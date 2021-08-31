2 х 2: в Берлине большой праздник (фото)

Близнецы Мэн Сян и Мэн Юань, а также их родители - не просто симпатичные мишки, живущие в берлинском зоопарке. В некоторой степени они - залог дружбы между Китаем и ФРГ.