отмечено крупнейшее за 119 лет падение индекса Dow Jones. Причиной спада стали экономические проблемы Китая.
Индекс Shanghai Composite упал на 7,32 процента, индекс Shenzhen Component - на 8,35 процента. Торги длились всего около получаса.
Рубль потерял 2,21 процента по отношению к закрытию предыдущей сессии. Новое ослабление российской валюты произошло на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть.
Новый курс составляет 6,4864 юаня за доллар, что является самым низким показателем с 2011 года. Ослабление юаня призвано содействовать оживлению китайского экспорта, считают аналитики.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact