Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Штутгарт

Die Skulptur «Inspiration 911» des englischen Künstlers Judah steht am 29.08.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) vor dem Porsche-Museum. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Автомобильные сокровища Музея Porsche в Штутгарте 25.04.2021

В прошлом году концерн Porsche продал по всему миру более 270 тысяч новых машин, но нас сегодня по случаю юбилея интересуют старые автомобили и фирменный музей в Штутгарте.

Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. Foto vom 17. Juli 2014.

Легендарные автомобили Фердинанда Порше (фотогалерея) 23.04.2021

Фердинанд Порше основал свою фирму 90 лет назад - в 1931 году, но до этого уже много лет занимался разработкой автомобилей. Музей Porsche находится в Штутгарте.
A Porsche 911 Carrera stands as a sculpture on a roundabout in front of the Porsche Museum in Stuttgart, Germany, 01 August 2016. Photo: Silas Stein/dpa

Музей Porsche в Штутгарте 23.04.2021

Очень много моделей Porsche под одной крышей - от самой первой разработки Фердинанда Порше до наших дней.
Demonstration gegen Corona Auflagen in Stuttgart 03.04.2021 Stuttgart Teilnehmer bei einer Kundgebung gegen die Corona Auflagen auf dem Marienplatz in der Stuttgarter Innenstadt. Ein Teilnehmer h‰lt ein Schild hoch mit der Aufschrift: KEIN IMPFZWANG. Kassel Hessen Deutschland *** Demonstration against Corona requirements in Stuttgart 03 04 2021 Stuttgart Participants at a rally against the Corona requirements on the Marienplatz in Stuttgart city center A participant holds up a sign with the inscription KEIN IMPFZWANG Kassel Hesse Germany

В Штутгарте на протест вышли более 10 000 корона-скептиков 03.04.2021

В центре Штутгарта сотни правоохранителей обеспечивали безопасность участников более 10 различных акций.

Der Mercedes-Stern vom Bahnhofsturm wird mit einem Kran vom Turm entfernt. Das Wahrzeichen wird vorübergehend ins Mercedes-Benz-Museum gebracht, da der Turm für das Bahnprojekt Stuttgart 21 saniert wird - 2025 soll der Stern dann wieder zurückkehren.

Довертелась. В Штутгарте сняли звезду "Мерседеса" (фото) 26.03.2021

В рамках мегапроекта "Штутгарт 21" дошла очередь до реконструкции главного здания здешнего вокзала, на башне которого почти 70 лет вращалась эта звезда "Мерседеса".
07.02.2021. Theaterhaus Stuttgart. Verleihung des Menschenrechtspreises an Maria Kalesnikava. Überreicht wird der Preis an ihre Schwester Tatsiana Khomich.

Марии Колесниковой вручена немецкая премия в области прав человека 07.02.2021

Мария Колесникова удостоена премии фонда имени Герхарта и Ренаты Баум за "образцовый и впечатляющий вклад в создание свободного общества в Беларуси".
Videoperformance Scratches von Lesia Pcholka and Uladzimir Hramovich für Festival Eclat Copyright: L. Pcholka/U. Hramovich

Испорченный паспорт из Беларуси - в немецком городе Марии Колесниковой 05.02.2021

Видеоарт, цифровая выставка и премия в области прав человека, - известный фестиваль в Штутгарте посвятил программу бывшей коллеге Марии Колесниковой и другим белорусам.
Ein Polizist hält im Polizeirevier zwei Katzenbabys im Arm. Die Beamten gewährten zwei Babykätzchen Unterschlupf. Eine Frau hatte die wenigen Monate alten Tiere in der Nacht in ihrem Garten entdeckt. Offenbar hatten sie sich verirrt. Weil sie ihr nicht mehr von der Seite wichen, rief sie die Polizei. Von ihrer Interimsunterkunft sollten die Katzen rasch in ein Tierheim gebracht werden. (zu dpa: «Katzenbabys verzücken Stuttgarter Polizeirevier»)

В Германии котята парализовали работу полицейского участка (фото) 18.12.2020

Эта фотография сделана в одном из полицейских участков Штутгарта, куда посреди ночи доставили двух потерявшихся котят.
ARCHIV - 03.05.2016, Baden-Württemberg, Stuttgart: Mitglieder der US-Streitkräfte gehen in den Patch Barracks nach dem Kommandowechsel des United States European Command (EUCOM) in Stuttgart am Hauptquartier vorbei. Die Bundesregierung hat in den vergangenen zehn Jahren fast eine Milliarde Euro für die Stationierung von US-Truppen in Deutschland gezahlt. (zu dpa «Deutschland zahlte fast eine Milliarde in zehn Jahren für US-Truppen») Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

США перенесут штаб-квартиру Европейского командования из ФРГ в Бельгию 29.07.2020

По словам генерала Уолтерса, штаб-квартира Eucom будет перенесена из Штутгарта в Монс. Министр обороны США Эспер заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военных.
08.07.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Schäferhund-Welpe «Al Capone» hockt in einem Büro der Bewährungshilfe Stuttgart e.V.. Therapiehund «Al Capone» soll nach seiner Ausbildung vor allem im Umgang mit Gewalt- und Sexualstraftätern eingesetzt werden. (zu dpa: «Al Capone soll Mörder und Sexualstraftäter bei Gesprächen beruhigen») Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Аль Капоне поможет в ресоциализации убийц и насильников (фото) 13.07.2020

Щенок старонемецкой овчарки по кличке Аль Капоне, когда подрастет и пройдет обучение, будет помогать терапевтам, работающим с преступниками.
21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Polizeiauto steht nach den schweren Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt. Bei Straßenschlachten mit der Polizei haben dutzende gewalttätige Kleingruppen die Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. Foto: Sven Kohls/SDMG/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Во время беспорядков в Штутгарте были ранены 19 полицейских 21.06.2020

В ночном погроме в Штутгарте участвовали 400-500 человек, задержаны 24. Прокуратура выдала ордер на арест семи из них. Полиция заявила о беспрецедентных масштабах насилия.
21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Das Schaufenster eines Geschäfts für Schuhe ist in der Königstraße stark beschädigt. Mehrere Menschen randalierten in der Nacht in der Stuttgarter Innenstadt. Es kam zu Plünderungen und Gewalttaten. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сотни хулиганов устроили беспорядки в центре Штутгарта 21.06.2020

Сотни молодых людей, передвигающихся малыми группами, разгромили ряд магазинов в центре Штутгарта и ранили нескольких полицейских.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 25 : Aircraft personnel of Russia's largest airline Aeroflot take part in a training at the training center at Sheremetyevo International Airport in Moscow, Russia on December 25, 2019. Aeroflot personnel practice in trainings such as first aid and evacuation process in emergency cases given at the center. The company trains its personnel in groups including pilots and cabin crew members. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Аэрофлот" сократит рейсы в Германию, Францию и Испанию 11.03.2020

"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
06.12.2019, Baden-Württemberg, Notzingen: Ein Schaf steht auf einer Wiese, welche mit Raureif bedeckt ist. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Тишь да гладь да божья благодать... под Штутгартом (фото) 07.12.2019

Овца на заиндевелом лугу и другие морозные ландшафты под Штутгартом в начале нынешнего декабря.
22.10.2019, Baden-Württemberg, Neuenbürg: Ein Haus, das in Farben rot-weiß und dem Vereinswappen des Zweitligisten VfB Stuttgart angestrichen ist, steht im Stadtteil Waldrennach. Der Eigentümer Neuweiler hat dies so gestaltet. Seit drei Jahren renoviert er das Haus, nachdem er es von seiner Oma übernommen hat. Nun sei die Fassade dran gewesen. Neuweiler ist seit zehn Jahren Fan des Stuttgarter Vereins und seit wenigen Wochen auch Vorsitzender des VfB-Fanclubs „Invasion 1893 Straubenhardt“. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как должен выглядеть дом настоящего футбольного болельщика (фото) 27.10.2019

Этот дом достался жителю небольшого города в немецком Баден-Вюртемберге от бабушки. Вот, как он с ним поступил…
Mercedes-Stern, Mercedes Benz 320 Stromlinien-Limousine, Baujahr 1939, Mercedes Benz Museum, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Где можно увидеть историю "Мерседеса" 16.09.2019

130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте.
Показать еще