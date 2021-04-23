Автомобильные сокровища Музея Porsche

Музей Porsche (Porsche Museum ) был создан в Штутгарте в 1976 году. В 2009 году многочисленные экспонаты, документальные и прочие исторические архивы этого немецкого автомобильного концерна переехали в новый современный комплекс в районе Цуффенхаузен.

Музей в Штутгарте

Музей Porsche в Штутгарте Фото: picture alliance/Robert Harding World Imagery

Старый музей, в котором одновременно могло выставляться всего лишь два десятка олдтаймеров из богатой фирменной коллекции, ежегодно посещали 70-80 тысяч человек. Экспозиция располагалась в бывшем моторном цехе. Новый Porsche Museum сразу вошел в число самых популярных автомобильных музеев Германии.

Ежегодно эту экспозицию осматривает около 450 тысяч туристов. В штутгартском Музее Mercedes-Benz посетителей еще больше - до 850 тысяч ежегодно. Свои автомобильные музеи в Германии, конечно же, есть у концернов BMW - в Мюнхене, Audi - в Ингольштадте и Volkswagen - в Вольфсбурге.

Вдохновение

Скульптура "Inspiration 911" перед Музеем Porsche в Штутгарте Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

В новом футуристическом дворце нашлось место для демонстрации восьмидесяти легендарных моделей из разных эпох. Кажется, что это здание - инопланетный корабль, внезапно приземлившийся среди фабричных строений Цуффенхаузена. Обшивка музея - из белого металла, перемежающегося с участками из зеркальной стали. Гигантский комплекс общей выставочной площадью более 5,5 тысяч квадратных метров установлен на трех колоннах и как будто парит на шестнадцатиметровой высоте.

Космос Porsche

Разные варианты модели 911 в музейной коллекции Фото: Egon Bömsch/imageBROKER/picture alliance

Заходят посетители в "Космос Porsche", как называют музей создатели, через излучающее белый свет фойе, затем поднимаются по 18-метровому эскалатору. Сам выставочный зал проникнут атмосферой сдержанной функциональности: белые отражающие поверхности и подмостки, на которых установлены экспонаты музея.

Современная архитектура

Зеркальный фасад Музея Porsche Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER/picture alliance

Чтобы получить удовольствие от посещения, даже не обязательно разбираться в моделях, интересоваться историей спортивных и гоночных машин. Сюда стоит заглянуть уже хотя бы ради архитектуры, которая впечатляет сейчас и продолжит впечатлять в будущем.

"Построить такое здание было невозможно еще четыре-пять лет назад, - рассказал по случаю открытия музея в 2009 году архитектор и автор проекта Роман Делуган (Roman Delugan). - Возьмем, к примеру, парижскую Эйфелеву башню. Ее масса не превышает 7800 тонн. Стальной каркас Музея Porsche весит 10 тысяч тонн, и связано это со сложностью конструкции, предусматривающей лишь три подпорки. Создать такое - высочайшее инженерное мастерство".

По словам первого директора музея Клауса Бишофа (Klaus Bischof), многие сомневались, что реализовать такой проект было вообще возможно. "Но ничего невозможного для нас нет. Это типичный для Porsche подход к делу. Думаю, что именно сомнения в возможности реализации проекта и стали причиной того, что мы выбрали именно такую необычную форму здания".

Календарь событий

Автомобили Porsche, участвовавшие в гонках "24 часа Ле-Мана", отражаются в зеркальном фасаде музейного здания Фото: Thomas Kienzle/dpa/picture alliance

В этом здании или перед ним регулярно проводятся различные мероприятия и презентации, а такие вот отражения машин, временно припаркованных перед входом, стали очень популярным мотивом для фотографов - профессиональных и любителей.

Семейное дело

Фердинанд Порше и Ферри Порше (слева) в 1948 году Фото: Porsche/dpa/picture alliance

Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche, 1875-1951) открыл свою фирму в Штутгарте в 1931 году. Дело основателя фирмы позже продолжил сын - Ферри Порше (Ferdinand "Ferry" Anton Ernst Porsche, 1909-1998). Эта фотография отца и сына сделана в 1948 году.

Первый "Порше"

Porsche 356 "Nr. 1" Roadster Фото: Christoph Schmidt/picture alliance/dpa

Первая машина, получившая "фамилию" гениального немецкого конструктора Фердинанда Порше, - уникат 1948 года выпуска. Она выставлена в центре, на пересечении основных архитектурных линий, и видна со всех плоскостей гигантского зала.

"Эта машина была философией, суммой представлений о том, как должно выглядеть авто от Porsche, - отметил Клаус Бишоф. - Форма кузова, заднемоторная компоновка, да и вообще видение спортивного автомобиля намного опережали свое время. До сих пор во всех моделях от Porsche можно распознать очертания модели 1948 года".

Porsche и другие

Миллионный "Жук", сошедший с конвейера в Вольфсбурге в 1955 году Фото: picture-alliance/dpa

У входа в зал расположились и другие модели, созданные Фердинандом Порше и Ферри Порше. Некоторые из них стали настоящими вехами в истории автомобилестроении, в частности, самый массовый автомобиль всех времен и народов "Фольксваген Жук".

Музей - это настоящая ретроспектива достижений фирмы, в нем можно увидеть все ключевые модели, выпущенные Porsche за время своего существования. Более того, в мастерской, которая доступна не всем посетителям, выставлены еще 350 автомобильных сокровищ, полностью отреставрированных и периодически принимающих участие в различных ралли и автопробегах олдтаймеров.

Прототип из коллекции

Porsche Typ 64 - прототип 1939 года Фото: Egon Bömsch/imageBROKER/picture alliance

Всего в фирменной коллекции насчитывается более 600 разных машин - серийных, гоночных, прототипов и так далее. Чтобы показать больше своих сокровищ, экспозицию регулярно обновляют. Здесь мы видим прототип 1939 года - Porsche Typ 64.

Гонки и победы

Гоночные автомобили в экспозиции Музея Porsche Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

В музее и самом концерне особенно гордятся спортивными победами и достижениями - например, гоночных машин Porsche 917. Первый автомобиль этой серии был собран в 1969 году для участия в гонке "24 часа Ле-Мана". Кубки и награды, кстати, тоже выставлены в одном из залов.

1898 год

Моторизированная карета Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Здесь перед нами - самый первый автомобиль Фердинанда Порше вообще. Первее - не бывает. Причем - электрический! Моторизированная карета Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton была сконструирована и собрана Фердинандом Порше в Вене 1898 году. Через несколько лет она была отправлена на склад и простояла там до тех пор, пока не оказалась в музейной коллекции.

На рубеже веков

Фердинанд Порше в 1902 году Фото: Sammlung Hubmann/IMAGNO/picture alliance

Вот черно-белый снимок тех времен - 1902 года, на котором молодой инженер Фердинанд Порше изображен в Вене рядом с автомобилем фирмы Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co.

Историческая встреча

Парад олдтаймеров перед Музеем Porsche в 2011 году Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Эта фотография сделана в Штутгарте в 2011 году, когда по случаю 125-летия изобретения автомобиля перед Музеем Porsche, так сказать, встретились тот самый Benz Patent-Motorwagen и копия разработанного Фердинандом Порше в 1900 году серийного автомобиля Semper Vivus, оснащенного гибридным (!!!) двигателем. Справа на заднем сиденье гостей приветствует Вольфганг Порше - внук основателя фирмы.

"Жук"

Автомобиль Volkswagen Typ 60 Käfer Фото: Egon Bömsch/imageBROKER/picture alliance

Как мы уже отмечали, особое место в экспозиции музея Porsche занимает легендарный "Жук" - VW Käfer. Здесь изображена модель 1950 года. Этот легковой автомобиль, разработанный Фердинандом Проше, выпускался концерном Volkswagen с 1946 по 2003 годы. За это время было собрано более 21,5 миллиона различных модификаций. Последний "Жук" сошел с конвейера завода в Мексике, а в Германии выпуск прекратили в 1974 году.

Двигатели для мотоциклов

Мотоцикл Harley-Davidson Фото: Egon Bömsch/imageBROKER/picture alliance

Если на чем-то не написано "Porsche", это еще не значит, что Porsche не может быть внутри. Мотоцикл Harley-Davidson 2002 года в штутгартскую музейную коллекцию попал совсем не случайно. Он оснащен 117-сильным двигателем, разработанным инженерами немецкого концерна в рамках программы сотрудничества, начатой в 1997 году.

Трактор Porsche

Трактор Porsche "Standard 218" 1959 года Фото: Benjamin Beytekin/picture alliance

В свою очередь, не вся техника с надписью "Porsche", да еще и классического красного цвета, может разгоняться до головокружительных скоростей. Такие дизельные тракторы фирма выпускала на заводе в районе Боденского озера в 1950-х - начале 1960-х годов. Всего было собрано около 16 тысяч. Затем здесь разместилось производство больших моторов для Mercedes-Benz.

Полиция на Porsche

Полицейский автомобиль Porsche 911 Carrera Фото: Benjamin Beytekin/picture alliance

Времена, когда немецкие полицейские разъезжали по дорогам на служебных спортивных автомобилях, ушли в прошлое, но около трех десятилетий Porsche в некоторых федеральных землях использовались для патрулирования автобанов. Последний такой автомобиль был подарен концерном полиции Штутгарта в 1996 году по случаю одного производственного юбилея. Именно он находится в музее.

Пожарный автомобиль

Пожарный автомобиль 1912 года Фото: Egon Bömsch/imageBROKER/picture alliance

Специально оснащенные внедорожники Porsche сейчас используются некоторыми пожарно-спасательными службами в Германии. Этот исторический пожарный автомобиль из музейной коллекции был выпущен в 1912 году фирмой Austro-Daimler. Создан он был при участии Фердинанда Порше.