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В прошлом году концерн Porsche продал по всему миру более 270 тысяч новых машин, но нас сегодня по случаю юбилея интересуют старые автомобили и фирменный музей в Штутгарте.
Фердинанд Порше основал свою фирму 90 лет назад - в 1931 году, но до этого уже много лет занимался разработкой автомобилей. Музей Porsche находится в Штутгарте.
Очень много моделей Porsche под одной крышей - от самой первой разработки Фердинанда Порше до наших дней.
В центре Штутгарта сотни правоохранителей обеспечивали безопасность участников более 10 различных акций.
В рамках мегапроекта "Штутгарт 21" дошла очередь до реконструкции главного здания здешнего вокзала, на башне которого почти 70 лет вращалась эта звезда "Мерседеса".
Мария Колесникова удостоена премии фонда имени Герхарта и Ренаты Баум за "образцовый и впечатляющий вклад в создание свободного общества в Беларуси".
Видеоарт, цифровая выставка и премия в области прав человека, - известный фестиваль в Штутгарте посвятил программу бывшей коллеге Марии Колесниковой и другим белорусам.
Эта фотография сделана в одном из полицейских участков Штутгарта, куда посреди ночи доставили двух потерявшихся котят.
По словам генерала Уолтерса, штаб-квартира Eucom будет перенесена из Штутгарта в Монс. Министр обороны США Эспер заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военных.
Щенок старонемецкой овчарки по кличке Аль Капоне, когда подрастет и пройдет обучение, будет помогать терапевтам, работающим с преступниками.
В ночном погроме в Штутгарте участвовали 400-500 человек, задержаны 24. Прокуратура выдала ордер на арест семи из них. Полиция заявила о беспрецедентных масштабах насилия.
Сотни молодых людей, передвигающихся малыми группами, разгромили ряд магазинов в центре Штутгарта и ранили нескольких полицейских.
"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
Овца на заиндевелом лугу и другие морозные ландшафты под Штутгартом в начале нынешнего декабря.
Этот дом достался жителю небольшого города в немецком Баден-Вюртемберге от бабушки. Вот, как он с ним поступил…
130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте.
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